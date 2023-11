La verità su iPhone 15 Pro Max: recensione dopo 1 mese di utilizzo

Ogni anno fare la recensione dei nuovi iPhone mi mette in difficoltà perché non sembra mai cambiare niente rispetto al modello precedente e si ha spesso l’impressione di trovarsi fra le mani lo stesso telefono lanciato l’anno precedente. Sulle prime anche con iPhone 15 Pro Max ho provato questa sensazione, ma dopo un mese di utilizzo si riescono ad apprezzare i miglioramenti ed i cambiamenti introdotti su questo nuovo modello. L’idea che mi sono fatto è che la sigla Pro, che campeggia alla fine dei nomi degli iPhone più costosi, si sia evoluta passando da un ideale di connessione con i Professionisti ad un più generico Progresso.

Sto usando il nuovo iPhone 15 Pro Max più di un mese ormai ed in questa recensione completa ne analizzo i vari aspetti per cercare di trarne una valutazione complessiva e aiutare chi deve ancora acquistarlo nella scelta del modello perfetto.

1 mese con iPhone 15 Pro Max: videorecensione

Premesse e tipologia di utilizzo

Io sono un “content creator part time”, fare articoli, recensioni e video è un hobby ed utilizzo solamente iPhone per scattare foto e registrare video. Per me il comparto fotografico è fondamentale ed il motivo che negli anni mi ha portato ad usare iPhone come dispositivo principale per la realizzazione dei miei contenuti che vedete online.

Quando svesto i panni del blogger e youtuber, faccio un utilizzo classico del telefono fatto di social, streaming, cazzeggio, un po’ di gaming e per scattare le foto delle vacanze e a mio figlio.

Nella recensione troverete un mix di esperienze che possono facilmente identificarsi con quelle di un utente medio e di un utilizzo semi professionale per la creazione di contenuti. Ho provato a fare del mio meglio per non farmi influenzare dai problemi apparsi in rete al fine di portare solamente quella che è la mia esperienza reale.

Lunga vita al titanio

La qualità costruttiva degli iPhone è sempre stata impeccabile ed il nuovo iPhone 15 Pro Max non fa eccezione. Quest’anno è stato fatto un ulteriore salto di qualità grazie al cambio dei materiali e ad una reingegnerizzazione dei componenti interni per rendere il telefono più semplice ed economico da riparare.

La nuova costruzione in titanio offre un feeling al tocco differente, sembra più caldo e morbido rispetto all’acciaio dei modelli precedenti, ed ha il grande vantaggio di ridurre il peso complessivo del telefono, 19 grammi più leggero rispetto al 14 Pro Max. Il telefono rimane sempre molto grande da impugnare e da utilizzare, è leggermente più piccolo rispetto ai modelli precedenti grazie all’ulteriore riduzione delle cornici del display, ma è soprattutto più comodo e meno stancante grazie al peso ridotto. Non nego negli anni ogni volta che, dopo una recensione di qualche settimana di telefoni Android, tornare al mio Pro Max era sempre un trauma a causa del peso decisamente elevato.

A migliorare l’ergonomia ci pensano anche i nuovi bordi leggermente arrotondati, un dettaglio che non stravolge il design dello smartphone, ma ne corregge la curvatura esterna e lo rende più confortevole da impugnare e meno spigoloso.

Non mi dilungo a parlare dei colori disponibili, sono una scelta assolutamente personale e credo siano tutti davvero molto belli. Personalmente ho optato per il titanio naturale, giusto per avere una tonalità differente dal solito, ben conscio che poi finirò per usare il telefono con la cover tutto il tempo. Anche se il nuovo 15 Pro Max è così bello che la tentazione di fare l’Apple Care ed usarlo senza cover è forte, non sono abbastanza coraggioso però.

Evviva l’action button

Finalmente Apple si è convinta a rimuovere l’inutile ed anacronistico mute switch per il silenzioso e a sostituirlo con qualcosa di più utile. Davvero qualcuno lo usava ed usa ancora oggi la suoneria del telefono? Personalmente l’ho trovata una scelta super azzeccata, utilizzo iPhone da ormai 13 anni, il primo fu un iPhone 4, e da sempre vivo con il telefono in silenzioso, lasciando che la vibrazione del telefono stesso o di uno smartwatch mi segnali l’arrivo di chiamate e messaggi, e non ho praticamente mai usato lo switch, quindi l’introduzione di una qualsiasi cosa più funzionale sarebbe stata la benvenuta.

L’action button di default sostituisce proprio lo switch ed il suo funzionamento originario, fortunatamente ci sono buone possibilità di personalizzazione e possiamo scegliere in autonomia come trasformare questo nuovo e scintillante tasto fisico. Potremmo quindi personalizzare, per la prima volta, un tasto di iPhone e decidere se optare per le funzioni standard (silenzioso, full immersion, fotocamera, torcia, memo vocale, lente) o dargli una marcia in più grazie ai comandi rapidi e all’accessibilità. Grazie alla possibilità di personalizzazione si possono creare funzioni realmente utili: potete aprire una specifica app, aprire il cancello di casa, sbloccare le portiere dell’auto, avviare una routine quando uscite di casa e tanto altro.

Dopo qualche smanettamento iniziale ho deciso di lasciarlo impostato su fotocamera, scatto tante foto ogni giorno e poter avviare l’app fotocamera e scattare senza dover mai spostare il mio indice è una modalità che mi ha convinto e soddisfatto.

Oltretutto il feedback del pulsante, sia per pressione che per la vibrazione, è eccellente e davvero ben realizzato. Fra il vecchio switch e il tasto azione, scelgo senza ombra di dubbio il secondo.

Finalmente USB-C

Finalmente, grazie all’Unione Europea, possiamo goderci una veloce e moderna porta USB-C sui nostri iPhone. Il passaggio all’USB-C potrebbe sembrare una grossa scocciatura in ottica di breve periodo, visto che è necessario cambiare qualche cavo e che molti degli accessori che abbiamo a casa, in primis le AirPods, sono ancora legate ai vecchi e maledetti cavi Lightning. In ottica di lungo periodo però questa è sicuramente la scelta migliore e ci consente, rimarco finalmente, di usare un solo cavo per ricaricare tutti i nostri device tecnologici, con tutti i relativi vantaggi in termini di comodità.

L’introduzione dell’USB-C porta soprattutto molti vantaggi e ci consente di ampliare notevolmente le potenzialità dei nostri iPhone.

Anzitutto la velocità di trasferimento dei dati è decisamente maggiore e ci permette di arrivare a 10 Gbps utilizzando il giusto cavo, naturalmente da acquistare separatamente, e questo è un indiscusso vantaggio quando ci si ritrova a copiare parecchi GB di dati e non si vogliono aspettare gli interminabili tempi di AirDrop.

Un altro vantaggio è legato alla ricarica inversa, grazie alla porta USB-C presente sui nuovi iPhone possiamo ricaricare, via cavo, AirPods, Apple Watch, un altro iPhone o altri dispositivi e trasformare quindi la batteria del nuovo iPhone 15 Pro Max in un power bank (molto costoso).

E poi il vero salto di qualità: la possibilità di collegare dischi esterni, dongle, hub, adattatori ed accessori direttamente all’iPhone. Proprio da qui nasce la incredibile possibilità di registrare in formato 4k 60 fps ProRes registrando direttamente su un SSD esterno collegato tramite cavo USB-C e di collegare altri mille accessori e hub senza dover utilizzare mille adattatori e alimentatori esterni.

Aver passato questo primo mese con iPhone 15 Pro Max utilizzando solo l’USB-C è stato a dir poco piacevole e super comodo. Anche se siete degli utenti Apple con mille cavi Lightning a casa, in macchina ed in ufficio, vi assicuro che col tempo sarete felici di questo passaggio e finalmente potrete usare il cavo dei telefoni Android dei vostri amici, quello delle cuffie o l’alimentatore del vostro PC in caso di bisogno.

Un signor display

Lo schermo di iPhone 15 Pro Max è lo stesso visto sul 14 Pro Max lo scorso anno e rimane un display eccellente, le cornici sono però state ulteriore ridotte e questo ha permesso ad Apple di realizzare un Max leggermente più piccolo, parliamo di circa un millimetro. Lo schermo da 6,7 pollici Super Retina XDR con risoluzione da 2796 x 1290 pixel è assolutamente fantastico per leggibilità, calibrazione e fluidità. La luminosità di picco di 2000 nits lo rende perfettamente leggibile in ogni condizione di luce ambientale. I colori sono brillanti e vivaci ed hanno una taratura impeccabile che restituisce immagini sempre fedeli alla realtà e mai artificiose o troppo sature come accade a molte controparti Android. E poi la fluidità con il refresh rate a 120 Hz e le eccezionali animazioni di iOS ci regalano un’esperienza di utilizzo piacevole e godibile.

Tutto invariato per quanto riguarda Dynamic Island e schermo sempre attivo, ma ho trovato particolarmente piacevole la modalità StandBy che lo trasforma in una sveglia smart da comodino quando lo ricarichiamo in posizione orizzontale.

Ok non è cambiato rispetto a quello del vecchio modello, ma non c’era davvero nessuna necessità di migliorarlo ulteriormente spingendo su parametri inutili, buoni solamente per la scheda tecnica o per aumentare i consumi.

Ulteriori passi avanti per la fotocamera

Uno dei motivi che mi ha spinto negli anni ad utilizzare iPhone nel corso degli anni è l’eccellenza del comparto video e l’immediatezza del punta scatta.

Sono un “content creator semplice” che predilige il punta e scatta e che di rado si mette a modificare in post produzione ed ancora più di rado scatto o registro usando Raw o ProRes. iPhone 15 Pro Max con la sua tripla fotocamera posteriore, migliorata rispetto al vecchio modello, mi mette a disposizione tutto quello che mi serve per realizzare le foto che ho in mente passando fra le varie focali e di registrare video di qualità altissima.

La fotocamera principale da 48 MP, con la focale variabile fra 24mm, 28mm e 35mm, permette di avere maggior personalizzazione in fase di scatto ed adesso è in grado di scattare anche a 24 MP. Il nuovo formato da 24 MP ci da offre il giusto livello intermedio fra i 12 MP a cui eravamo abituati e gli esagerati (per un utente comune) 48 MP in ProRaw. I 24 MP sono quella giusta via di mezzo che ci permette di avere un ottimo livello di dettaglio senza andare a compromettere altri aspetti della foto e senza realizzare scatti eccessivamente pesanti. La differenza di dettaglio di nota quando si zooma, in questi casi gli scatti da 24 MP fanno tutta la differenza e vale sicuramente la pena di usarli. La nuova ottica sembra migliorata anche in modalità notte, le foto sono di altissima qualità con ogni condizione di luce ed hanno sempre un bel livello di dettaglio e, rimango spesso impressionato, da come quest’ottica riesce a vedere meglio dell’occhio umano in condizioni di buio.

Le vere novità sono legate agli zoom: 2x e 5x. Lo zoom 2x è semplicemente un crop fatto sullo scatto dell’ottica principale. Il 5x nasce grazie al nuovo obiettivo tele che ci permette di fare scatti molto interessanti con un buon livello di zoom, senza andare a perdere eccessivamente qualità. Gli scatti che ho avuto modo di fare in 5x in questo mese sono davvero eccezionali, quasi paragonabili a quelli fatti con l’ottica principale. Possiamo poi spingere di più con lo zoom ottico ed arrivare fino al 25x, con una naturale perdita di qualità, ma con scatti ancora accettabili, rimanendo ai 10x le foto sono ancora sufficienti.

C’è poi la ultragrandangolare da 12 MP che rimane di ottima qualità, come quella dello scorso anno, e che ci consente di fare belle foto ed ottimi video.

C’è poi il comparto video che si conferma il meglio del meglio di quanto il mercato possa oggi offrire sul settore smartphone. iPhone 15 Pro Max è chiaramente un cameraphone pensato per i creatore e, oltre a fare foto pazzesche, è il dispositivo perfetto per registrare video di altissima qualità sia per chi vuole semplicemente registrare premendo un tasto sia per i professionisti grazie alla possibilità di registrare in LOG ed in ProRes 4K 60 fps utilizzando anche memorie esterne., oltre a tutto il resto.

Nella mia esperienza di utilizzo di un mese, iPhone 15 Pro Max si è dimostrato perfetto nel comparto foto e video. L’ho usato per fare un sacco di scatti con ogni condizione di luce e moltissimi video sia all’interno che all’esterno ed i risultati sono sempre pazzeschi. Le nuove funzionalità legate all’hardware rinnovato riescono ad offrire ad utenti pretenziosi e professionisti tutto quello che serve per divertirsi e lavorare nel campo fotografico. Soffre ancora di lens-flare in determinati contesti, ma i nuovi rivestimenti delle lenti hanno comunque portato a dei miglioramenti.

Prestazioni al top

Inutile approfondire eccessivamente il capitolo prestazioni, con iPhone si va sempre sul sicuro. Il 15 Pro Max monta il nuovo SoC A17 Pro con realizzazione a 3nm: è semplicemente una bomba e ha trasformato i nuovi iPhone 15 Pro in delle macchine perfette per il lavoro, ma lo erano già, e anche per il gaming.

Durante la presentazione abbiamo visto che arriveranno titoli AAA e davvero non vedo l’ora di provarli, ma soprattutto sono molto curioso di vedere come evolverà il comparto gaming su iPhone e Mac nel giro dei prossimi anni.

Lato performance nel mio utilizzo quotidiano devo ammettere di esserne rimasto, come sempre, assolutamente soddisfatto. I tempi di caricamento delle app sono sempre contenuti, il sistema è impeccabile e i tempi di render video delle app di editing sempre contenuti.

iOS 17 è arrivato con qualche problemino di surriscaldamento, personalmente non mi ha dato grossi problemi all’inizio, ma è migliorato notevolmente ed il rilascio di iOS 17.1 di fine ottobre ha limitato ulteriormente i difetti, reso perfetta l’esperienza utente e annullato ogni piccolo problema, lag o rallentamento.

Batteria invariata

La mia esperienza per quanto riguarda la batteria dei modelli Pro Max è sempre stata ottima ed anche il nuovo 15 Pro Max mi ha sempre permesso di arrivare alla fine delle mie giornate lavorative più stressanti con un 20/30% di batteria residua.

Con un utilizzo nella media si arriva a sera inoltrata con un 40% residuo e con un uso più blando, nel mio caso durante i fine settimana, è facilmente ipotizzabile una ricarica ogni due giorni.

Non ci sono quindi grosse variazioni in termini di batteria, e non ci sono novità neanche in termini di velocità di ricarica: possiamo arrivare ad un massimo di circa 26W usando un alimentatore adatto e quindi caricare di circa il 50% la batteria in poco più di 30 minuti.

La ricarica rimane quindi abbastanza lenta, ma questa scelta di Apple, Samsung e Google sembra mirata a preservare la vita delle batterie, soprattutto tenendo in considerazione che chi compra determinati smartphone lo fa con l’intenzione di tenerli per molti anni, nessuno vuole ritrovarsi con una batteria “fulminata” dalla ricarica veloce dopo un anno o due, meglio andare con calma.

Da segnalare che ho notato qualche miglioramento col rilascio di iOS 17.1 e negli ultimi giorni mi sembra di aver guadagnato un po’ di autonomia rispetto alle versioni precedenti di iOS 17.

Migliora tutto e il prezzo cala – Conclusioni

Prima di tirare le somme parliamo un attimo di prezzo, su iPhone 15 Pro Max è stato finalmente eliminato l’anacronistico taglio da 128 GB ed il nuovo modello da 256 GB viene venduto a 1.489 euro, 150 euro meno del 14 Pro Max con lo stesso taglio di memoria. Costa ancora come un rene o una fucilata, ma almeno quest’anno non abbiamo visto l’ennesimo aumento dei prezzi e poi c’è da dire che 1.489 euro per un professionista che lo usa per lavoro può essere un costo facilmente giustificabile, per tutti gli altri non ha davvero senso acquistare un dispositivo come questo, i modelli lisci di 12, 13 e 14 sono più che sufficienti per un utente medio.

Andando alle conclusioni posso dire che iPhone 15 Pro Max è un ottimo upgrade del modello precedente e quel Pro forse quest’anno, più di altre volte in passato, significa Progresso. La nuova costruzione in titanio lo rende più leggero, la nuova curvatura dei bordi più comodo da usare, ci sono poi la nuova eccellente fotocamera, la benedetta USB-C con tutti i suoi vantaggi e la comodità di poter personalizzare un tasto fisico grazie all’action button, tutto il resto, batteria, prestazioni e aggiornamenti, restano una garanzia. Costa tanto, ma vale ogni euro speso per acquistarlo.