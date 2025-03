Apple presenta i nuovi iPad Air M3, iPad 11, MacBook Air M4 e Mac Studio: ecco tutte le novità

Nella scorsa settimana, Apple ha reso noti i suoi ultimi dispositivi, optando per i tradizionali comunicati stampa che normalmente ci si aspetta da parte del gigante tecnologico. Sono stati presentati i nuovi iPad Air con chip M3, iPad di undicesima generazione , i MacBook Air dotati del nuovo chip M4 e il rinnovato Mac Studio equipaggiato con M4 Max e M3 Ultra. Con il lancio avvenuto mercoledì 12 marzo 2025, i prodotti sono ora disponibili per la vendita anche sul mercato italiano.

iPad Air M3 e iPad 11: disponibili in Italia

Dopo l'annuncio del 4 marzo, i nuovi modelli di iPad Air M3 e iPad 11 sono finalmente in vendita, accessibili per gli utenti italiani anche su Amazon dove presentano disponibilità immediata.

Il modello iPad Air M3 si offre in versioni da 11″ e 13″ e in quattro colorazioni: Blu, Viola, Galassia e Grigio siderale. Gli utenti possono scegliere tra diverse configurazioni di memoria e due varianti di connettività, Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Di seguito, i dettagli sui prezzi:

iPad Air 11” M3 128 GB : 719 euro o 889 euro 256 GB : 849 euro o 1.019 euro 512 GB : 1.099 euro o 1.269 euro 1 TB : 1.349 euro o 1.519 euro

iPad Air 13” M3 128 GB : 969 euro o 1.139 euro 256 GB : 1.099 euro o 1.269 euro 512 GB : 1.349 euro o 1.519 euro 1 TB : 1.599 euro o 1.769 euro



Il nuovo iPad di undicesima generazione, disponibile nelle colorazioni Blu, Rosa, Giallo e Argento, si distingue per tre differenti tagli di memoria e le opzioni Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular. Qui ci sono i dettagli sui prezzi:

iPad 11 128 GB : 409 euro o 579 euro 256 GB : 539 euro o 709 euro 512 GB : 789 euro o 959 euro



Dettagli sulle novità dei nuovi iPad

Il design degli iPad Air M3 rimane invariato rispetto ai precedenti modelli con chip M2, mentre la vera novità risiede nell'inclusione del chip M3, che promette prestazioni più elevate e un migliore supporto per le funzionalità di Apple Intelligence.

Per quanto riguarda l’iPad 11, ha lasciato alle spalle il taglio di memoria da 64 GB, introducendo un'opzione da 512 GB e riducendo anche i prezzi di listino. Tuttavia, non è stato integrato il supporto per l'intelligenza artificiale, utilizzando invece il SoC Apple A16 Bionic, già visto negli iPhone 14 Pro.

MacBook Air M4 e Mac Studio: le novità che fanno la differenza

A un giorno di distanza dalla presentazione degli iPad, Apple ha lanciato anche i nuovi MacBook Air M4 e il rinnovato Mac Studio, disponibili in pre-ordine dal 5 marzo. Oggi, questi dispositivi possono essere acquistati anche in Italia.

Per quanto riguarda i MacBook Air M4, i prezzi di partenza per le diverse configurazioni sono:

MacBook Air 13” M4 256 GB : 1.249 euro M4 512 GB con GPU 10-core : 1.499 euro M4 512 GB con 24 GB di RAM : 1.749 euro

MacBook Air 15” M4 256 GB : 1.549 euro M4 512 GB con 16 GB di RAM : 1.799 euro M4 512 GB con 24 GB di RAM : 2.049 euro



I MacBook Air M4 sono disponibili in quattro varianti di colore: Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte.

Per quanto riguarda il Mac Studio, ecco le opzioni:

Mac Studio con M4 Max 512 GB di SSD : a partire da 2.549 euro

Mac Studio con M3 Ultra 1 TB di SSD : a partire da 5.099 euro



Analisi delle innovazioni nei MacBook Air M4 e Mac Studio

I nuovi MacBook Air M4 introducono il chip Apple Silicon M4 a 3 nm, che migliora le performance generali e l’efficienza energetica, anche per quanto riguarda il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Inoltre, è stata potenziata la fotocamera a 12 megapixel, offrendo funzioni come l'inquadratura automatica e il supporto per monitor esterni fino a due display 6K.

Apple ha adottato una strategia di riduzione dei prezzi di listino per alcune versioni, abbattendo il costo di partenza di 100 euro per i modelli entry-level, 80 euro per le versioni intermedie e 60 euro per quelle avanzate.

Per il Mac Studio, sebbene il design rimanga invariato, le novità tecniche includono il lancio del chip M3 Ultra, concepito dalla fusione di due M3 Max, e l'introduzione delle porte Thunderbolt 5, che ottimizzano il supporto a monitor esterni e periferiche aggiuntive.

La presentazione dei nuovi dispositivi Apple segna un passo avanti significativo nella continua evoluzione della tecnologia per la produttività e l'intrattenimento, fornendo agli utenti un'ampia gamma di opzioni e prestazioni elevate.