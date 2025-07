Come resettare il tuo MacBook prima di venderlo?

Vuoi resettare il tuo MacBook perché stai pensando di venderlo e non vuoi rischiare che l’acquirente acceda a tuoi dati personali?

Se vuoi cambiare dispositivo, passando a un modello più recente o optando per un portatile con un sistema operativo diverso, prima di cedere a un estraneo il tuo MacBook dovrai per forza fare un’accurata pulizia.

Devi infatti sapere che cancellare foto e documenti non basta. Potresti dimenticarti qualche file o dato importante. Non solo: se il tuo computer dovesse finire in mani sbagliate, un esperto potrebbe cercare di proposito qualche informazione riservata, mettendo a rischio la tua privacy (e non solo).

In questo breve articolo ti spiegheremo come rimuovere ogni singola traccia sul MacBook, riportandolo alle origini, come quando è uscito dalla fabbrica.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Se invece vuoi fare qualcosa di simile ma sul tuo iPhone, ti consigliamo di dare uno sguardo su questo articolo.

Resettare il tuo MacBook non è un’operazione particolarmente complicata

Devi sapere che resettare il tuo MacBook non è qualcosa di troppo complesso. Nonostante ciò, visto la delicatezza del contesto, dovrai comunque fare grande attenzione.

Come prima cosa esci da tutti gli account con cui sei loggato, di qualunque tipo di servizio, soprattutto iTunes.

Per quanto riguarda questa app, apri iTunes e vai su Account – Autorizzazioni – Rimuovi l’autorizzazione da questo computer. Dovrai inserire l’ID Apple e la password, quindi premere il pulsante Rimuovi autorizzazioni.

Adesso è il turno di iCloud, altro servizio Apple molto delicato se stai facendo pulizia sul tuo MacBook. Vai dunque su Preferenze di Sistema – iCloud e fai clic sul pulsante Disconnetti.

Fatto ciò ti verrà chiesto se desideri conservare una copia dei tuoi dati iCloud sul Mac, ma non importa come rispondi perché cancellerai tutto in un secondo momento comunque. L’importante è rimanere comunque disconnessi dal servizio con il dispositivo locale.

L’ultima app da trattare con cautela è Messaggi. Apri l’applicazione e vai su Messaggi – Preferenze, dunque fai clic su Account. Scegli il tuo account iMessage, quindi fai clic su Esci.

Anche se poi agirai con una pulizia approfondita e con il ripristino alle impostazioni di fabbrica, i dati che hai appena eliminato sono importanti e, per evitare recuperi da parte di esperti di informatica, dovrai comunque agire con particolare

Tempo di backup

A queste operazioni dovresti abbinare un backup, soprattutto se vuoi passare tutto ciò che hai su un nuovo MacBook.

Se intendi procedere in questo modo, dovrai usare lo strumento Time Machine, ovvero una funzione apposita integrata in macOS. Procedi in questo modo:

Collega un disco esterno (sia esso hard disk o SSD ) al MacBook;

) al MacBook; Vai al menu Apple (in alto a sinistra) e seleziona Impostazioni di Sistema ;

(in alto a sinistra) e seleziona ; Clicca su Generali , nella barra laterale, e poi su Time Machine ;

, nella barra laterale, e poi su ; Clicca su Aggiungi disco di backup e seleziona il supporto esterno;

e seleziona il supporto esterno; Ora scegli se crittografare il backup per proteggerlo con una password o meno;

per proteggerlo con una password o meno; Clicca su Configura disco e il Mac inizierà automaticamente il backup.

Una volta che il processo è completato, potrai cancellare manualmente i file rimasti sul tuo MacBook.

Scollegare il Bluetooth

Se non hai intenzione di vendere il tuo vecchio Mac ma più semplicemente di “girarlo” a qualche membro della tua famiglia, dovrai effettuare il disaccoppiamento qualsiasi dispositivo collegato tramite ade esso tramite sistema Bluetooth.

Ciò serve non tanto per questioni di sicurezza, ma per garantirti che il tuo mouse o un’altra periferica non possa in qualche modo interferire con il vecchio dispositivo.

In tal senso, vai su Preferenze di Sistema – Bluetooth e passa il mouse sul dispositivo che vuoi disaccoppiare, fai clic sul pulsante X a destra del suo nome e scegli Rimuovi.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ci siamo: è arrivato il momento del reset vero e proprio!

A questo punto devi avviare il tuo MacBook in modalità di ripristino per poter cancellare definitivamente tutti i dati e per reinstallare MacOS. Per avviare il Mac in questa modalità, tieni premuto Command – R in fase di avvio del sistema. Puoi rilasciare i tasti quando vedi il logo Apple.

Ora ti ritroverai nella finestra delle utility MacOS. Scegli Utility Disco, fai clic su Continua e seleziona il tuo disco di avvio (a meno che non lo hai rinominato, le probabilità sono etichettate come Macintosh HD o qualcosa di molto simile). Adesso clicca sul pulsante Cancella nella parte superiore della finestra Utility Disco e compila questi tre campi:

Nome: qui scegli un nuovo nome per la nuova installazione: nel dubbio vai su un classico Macintosh HD;

qui scegli un nuovo nome per la nuova installazione: nel dubbio vai su un classico Macintosh HD; Formato : scegli APFS ;

: scegli ; Schema: opta per la mappa delle partizioni GUID.

Quindi, fai clic su Cancella e dopo che Utility Disco fa il suo effetto, esci da esso.

Ora dovresti tornare alla finestra delle utility di MacOS. (In caso contrario, riavvia il Mac di nuovo, tenendo premuto ancora una volta Command – R mentre si riavvia).

Dalla finestra delle utility MacOS, seleziona Reinstalla MacOS e segui le istruzioni per installare il sistema operativo. Dopo aver reinstallato MacOS, sarai accolto dal Setup Assistant, che è il chiaro segnale di come sia andato tutto per il verso giusto.

Ora il tuo MacBook è come nuovo e potrai venderlo o cederlo a un’altra persona senza che il nuovo proprietario venga a contatto con tuoi file o dati personali.