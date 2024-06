7 motivi per cui dovresti scegliere Brave come browser principale

Se una volta era molto comune affidarsi a un solo browser, oggi è piuttosto comune utilizzarne più di uno. A seconda degli scopi infatti, questi software per navigare online possono essere più utili in contesti come lavoro, divertimento o transazioni finanziarie.

Anche se stai adottando una filosofia “multi-browser”, è innegabile che tedi a restare più focalizzato su uno di essi. In molti casi, questa prima scelta è quasi scontata, ovvero Google Chrome. Eppure, esiste un concorrete molto meno noto, che potrebbe rivoluzionare la tua filosofia di navigazione: stiamo parlando di Brave.

Stiamo parlando di un programma relativamente nuovo, lanciato nel 2016 e basato su Chromium, che vanta già più di 54 milioni di utenti. In questo articolo ti offriremo una panoramica di questo software, dandoti 7 motivi per cui dovrebbe diventare il tuo browser predefinito.

1- Brave è sicuro

La sicurezza di un browser, soprattutto al giorno d’oggi, è una priorità assoluta. Sotto questo aspetto Brave non ha di certo nulla da invidiare alla maggior parte dei suoi colleghi, anzi.

A parte l’utilizzo di Tor Browser, infatti, questa è una delle migliori soluzioni che puoi scegliere sotto questo punto di vista. E il bello è che non devi far nulla se non utilizzarlo. Di impostazione predefinita, infatti, Brave impedisce il tracciamento dei cookie tra siti, contrasta eventuali campagne phishing e gli attacchi malware.

Il browser assume anche politiche trasparenti a riguardo. Basta fare clic sull'icona a forma di scudo e vedrai tutto ciò che Brave sta bloccando. Il software, inoltre aggiorna automaticamente tutte le connessioni a HTTPS, un qualcosa che devi configurare a mano altrove.

Brave ha anche un proprio motore di ricerca, chiamato Brave Search, che per impostazione predefinita ti permette di fare ricerche in totale sicurezza e senza alcun tipo di annuncio. Infine questo browser offre una modalità di navigazione privata integrata che si appoggia alla rete Tor.

Di fatto, tutto ciò che ti serve sotto il punto di vista di privacy e sicurezza.

2- È open source

Fin dalla sua creazione,, Brave ha avuto un approccio rigorosamente open source.

Ciò significa che chiunque può visualizzare il codice sorgente e individuare problemi di sicurezza e persino offrire miglioramenti di vario tipo al al browser. Sulla stessa linea, significa anche che le vulnerabilità possono essere risolte molto più velocemente che se si trattasse di un software closed-source.

Puoi visualizzare il codice Brave sulla pagina Brave GitHub. Per quanto mi riguarda, a parità di condizioni, è sempre meglio optare su soluzioni open source rispetto a sistemi “chiusi”.

3- Link “puliti”

Brave include una funzionalità che ogni browser dovrebbe offrire ai propri utenti. Supponiamo che tu voglia copiare il link di un sito e inviarlo a qualcuno. A meno che tu non sappia cosa stai facendo, finirai per inviare a quell'utente il collegamento più tutto l’eventuale codice extra (affiliazione, referral, tracciamento) che di solito segue il punto interrogativo che segue l’URL.

Brave ha un'icona di ricerca sul bordo destro della barra di ricerca. Se fai clic su quell'icona, vedrai una voce Copy Clean Link. In questo modo puoi letteralmente “pulire” i link da qualunque tracciamento o parametro aggiuntivo.

4- Brave è reattivo

Questo browser è di certo uno dei più performanti tra i tanti disponibili online.

Con l'aggiunta della funzione Memory Saver (che libera memoria dalle schede inattive e la utilizza per quelle attive), Brave supera tutti i suoi principali concorrenti.

Ciò lo rende molto apprezzabile soprattutto se hai un computer poco performante o se sei una persona che tende ad avere molte schede aperte sul browser.

5- Gestione delle barre laterali

Questa è una finezza che potresti apprezzare o no, a seconda dei tuoi gusti personali.

Con Brave puoi ridurre al minimo la barra laterale sinistra e nascondere quella destra. Il motivo per cui potrebbe piacerti questa funzionalità è che ti consente di avere a disposizione uno schermo leggermente più ampio in cui visualizzare le pagine Web.

Con la barra laterale sinistra ridotta a icona, puoi comunque accedere alle schede (sia bloccate che non) e se hai bisogno di funzionalità dalla barra laterale destra (ne sono disponibili diverse), puoi comunque ottenere tutto con un semplice clic.

6- Brave e le news

Se sei una persona a cui piace seguire le notizie dal mondo, Brave ti offre la possibilità di mantenerti aggiornato con grade semplicità.

In questo senso puoi selezionare le tue fonti di news preferite e, una volta fatto ciò, aprire una nuova scheda e selezionare l’icona delle notizie in basso per visualizzare tutte le notizie disponibili.

Questa è una configurazione superiore a quanto offerto, per esempio, da Edge, che presenta le news per impostazione predefinita. Ci sono volte in cui potresti voler aprire una nuova scheda senza avere distrazioni sotto gli occhi e, in tal senso, il browser di Microsoft non fa un buon lavoro.

7- Modalità di lettura integrata

Infine, esiste un ultimo motivo per cui dovresti optare per questo browser, ovvero la modalità di lettura veloce.

Questa ti permette di ridurre una pagina, ottenendo semplicemente del testo. Come puoi intuire, ciò è molto utile se hai una connessione scadente, se le pagine che visiti hanno troppa pubblicità, se vuoi risparmiare traffico dati o, più semplicemente, se vuoi ridurre a zero le distrazioni.

Alcuni browser richiedono un'estensione di terze parti per questa funzionalità, quindi averla integrata è qualcosa di molto apprezzabile.

In conclusione, sebbene non esista una soluzione perfetta per la navigazione online, Brave è di certo una scelta che dovresti considerare come primaria. D’altro canto si tratta di un software gratuito e, dunque, basta solo impegnare qualche minuto per scaricare, installare e impostare il browser e testare tutte le sue enormi potenzialità.