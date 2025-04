Il MacBook da 12 pollici compie dieci anni: un’icona di design e innovazione di Apple

Nel marzo 2025 ricorre un anniversario significativo per Apple: il decimo compleanno del MacBook da 12 pollici, un dispositivo che ha suscitato tanto fascino quanto confusione nel panorama informatico. Lanciato nel 2015, il MacBook ha rappresentato un tentativo audace dell’azienda di ridefinire il concetto di portabilità e design minimalista, introducendo molti dei caratteri distintivi che oggi contraddistinguono la sua gamma di prodotti.

Un design rivoluzionario e un prezzo premium

Il MacBook da 12 pollici è stato lanciato al prezzo di 1.299 dollari, posizionandosi decisamente più in alto rispetto a modelli più tradizionali come il MacBook Air, costantemente apprezzato per le sue prestazioni. Nonostante la differenza di prezzo, il MacBook ha proposto un design che ha sfidato le convenzioni del tempo, essendo il primo prodotto Apple a utilizzare esclusivamente la porta USB-C. Questa scelta ha sollevato diverse opinioni, essendo più simile a quanto visto in un iPad, con un’unica porta a sinistra per carica e dati e un jack per le cuffie a destra.

In un’epoca in cui la competizione si faceva agguerrita, Apple ha offerto anche adattatori, consentendo l’uso di periferiche e cavi tradizionali. Ciò nonostante, la scelta di ridurre i connettori ha destato perplessità tra gli utenti che in passato erano abituati alla varietà di porte proposte dal MacBook Air.

Innovazione nelle specifiche tecniche

Da un punto di vista tecnico, il MacBook da 12 pollici ha superato il MacBook Air in diverse aree. Presentava uno schermo Retina con una risoluzione superiore, raddoppiando sia la capacità di memoria interna, passando da 128 GB a 256 GB, sia la RAM da 4 GB a 8 GB. Inoltre, il suo design sottile e leggero, privo di ventola, ha fatto sì che fosse visto come un dispositivo più avanzato e portatile rispetto al suo predecessore.

Sebbene il MacBook Air continuasse a vendere di più, le due macchine non si sono mai trovate in diretta competizione, avendo entrambi posizionamenti di mercato e specifiche distinte. Gli utenti deludono, a volte, nel credere che le versioni base del MacBook Air avrebbero venduto anche più dei modelli potenziati.

Potenza di calcolo e durata della batteria

Sotto il profilo delle capacità di calcolo e delle porte disponibili, il MacBook ha perso in confronto al MacBook Air, sebbene non fosse questo il motivo per cui il dispositivo è stato progettato. Si trattava infatti di un Mac completo, in grado di competere con la versatilità dell’iPad, nonostante la sua mancanza di potenza rispetto al suo rivale più tradizionale. Utilizzando il MacBook, la durata della batteria era cruciale; si segnalavano infatti in media meno di cinque ore di utilizzo continuo tra una ricarica e l’altra, un aspetto che è migliorato con l’introduzione dei processori Apple silicon.

I problemi della tastiera

Nonostante le innovazioni, il difetto più significativo del MacBook da 12 pollici risiedeva nella tastiera. L’introduzione del meccanismo a farfalla ha notevolmente cambiato l’esperienza di scrittura, ma si è rivelato problematico per molti utenti. Le tastiere hanno incontrato difficoltà, portando a una serie di revisioni e riparazioni nel corso degli anni per affrontare la scarsa affidabilità delle tastiere meccaniche di Apple.

Attualmente, Apple ha risolto questi problemi con la reintroduzione delle tastiere a forbice, utilizzate nei nuovi prodotti come il Magic Keyboard per iPad, che risultano resistenti anche a piccole particelle di polvere. Anche se il MacBook da 12 pollici è stato ritirato dal mercato nel 2019, è interessante notare che non esiste ancora un dispositivo comparabile che ne conservi l’unicità.