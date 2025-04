I migliori browser per la tua privacy

Navigare online tramite browser è un’attività molto più delicata di quanto tu possa pensare. Basta infatti un semplice passo sbagliato per creare enormi problemi alla tua privacy.

Al di là di alcune pratiche utili, un passaggio fondamentale per mitigare i rischi è l’utilizzo di una piattaforma che presenti alcune soluzioni favorevoli sotto questo punto di vista. In questo articolo andremo a vedere quali sono i browser più rispettosi della tua privacy.

Browser e privacy: perché Chrome non è la miglior scelta che puoi farei?

Se te lo stai chiedendo, Google Chrome non è la soluzione migliore. Anche se questo browser è comodo e apprezzabile sotto svariati punti di vista, presenta anche alcune criticità che non puoi ignorare.

Tra i fattori che rendono Chrome tutt’altro che ideale nel contesto della pratica figurano:

Una raccolta massiccia di dati personali , essendo un browser progettato per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sugli utenti, inclusi cronologia di navigazione , ricerche , posizione e tanto altro;

, essendo un browser progettato per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sugli utenti, inclusi , , e tanto altro; La potenziale condivisione automatica dei dati : anche senza effettuare l’accesso a un account Google , Chrome invia dati come la posizione e query di ricerca ai server della compagnia;

: anche senza effettuare l’accesso a un , Chrome invia dati come la e ai server della compagnia; Protezione insufficiente contro il fingerprinting , con il browser di Google che non offre difese efficaci contro tecniche avanzate come il fingerprinting, che permette ai siti Web di identificare e tracciare gli utenti anche in modalità incognito ;

, con il browser di Google che non offre difese efficaci contro tecniche avanzate come il fingerprinting, che permette ai siti Web di identificare e tracciare gli utenti anche in ; Modalità incognito limitata, che non blocca i tracker né impedisce la raccolta di dati da parte dei siti, rendendo questa funzione meno utile per la privacy rispetto a quanto potresti pensare.

Dunque, ecco una lista di potenziali alternative a Chrome che potrebbero risultare più efficaci per proteggerti da occhi indiscreti.

Tor

Se parliamo di browser e privacy, il primo nome che viene in mente è senza dubbio TOR.

Il suo nome intero è The Onion Router, è risulta essere uno dei browser più rispettosi della sicurezza che puoi trovare online. Presenta un livello di crittografia che non ha eguali in questo settore. Se è vero che il suo nome viene spesso abbinato al Dark Web e ad attività illegali, considera che Tor è del tutto legittimo, tanto che viene abitualmente utilizzato da giornalisti e leaker.

Tor facilita la navigazione privata nascondendo l’indirizzo IP dell’utente e trasmettendo i suoi dati attraverso così tanti livelli di crittografia che la sua origine (posizione e identità dell’utente) è del tutto irriconoscibile quando raggiunge la sua destinazione. Di fatto, Tor ti consente di navigare segretamente in pace cancellando i cookie quando chiudi il browser.

Brave

Brave è un ottimo browser, anche andando oltre alla semplice questione della privacy.

Nell’ambito della riservatezza, i suoi creatori sostengono che sia uno dei più sicuri in circolazione. Brave gestisce la navigazione privata bloccando pubblicità invasive e tracker. Inoltre, protegge gli utenti dal browser fingerprinting (di cui abbiamo già parlato).

Brave facilita la ricerca privata e la ricerca sicura convertendo ogni pagina Web al protocollo HTTPS.

DuckDuckGo

DuckDuckGo è un progetto inizialmente nato come motore di ricerca e poi evoluto in un browser standalone.

Questo strumento non salva o condivide la cronologia di navigazione (o almeno così promette di fare. In questo modo, non verrai inondato di pubblicità dopo pochi minuti di attività online. DuckDuckGo Afferma anche di individuare solo la tua posizione approssimativa anziché coordinate specifiche, che non vengono salvate in modo permanente sui suoi server.

Il browser rende anonime le tue query di ricerca in modo da non sapere cosa sta cercando ogni utente e crittografa completamente il contenuto con cui risponde. Il motore di ricerca afferma di raccogliere e archiviare solo le informazioni, come il tuo indirizzo IP, dispositivo, sistema operativo, che sono essenziali per il corretto funzionamento delle sue funzionalità.

LibreWolf

LibreWolf è un browser leggero e performante che, a queste caratteristiche, abbina anche un livello di sicurezza molto alto.

È una piattaforma privata, basata su Mozilla Firefox e uno dei suoi punti di forza è che non presenta telemetria (una tecnica in cui i tuoi dati di navigazione vengono raccolti e inviati a una terza parte per analisi di vario tipo).

LibreWolf include il famoso adblocker, uBlock Origin, come parte del suo pacchetto di installazione. Anche questo browser forza il protocollo HTTPS, per rendere ancora più protette le attività online degli utenti.

LibreWolf ha un solo potenziale difetta. Basandosi su Firefox, qualsiasi vulnerabilità di sicurezza che si presenti sul browser più noto può potenzialmente ripercuotersi anche su LibreWolf.

Mullvad

Sebbene meno noto rispetto ad altri nomi di questa lista, Mullvad è un browser molto utile se vuoi preservare la tua privacy online.

Stiamo parlando di un prodotto incluso negli strumenti proposti dall’omonima compagnia, tra cui figura anche una VPN. Il browser offre una modalità di navigazione privata dedicata che non memorizza cookie, cronologia di navigazione o informazioni personali inserite durante l’utilizzo.

Puoi scegliere il livello di sicurezza su cui desideri lavorare. La modalità Standard consente a tutte le funzionalità di un sito di funzionare, la modalità Safer blocca quelle considerate potenzialmente pericolose e la modalità Safest rende il browser un vero e proprio “bunker”, limitando però il suo utilizzo.

Come LibreWolf, questo offre uBlock Origin come plugin integrato per bloccare annunci e pop-up molesti.

Epic Privacy Browser

Epic Privacy Browser è uno strumento progettato per garantire la massima protezione della tua privacy online. Si tratta di un browser Chromium, il che significa che potresti trovarti a tuo agio se sei un utente abituato a Chrome.

Epic blocca automaticamente annunci, tracker e tecniche di fingerprinting, impedendo a terze parti di monitorare la tua attività in rete. Non solo: il browser in questione non conserva cronologia, cache o cookie di terze parti e cancella tutti i dati alla chiusura del browser. Questo è un vantaggio lato privacy ma, se sei un utente un po’ pigro, potrebbe risultare anche uno svantaggio. Epic ti offre anche un proxy criptato integrato, simile a una VPN, per nascondere il tuo indirizzo IP e proteggere le connessioni.

La navigazione privata è la chiave per proteggerti

Proteggere la tua identità durante la navigazione è un passo fondamentale per evitare rischi. Nonostante ciò, non puoi pensare che la semplice scelta del browser possa rendere le tue attività online esenti da rischi.

Per mantenere un certo livello di sicurezza devi avere sempre e comunque un approccio prudente. Per esempio, fare attenzione a dove clicchi è fondamentale. Che si tratti di banner, allegati e-mail o semplici siti Web, un collegamento apparentemente innocuo può nascondere non pochi pericoli.

Per limitare in modo sostanziale i rischi, dovresti affidarti anche a un ottimo antivirus, ormai pressoché indispensabile su qualunque dispositivo tu stia utilizzando per accedere alla rete.

Fonte: AndroidPolice.com