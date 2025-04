Gmail si rinnova su iPhone e iPad: arriva il design Material 3

Negli ultimi mesi, Google ha avviato un’importante operazione di restyling per l’app Gmail su dispositivi iOS, implementando un design aggiornato che si allinea a quello già attivo su Android e nelle applicazioni web. Questo aggiornamento, caratterizzato dall’introduzione del design Material 3, promette di migliorare l’interfaccia e l’usabilità per gli utenti di iPhone e iPad. L’innovazione si presenta come un passo avanti significativo nella modernizzazione dei servizi di Google su piattaforme Apple, che fino a ora hanno visto un’adozione più lenta di questi cambiamenti rispetto ad altre piattaforme.

Novità del design in Gmail

Il nuovo design di Gmail su iOS si distingue principalmente per l’introduzione di una barra di ricerca dalle forme arrotondate, a pillola, che sostituisce il precedente rettangolo. Questa modifica, sebbene possa sembrare un piccolo aggiornamento estetico, migliora l’aspetto generale dell’app, rendendola più contemporanea e in linea con le aspettative degli utenti moderni.

Altra novità da segnalare è la modifica del pulsante “Scrivi”, che adesso appare come un rettangolo arrotondato, utilizzando il blu come colore accentato principale, mentre il rosso, usato in precedenza, viene gradualmente eliminato. Anche la barra di navigazione assiale, che raccoglie le eventuali schede di Google Chat o Meet, presenta un pillola identificativa per evidenziare la scheda attualmente selezionata, a differenza della tradizionale evidenziazione dell’icona.

Elementi della navigazione e visualizzazione messaggi

Sebbene il design si presenti rinnovato, il drawer di navigazione di Gmail, che offre accesso a cartelle e etichette, rimane invariato. Questo aspetto contribuisce a garantire continuità per gli utenti storici, che non devono adattarsi a un’interfaccia completamente diversa. Tuttavia, nella visualizzazione dei messaggi, è stata effettuata una leggera modifica: l’icona dei tre puntini, utilizzata per il menu a discesa, è stata orientata orizzontalmente.

Questo approccio consente di mantenere una certa familiarità, pur introducendo un “look and feel” rinfrescato per armonizzarsi con le esperienze che gli utenti trovano su Android e sul web. Per gli utenti di iPhone e iPad che desiderano provare queste novità, la versione disponibile è la 6.0.250413.

Estensione del design Material 3 in altre app Google

In aggiunta a Gmail, il design Material 3 è in fase di implementazione anche in altre applicazioni Google su iOS. Tra queste ci sono Google Chat, Google Home, Maps, Meet, Photos e Search. Questa strategia di uniformità è volta a fornire un’esperienza utente coerente e riconoscibile attraverso tutte le app, rendendo più semplice per gli utenti ambientarsi e utilizzare i diversi servizi offerti da Google.

In contemporanea ai cambiamenti su Gmail, Google Calendar si prepara a includere una nuova funzionalità: la creazione e la modifica di eventi legati ai compleanni. Questa opzione apparirà accanto alle classiche scelte di “Evento” e “Compito” al momento della creazione di un nuovo evento. Sebbene questa novità non sia ancora stata lanciata su larga scala, rappresenta un ulteriore passo per arricchire l’esperienza utente nell’ecosistema delle applicazioni Google.

Il rinnovamento di Gmail e delle altre applicazioni segna un’evoluzione significativa nell’offerta di strumenti da parte di Google, mirata a soddisfare le esigenze visive e pratiche degli utenti moderni. La coerenza del design tra diverse piattaforme è un aspetto che riflette l’impegno di Google nel migliorare l’interazione e l’usabilità su tutti i dispositivi.