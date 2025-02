Scopri come il tuo iPhone può riconoscere le canzoni con un semplice tasto

Non c'è niente di più frustrante che ritrovarsi con un jingle in testa e non riuscire a ricordare il titolo della canzone. Fortunatamente, grazie ai recenti aggiornamenti tecnologici, oggi è possibile identificare facilmente la musica in riproduzione. Se possiedi un iPhone con Action Button, come l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max o un modello della serie iPhone 16, questa guida ti mostrerà come il tuo dispositivo può trasformarsi in uno strumento di riconoscimento musicale grazie all’app Shazam.

Come attivare il riconoscimento musicale sull’iPhone

Prima di utilizzare la funzione di riconoscimento musicale, è essenziale configurare il pulsante di azione sul tuo iPhone. Questo permette di richiamare Shazam in modo rapido e intuitivo. Ecco i passi da seguire:

Apri l’app Impostazioni: Per iniziare, trova l'icona delle Impostazioni sul tuo iPhone e cliccala. Accedi al menu Pulsante di azione: Scorri verso il basso fino a individuare l'opzione "Pulsante di azione". Clicca su di essa per sbirciare le impostazioni disponibili. Scegli Riconosci Musica: Tra le varie funzioni, seleziona "Riconosci musica". Questo comando permette al tuo iPhone di accedere direttamente alla tecnologia di Shazam.

Stabilita la connessione tra il tuo iPhone e la funzione di riconoscimento, ogni volta che ascolterai un brano che desideri identificare, potrai agire senza indugi.

Identificazione delle canzoni in pochi secondi

Una volta che il pulsante di azione è impostato, riconoscere le canzoni sarà un gioco da ragazzi. Segui questi semplici suggerimenti per ottenere il massimo dal tuo dispositivo:

Premi il Pulsante di azione: Quando sei in grado di ascoltare una canzone e desideri saperne di più, basta premere il pulsante fisico sul lato del tuo iPhone. A questo punto, il tuo dispositivo inizierà a raccogliere informazioni sul brano in questione. Attendi l’identificazione: Dopo pochi istanti, l’app Riconosci Musica provvederà a identificare melodicamente la canzone. Se il tuo iPhone ha catturato correttamente il brano, apparirà il titolo e l’artista sullo schermo. Ascolta su Apple Music: Puoi facilmente ascoltare il brano selezionando il pulsante di Apple Music, che ti porterà direttamente alla canzone desiderata. È una funzionalità rapida e senza complicazioni.

Esplora ulteriori funzionalità di riconoscimento musicale

Oltre a semplificare il riconoscimento di brani, il pulsante di azione ti offre la possibilità di esplorare ulteriori funzionalità. Ad esempio, puoi utilizzare Shazam anche su Apple Watch, trasformando il tuo polso in un potente strumento musicale. E se possiedi un iPhone 16, scopri come sfruttarne le capacità oltre la semplice identificazione dei brani.

In aggiunta, un’ulteriore funzione utile è la traduzione in tempo reale, da impostare comodamente sul pulsante di azione. Con queste impostazioni, il tuo iPhone diventa un compagno versatile, pronto ad aiutarti in qualsiasi situazione.

Grazie a queste funzionalità innovative, identificare la musica sarà un’operazione rapida e efficace, permettendoti di goderti ancora di più i tuoi brani preferiti.