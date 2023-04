Come modificare la password dell’ID Apple

Laddove tu possieda un Mac o un altro dispositivo Apple, è molto facile che sia proprietario altresì di un ID Apple. Esso è necessario per esplicare la totalità delle funzioni dei tuoi dispositivi.

Affronteremo in questa sede le questioni annesse al cambio password del proprio ID Apple, cui prestare la più alta attenzione.

Arriverà un momento in cui il cambio password si rivelerà necessario, ma oltre a ciò si potrebbe rientrare nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia voluto dall’utente. Vediamo quali passaggi effettuare, in relazione al dispositivo utilizzato. Ma per quale motivo un utente dovrebbe cambiare la password indicata? Si presenta l’ipotesi più immediata e urgente fra tutte, ossia l’accesso al tuo ID Apple che risulti non da te effettuato.

Ancora, l’utente potrebbe preferire il cambio periodico (o aperiodico) della password, sempre per motivi di maggiore sicurezza rispetto ad un eventuale attacco hacker. Si tenga conto che la password, una volta modificata, la relativa modifica avrà effetto non solo sul dispositivo in questione, bensì anche su tutti gli altri, qualora si possiedano più dispositivi Apple dai quali si effettui accesso all’ID.

Ad ogni modo, si presenterà anche la necessità di effettuare un primo accesso sugli altri dispositivi con la password da digitare appositamente, almeno la prima volta. In seguito si può effettuare il salvataggio automatico e anche l’accesso sarà tale. Per l’elaborazione di una nuova password, è bene seguire dei criteri abbastanza “criptici”, cioè contenente alternanza di lettere maiuscole e minuscole, ma anche numeri e caratteri speciali, in alternanza.

C’è anche chi si affida ad un gestore password per effettuare a cicli l’operazione in oggetto. Se poi sei abbastanza bravo/a nel trovare un codice efficace al medesimo fine, ciò non si rivelerà necessario. Stando ai rumors, presto Apple potrebbe non richiedere più alcuna password per l’accesso all’ID personale di un utente, ma cercherà un’autenticazione alternativa. Comunque finora si attendono conferme ufficiali, con le implicazioni che ne seguiranno. Per il momento, non resta che attenersi alla procedura di cambio password.

Cambio password ID Apple da iPhone o iPad

Possiedi un iPhone o un iPad? L’ID Apple è fondamentale per accedere a pieno alle funzioni peculiari per il tuo dispositivo, quelle che contraddistinguono l’iPhone della Apple, dalle più basilari alle più sofisticate. Tolte le medesime, per intenderci, rimarrebbero solamente quelle più comuni fra ogni tipo di cellulare. Il discorso si applica per analogia altresì agli iPad, e senza l’accesso medesimo, non si avrebbero le funzioni peculiari ad un tablet Apple, ma le funzioni più comuni e primordiali di un tablet.

Detto ciò, passiamo in rassegna i passaggi da effettuare. Per prima cosa, rechiamoci in Impostazioni, e a seguire selezioniamo la prima voce, all’apice della schermata che si apre. Si tratta del nome utente, il tuo nome. Cliccandoci sopra si aprirà la pagina personale dell’ID Apple. Qualora in cima alla Home delle Impostazioni non si ritrovi il proprio nome, vuol dire che non è ancora stato impostato un accesso utente.

Nella pagina che si apre, quella dell’ID Apple, in posizione subalterna al proprio nome (subito sotto) si troverà la sezione “Password e Sicurezza” che è quella che ci interessa. Ora non resterà che reinserire la password attuale, quella da cambiare (il reinserimento sarà automatico, laddove tu lo abbia già impostato in quanto tale). Nella sezione immediatamente successiva, inseriamo la nuova password.

Quest’ultima dovrà essere digitata nuovamente a scopo di verifica, nella casella accanto a “Verifica“. L’ultimo passo consisterà nell’effettuare touch su “Cambia Password” per confermare definitivamente la tua intenzione.

Cambio password ID Apple da pc desktop Mac

Ora non resta che affrontare il medesimo argomento, ma con passaggi peculiari alla configurazione del Mac. Infatti vi sono peculiarità di passaggi da tenere in considerazione, mentre per iPhone e iPad non si riscontrano differenze procedimentali. Nella schermata principale del sistema operativo iOS del tuo Mac, noterai in alto a sinistra l’apposita sezione Apple, cui corrisponde la relativa icona.

Ora clicchiamoci e si aprirà un menù a tendina. Clicchiamo a questo punto su “Preferenze di sistema”. Come nel passo precedente, selezioniamo il nostro nome, che sarà ora ubicato in alto a sinistra nella schermata che apparirà. Nella schermata ancora successiva invece, apparirà al primo posto il nome, seguito da telefono ed e-mail. Al di sotto, troviamo “Password e Sicurezza“.

Dopo averci cliccato, al passo successivo cliccheremo su “Modifica Password” (si trova proprio affianco al rigo occupato dalla password). Dopo il reinserimento password (anche qui valgono le medesime considerazioni di cui sopra, al punto analogo), bisogna inserire la nuova password e poi verificarla. Riscriviamola quindi anche nel rigo sottostante, e clicchiamo su “Verifica” che si trova affianco quest’ultimo, a destra.

Precisazioni finali

Se ti trovi ad impostare la password per la prima volta, ovvero a configurare inizialmente il tuo account Apple, i passaggi qui menzionati sono sempre gli stessi, al fine di impostare la password. In aggiunta, si dovranno apporre gli altri dati personali richiesti nel form, per far sì che la registrazione vada a buon fine.

La password sarà valida altresì da un nuovo dispositivo Apple, per l’accesso effettuato all’account ID dallo stesso utente. Ma in quel caso la password dovrà essere ricordata a memoria, al primo accesso. La Apple ha predisposto la password come forma d’autenticazione a doppio fattore per l’utente, per la sicurezza del medesimo.

Oltre all’accesso a servizi quali Apple Music, App Store e duversi altri, si avrà anche l’accesso a iCloud, con tutti i file dell’utente, anche strettamente personali. Capirai bene che se un hacker dovesse entrare in possesso dell’accesso, perderesti i dati qui contenuti, ed inoltre anche a danno della tua privacy.