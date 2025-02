WhatsApp: come migliorare la privacy con tre semplici impostazioni

Negli ultimi anni, WhatsApp ha messo in campo numerose iniziative per potenziare la privacy dei propri utenti, rendendo la famosa app di messaggistica sempre più sicura. Nonostante gli sforzi, ci sono alcune impostazioni che è bene adottare per proteggere ulteriormente i propri dati. Qui trovi tre suggerimenti essenziali per blindare la tua privacy su WhatsApp.

Limitare la visibilità dell’immagine del profilo

Un primo passo verso una maggiore privacy è quello di limitare chi può visualizzare la propria foto del profilo. Chi possiede il tuo numero di telefono può accedere a questa immagine se non si attivano opportune impostazioni. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, poiché malintenzionati potrebbero utilizzare la tua immagine per impersonificarti o raccogliere informazioni personali.

Per modificare la visibilità della tua foto, segui questi passaggi:

Accedi alle Impostazioni di WhatsApp. Tocca su Privacy. Seleziona Immagine del profilo. Decidi se renderla visibile solo ai tuoi contatti oppure personalizza ulteriormente le eccezioni.

Impostando la visibilità della foto del profilo in modo selettivo, solo le persone di fiducia potranno visualizzarla, riducendo il rischio di furti d’identità e truffe online.

Nascondere l’ultimo accesso e lo stato online

Un’altra impostazione da considerare riguarda la visibilità dell’ultimo accesso e dello stato online. Molti utenti, magari per abitudine, lasciano queste informazioni visibili, ma potrebbero finire per rivelare dati importanti sulle proprie abitudini. Alcuni potrebbero utilizzare queste informazioni per monitorare, in modo indiretto, il comportamento o gli orari di attività degli utenti.

Per modificare questa impostazione, procedi come segue:

Vai su Impostazioni. Seleziona Privacy. Tocca Ultimo accesso e online. Scegli l'opzione Nessuno o I miei contatti, tenendo la possibilità di escludere contatti specifici.

Con queste scelte, puoi nascondere quando sei online, rendendo più difficile per altri spiarti e tenere traccia delle tue attività.

Disabilitare le spunte blu di lettura

Le spunte blu di WhatsApp, che indicano quando un messaggio è stato letto, possono talvolta portare a situazioni spiacevoli. Anche se l’intenzione è quella di facilitare la comunicazione, queste indicazioni possono generare pressioni o malintesi tra i contatti. Inoltre, rappresentano un'opzione che un utente potrebbe decidere di mantenere privata.

Per disattivare le spunte blu, segui i seguenti passaggi:

Accedi alle Impostazioni. Tocca Privacy. Scorri fino a Conferme di lettura e disattiva questa opzione.

Tieni però presente che una volta disabilitate le spunte blu, anche tu non potrai vedere se le persone a cui hai scritto hanno letto i tuoi messaggi. Tuttavia, nelle chat di gruppo, le spunte blu continueranno a funzionare come di consueto.

Adottare questi semplici accorgimenti sulla privacy di WhatsApp è un passo fondamentale per proteggere i propri dati e garantire una maggiore sicurezza nelle comunicazioni quotidiane.