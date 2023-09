Recensione Samsung Galaxy A14: lo smartphone più venduto del 2023

Cosa cerca un utente in un telefono di fascia bassa venduto fra i 100 ed i 150 euro? Schermo grande, buona fotocamera, prestazioni sufficienti ed una buona autonomia. Galaxy A14 riesce a rispondere a queste esigenze e, proprio grazie alle sue caratteristiche, è diventato lo smartphone più venduto in Italia nel 2023.

Il Galaxy A14 4G è un telefono economico venduto a meno di 150 euro che riesce a racchiudere una buona serie di caratteristiche che lo rende perfetto per chi fa un uso di base del proprio smartphone e non ha le pretese di un telefono di fascia media o alta.

Incuriosito della vendite e dalle ottime recensioni su Amazon, ho deciso di acquistare un Galaxy A14 nella configurazione base con 4GB di RAM, 64 GB di memoria e connettività 4G.L’ho usato per una settimana come telefono principale per capire se vale davvero la pena comprarlo. Vediamo insieme una analisi completa di Galaxy A14 nella recensione.

Videorecensione dopo una settimana di utilizzo

Specifiche tecniche Samsung Galaxy A14 4G

Schermo: display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2408 x 1.080 pixel) a 60 fps

Processore: Mediatek MT6769 Helio G80 chipset octa core da 2 GHz

RAM: 4GB

Memoria interna: 64 GB espandibile con microSD

Fotocamere posteriori: principale 50 MP f/1.8, ultrawide 5 MP f/2.2, macro2 MP f/2.4

Fotocamera frontale:13 MP f/2.0

Connettività: 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C 2.0, jack audio da 3,5 mm

Sblocco smartphone: sensore impronte laterale

Batteria: 5000 mAh

Dimensioni e peso: 167.7 x 78.0 x 9.1 centimetri per 201 grammi

Cosa c’è nella scatola – Confezione e unboxing

Galaxy A14 viene venduto con una confezione particolarmente povera di contenuti, all’interno della scatola troviamo solamente un cavo USB-C da utilizzare per la ricarica e dovremmo quindi usare un caricabatterie già in nostro possesso o mettere in preventivo di doverne acquistare uno separatamente. Va tenuto bene a mente che se dovete acquistare caricatore, cover e pellicola potreste dover spendere circa 20 o 30 euro in più.

Com’è fatto – Design, costruzione ed ergonomia

Il design è uno dei punti di forza di questo smartphone economico di Samsung. Le linee sono le stesse viste sui Galaxy S23 ed anche il Galaxy A14 si caratterizza per i bordi morbidi e la disposizione a semaforo delle 3 fotocamere posteriori. A differenziarlo dagli altri modelli di Samsung è la back cover posteriore con effetto zigrinato che risulta piacevole al tocco e rende il telefono poco scivoloso. Questa scelta aiuta quindi a migliorare l’ergonomia del telefono che ha dimensioni abbondanti, 167.7 x 78.0 x 9.1 centimetri, e non è quindi nè piccolo nè leggero con i suoi 201 grammi di peso.

Quando si impugna il Galaxy A14 ci si rende conto di non avere fra le mani un prodotto top di gamma, ma il telefono è ben costruito ed i materiali plastici utilizzati per tutti i componenti sono di qualità sufficienti e conferiscono al telefono una discreta resistenza.

Come va lo schermo – Display

Lo schermo del Samsung Galaxy A14 ha il principale pregio di essere di grandi dimensioni, parliamo infatti di un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2408 x 1.080 pixel) con refreh rate a 60 Hz.

Per essere più concreti parliamo di uno schermo che ricorda i telefoni di un paio di anni fa con notch a goccia vecchio stile, cornici importanti ed un bilanciamento dei colori un po’ spento.

Nel complesso è uno schermo che fa il suo dovere e permette di usare il telefono nella quotidianità senza problemi. La buona risoluzione ci permette di godere di filmati in alta definizione, le grandi dimensioni rendono lo schermo adatto a tutti e perfetto per la fruizione dei social e la luminosità massima è sufficiente da consentire un utilizzo non eccessivamente problematico sotto la luce diretta del sole.

Oltretutto il riconoscimento dei tocchi è impeccabile ed è applicato anche un valido trattamento oleofobico.

Come scatta le foto – Fotocamere

Naturalmente da un telefono di questa fascia di prezzo non ci si possono aspettare i miracoli per quanto riguarda le fotocamere. Il Samsung Galaxy A14 monta 3 ottiche posteriori principale 50 MP f/1.8, ultrawide 5 MP f/2.2, macro2 MP f/2.4 ed una fotocamera frontale da 13 MP f/2.0.

Per farla molto breve la ultrawide e la macro sono assolutamente inutilizzabili ed inutili e servono solamente a dare le sembianze da top di gamma alla cover posteriore. La frontale invece è sufficiente e permette di scattare dei selfie passabili e tranquillamente utilizzabili per i social.

La fotocamera principale da 50 MP, con un po’ di mano ferma, riesce a fare delle foto di discreta qualità di giorno con dei colori ben bilanciati e poco rumore. L’ho usata parecchio per fotografare nel corso di questa settimana di utilizzo e devo dire che mi ha sorpreso, mi aspettavo di peggio ad essere sincero, si comporta bene ed è risultata sopra le mie aspettative se rapportata al prezzo di vendita. Di sera naturalmente l’ottica soffre molto, soprattutto vista la mancanza di una modalità notte, e le foto ottenute in condizioni di luce scarsa o difficile non sempre sono sufficienti. Non entusiasmanti i video 1080p 30 fps, serve mano ferma per ottenere risultati passabili.

Foto scattate con Samsung Galaxy A14

Come va nell’utilizzo quotidiano – Esperienza d’uso, hardware e software

Sotto la scocca in plastica il Galaxy A14 nasconde un hardware di fascia bassa composto da un processore Mediatek MT6769 Helio G80 chipset octa core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili tramite microSD.

Ed è l’hardware ad essere il limite principale di questo telefono, va però detto che offre delle prestazioni accettabili e nell’utilizzo quotidiano il telefono si comporta sufficientemente bene. Io l’ho usato per una settimana fra messaggistica, social, navigatore, navigazione sul web e fotografia e le prestazioni tutto sommato sono buone, certo i tempi di caricamento non sono mai istantanei ma tutto il sistema funziona bene, non ci sono lag particolarmente fastidiosi e le app funzionano senza problemi. App come WhatsApp, Facebook, Instagram, Chrome e Google Maps offrono un’esperienza godibile e permettono quindi di sfruttare il telefono senza problemi per un utilizzo di base. Anche in fatto di streaming ed intrattenimento il telefono si comporta benone grazie al grande display e allo speaker che, seppur mono, ha un audio sufficiente.

L’A14 ha anche un buon comparto connettività, con l’interessante possibilità di usare contemporaneamente due SIM in 4G ed una microSD, e permette di navigare e chiamare senza pensieri e difficoltà, con un segnale stabile, un buon audio in capsula ed un sensore di prossimità fisico impeccabile. In questa fascia di prezzo non si sente la mancanza del 5G e rinunciare a qualcosa per il 5G non avrebbe avuto senso.

Non male il sensore per le impronte laterali, funziona abbastanza bene e con una velocità accettabile, ha il solo difetto di essere a filo con la scocca laterale e non sempre facilmente individuabile al tatto. Bene anche l’NFC per i pagamenti contactless e il jack audio da 3,5mm che potrebbe tornare comodo ad adulti e bambini che preferiscono ancora usare le cuffie via cavo.

Per quanto riguarda il software Samsung è una garanzia, la OneUI è una delle personalizzazioni di Android più complete ed anche su A14 troviamo un software completo e ricco di funzionalità tipiche dei modelli di fascia superiore. Su Galaxy A14 troviamo quindi Android 13 aggiornato con le patch di sicurezza regolarmentee quindi non c’è davvero nulla di cui potersi lamentare sotto il profilo software.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Galaxy A14 monta una batteria da 5.000 mAh che, unita all’hardware poco dispendioso in termini energetici, ci consente di avere una autonomia eccellente e di arrivare tranquillamente a coprire due giorni interi di utilizzo senza difficoltà.

Dove acquistarlo per risparmiare – Miglior prezzo

Il prezzo di Galaxy A14 è sceso molto nel corso di questi mesi, inizialmente veniva venduto a circa 170 euro ma adesso lo si trova facilmente su Amazon a circa 130/140 euro.

Fa il suo dovere – Conclusioni

Samsung Galaxy A14 è un telefono di fascia bassa che fa il suo dovere senza troppi problemi ed offre prestazioni in linea col prezzo e quindi vale effettivamente 130 o 140 euro. Non è naturalmente un telefono adatto a tutti, ma potrebbe essere perfetto per diventare il primo smartphone di un ragazzino o un valido telefono per i vostri genitori che fanno un uso di base dello smartphone.

Immagini di Galaxy A14