Smartphone più venduti del mese: Classifica | Gennaio 2020

Ti stai chiedendo quali sono gli smartphone più venduti durante questo mese? Allora la nostra guida con classifica degli smartphone più venduti di gennaio 2020 fa al caso tuo!

Il mercato degli smartphone, e quello dei migliori tablet, negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Fino a qualche anno fa erano pochi i produttori di fiducia ad occupare le classifiche, fra tutti penso ad Apple, Samsung e Sony, ma negli ultimi anni è cambiato tutto e sono arrivate nuove potenze cinesi, come Huawei, Xiaomi e OnePlus, a conquistare il mercato. Ora il settore degli smartphone è fortemente differenziato e si possono trovare ottimi telefoni con prezzi molto differenti fra loro e con caratteristiche tecniche e feature assolutamente diverse.

Anche per i modelli di smartphone è cambiato tutto! Fino a qualche anno fa ogni azienda presentava, solitamente, 3 prodotti all’anno: uno di fascia bassa, uno di fascia media ed un top di gamma. Ora, invece, vediamo arrivare nei negozi e negli ecommerce tantissimi smartphone di fascia bassa e media e più volte all’anno e, solitamente ogni 10 mesi, le più grandi aziende mettono in vendita i nuovi top di gamma e le loro versioni aggiornate. Le aziende cinesi lo fanno addirittura ogni 4 o 6, come OnePlus e Xiaomi che commercializzano con i modelli classici e dopo 6 mesi circa le versioni con aggiornamenti minori con i modelli T.

Per questi motivi è interessante ed utile capire quali sono gli smartphone più venduti, per questo ogni mese pubblichiamo la nostra guida aggiornata con i telefoni più venduti. I dati quindi sono basati sui volumi di vendita di Amazon e sono quindi assolutamente oggettivi e veritieri. La lista delle vendite è aggiornata in tempo reale ed ogni giorni presenta gli smartphone best seller in top 10!

Top 10 Smartphone più venduti di Gennaio 2020

In questo paragrafo analizziamo le tendenze del mese e cerchiamo di capire i trend di mercato, basandoci sui dati di vendita. Successivamente discutiamo e valutiamo i prodotti più venduti e cerchiamo di darvi un nostro parere soggettivo su quale smartphone possa fare al caso vostro.

Anche questo mese a farla da padrone sono Samsung e Xiaomi con i loro device di fascia media e bassa. Molte di queste posizioni erano occupate dagli smartphone Huawei fino a qualche mese fa ma i problemi con Google e gli Stati Uniti ed i dubbi relativi ai futuri aggiornamenti hanno fatto precipitare le vendite dei suoi smartphone in tutto il mondo.

Gamma Samsung Galaxy A 2019

La seria A di Samsung identifica i modelli entry level e di gamma media del produttore coreano. Questi prodotti vengono aggiornati annualmente con versioni migliorate e riescono a vantare un ottimo rapporto qualità prezzo. Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A40 e Galaxy A50 occupano 4 dei primi 5 posti della classifica ed offrono all’utente: schermi grandi, luminosi e ben definiti, sblocco facciale, software sempre aggiornati, una grande serie di funzionalità, una buona quantità di memoria e possono contare sugli ottimi obiettivi fotografici di casa Samsung.

Xiaomi Redmi Note 7 e Redmi 7A

La serie Redmi 7, con le sue versioni 7A e Note 7, occupa la terza e la settima posizione della classifica. Grazie alle differenti versioni, vendute a prezzi differenti, la serie Redmi 7, con 7A, 7 e Note 7, è una delle più vendute del 2019. Redmi 7A è il modello più economico della serie, viene venduto a circa 80 euro ed ha una dotazione hardware più che sufficiente per chi fa un utilizzo di base con i suoi 2 GB di RAM, 16 GB di memoria, un processore Snapdragon e lo schermo HD. Redmi Note 7 è uno smartphone di fascia media di Xiaomi, di cui abbiamo realizzato la recensione qualche mese fa, ed è davvero un ottimo telefono con un hardware completo ed una buona fotocamera. Il nostro consiglio è quello di optare per la versione da 64 GB di memoria che offre più spazio per i propri dati ed un maggior quantitativo di memoria RAM. Il prezzo è leggermente diminuito nel corso delle ultime settimane ed ora è davvero un Best Buy!

Xiaomi Redmi Note 8

Redmi Note 8 è l’evoluzione di Note 7 ed è il nuovo device di fascia medio – alta di Xiaomi per la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Note 8 offre un hardware molto buono, anche se inferiore alla versione Pro, uno splendido schermo in alta definizione ed una tripla fotocamera ulteriormente migliorata rispetto al modello precedente. Se state pensando di acquistare Redmi Note 7 o Redmi Note 8 il nostro consiglio è quello di optare per la versione 8 grazie ad uno schermo più definito ed una fotocamera migliorata, visto il prezzo che si differenzia di soli 20 euro per la versione da 64 GB.

Umidigi Power e Umidigi A5 Pro

Umidigi è un produttore cinese che negli ultimi anni si è contraddistinto per prodotti economici ma di buona qualità e con caratteristiche interessanti. Abbiamo parlato recentemente di Umidigi nella versione dello smartwatch Umidigi Uwatch, e non siamo sorpresi dell’entrata di questo produttore con ben due smartphone nella top 10 dei telefoni più venduti. Umidigi Power e Umidigi A5 Pro vantano specifiche tecniche interessanti, schermi di dimensioni generose ed in alta definizione, fotocamere doppie e triple superiori alla media e hardware più che all’altezza e sblocco facciale. A rendere questi smartphone ancora più interessanti sono i prezzi di vendita prossimi ai 100 euro che li rendono appetibili per tutti coloro che stanno cercando un device economico e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Chi esce dalla classifica?

Samsung Galaxy M

La serie M di Samsung si posiziona a fianco della serie A. I device Galaxy M vantano materiali più resistenti ed ottime batterie e sono pesanti per un pubblico giovane e poco esigente in termini di prestazioni. Il loro rapporto qualità prezzo è molto buono e ci permettono di avere fra le mani device davvero ottimi. Per molti mesi del 2019 alcuni device della serie M hanno occupato più posizioni in classifica ma sono stati scalzati dalla serie A.

ISheep Telefono Cellulare per anziani Nero

Fra i device più venduti di quest’anno troviamo anche il cellulare per anziani di ISheep, un prodotto semplice e funzionale dedicato a chi cerca un telefono semplice da utilizzare e perfetto per chiamare. Per molti mesi del 2019 ha occupato la decima posizione degli smartphone più venduti.

Dove sono i top di gamma?

L’aumento dei prezzi dei flagship dei vari produttori, fra tutti Galaxy S10, Note 10, iPhone 11 Pro e Huawei P30, la mancanza di vere innovazioni degli ultimi anni, unite al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei device di fascia media ha portato ad una costante diminuzione delle vendite dei modelli top di gamma. Questo dato viene confermato anche dalle classifiche degli smartphone più venduti: da molti mesi non si vedono in top 10 device di fascia alta.