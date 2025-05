Recensione Amazfit Active 2: lo smartwatch BEST BUY del 2025

Amazfit è sicuramente il mio marchio di smartwatch preferito, è l’unico brand che riesce a proporre ogni anno prodotti innovativi e a mantenere sempre dei prezzi contenuti. E con il nuovo Amazfit Active 2 ha fatto centro riuscendo a proporre uno smartwatch bello e super completo di funzionalità con un prezzo di vendita incredibile di soli 99 euro, anche se si trova spesso scontato su Amazon a poco più di 90 euro.

L’Amazfit Bip 6, il fratello minore ed economico di Active 2 di cui ti ho parlato qualche settimana fa, mi aveva stupido per il rapporto qualità-prezzo pazzesco, ma l’Active 2 è andato oltre ogni mia aspettativa tanto che posso dire che lo ritengo il best buy assoluto del 2025: lo smartwatch da comprare per chi cerca un prodotto economico di altissima qualità.

Videorecensione completa

Design e materiali: bello, comodo e resistente

Il primo aspetto a stupire dell’Active 2 è sicuramente la buona qualità costruttiva che ci mette al polso uno smartwatch bello ed elegante realizzato con una cassa circolare in metallo (plastica per la parte interna che ospita i sensori) che gli dona un aspetto molto simile a quello di un orologio classico.

Oltre ad essere bello e piacevole con il suo design minimal, l’Active 2 può contare su un’ottima ergonomia grazie ad alla cassa rotonda da 44 mm che pesa solamente 30 grammi ed ha uno spessore di poco inferiore al centimetro. Lo smartwatch è comodissimo da indossare in ogni occasione, l’ho usato per quasi un mese sia di giorno che di notte ed anche durante gli allenamenti e al lavoro e l’ho trovato sempre molto comodo. Comodità garantita anche dal cinturino in silicone morbido, con attacco standard da 200 mm standard, che è confortevole da usare e che offre tantissime regolazioni in modo da poterlo adattare ad ogni polso.

L’Active 2, nonostante i 44 mm della cassa non siano la misura ideale per uno smartwatch compatto, sembra un orologio piccolino rispetto ai modelli squadrati e risulta quindi ideale anche per polsi esili e sottili.

In questi giorni di test e di utilizzo la cassa in acciaio inossidabile si è dimostrata molto resistente a graffi ed urti e ad oggi, dopo 3 settimane di utilizzo vario fatto di sport, allenamenti, lavoro e intese operazioni di giardinaggio senza farci troppa attenzione, è assolutamente perfetta. La cassa è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità (5 atmosfere) e monta sul lato destro due pulsanti fisici, entrambi lucidi e con la stessa finitura, ma con quello superiore differenziato da una piccola barretta rossa che passa inosservata.

Display: leggibilità impeccabile, è quasi perfetto

Ed è proprio sulla cassa che troviamo uno dei punti di forza di Amazfit Active 2: il display AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione di 466×466 pixel che può vantare su colori brillanti e molto piacevoli ed una luminosità di picco di 2000 nits che garantisce una leggibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, anche grazie al funzionamento preciso e veloce del sensore per la gestione della luminosità automatica.

Lo schermo è praticamente impeccabile, bello, veloce, fluido, ben tarato e risponde perfettamente ai comandi touch. Al tutto si aggiungono moltissimi quadranti differenti, nell’app se ne trovano a centinaia, che permettono di personalizzare profondamente l’aspetto dell’orologio. Al quadrante si ricollega anche l’always-on display che ci permette di avere l’ora sempre a disposizione sullo schermo, il tutto però a condizione di accettare una durata della batteria dimezzata. L’unico difetto dello schermo è legato alle cornici attorno al display che hanno uno spessore di qualche mm di troppo che salta all’occhio quando si utilizzano watchface colorate, ma che passa inosservato con i quadranti neri.

Batteria: ottima autonomia, ricarica lenta

Ed è infatti lo schermo ad essere l’elemento determinante per la durata della batteria, ben più dei vari sensori e del GPS. Con un utilizzo classico, qualche allenamento la settimana, tutte le misurazioni attive, ma senza attivare l’always-on riusciamo ad avere una autonomia di circa 10 giorni grazie alla valida batteria da 270 mAh. Andando però ad attivare l’AOD questo valore si dimezza e si passa ad una autonomia di 4-5 giorni, che resta comunque buona e di molto superiore a prodotti come Apple Watch Ultra 2.

L’autonomia è quindi molto buona, meno buona è invece la velocità di ricarica che è abbastanza lenta ed impiega un paio di ore per un carica completa. Carica che va fatta tramite la basetta magnetica presente in confezione utilizzando il caricatore ed il cavo USB-C che usate solitamente per caricare il vostro smartphone.

Sistema Zepp e App: tutto molto bello

A consentire l’ottima autonomia è l’ottimizzazione del sistema operativo ZeppOS che ha raggiunto un ottimo livello di maturità, anche se non è ancora al pari di sistemi più evoluti, anche se decisamente più energivori, come Wear OS e watchOS.

Un sistema leggero e veloce, dotato di un’interfaccia ben realizata e semplice da utilizzare che ci permette con pochi swipe di gestire le impostazioni, controllare le notifiche e scorrere fra i vari widget. Nell’uso quotidiano tornano comodi anche i due tasti fisici con quello superiore che ci dà accesso alle app e all’assistente vocale, tramite pressione prolungata, e con il tasto inferiore che ci porta nel menù degli allenamenti. Il funzionamento di entrambi i tasti è modificabile tramite l’app Zepp per smartphone.

L’app Zepp è ben fatta, molto completa e che, oltre a darci accesso a tutti i dati raccolti, ci permette di personalizzare moltissimi aspetti del funzionamento dell’orologio, dai quadranti ai menù, ed anche di installare applicazioni di terze parti sullo smartwatch.

Salute e sport: sensori precisi e tanti dati raccolti

Dall’app di Active 2 capiamo quanto sia rilevante l’attenzione dedicata a salute, sport e fitness con uno smartwatch perfettamente capace di seguirci durante le nostre giornate ed i nostri allenamenti ed in grado di misurare tutti i classici dati su passi e distanze, ma anche frequenza cardiaca (continua, a riposo, durante attività e sonno), ossigenazione del sangue Sp02, livelli di stress, sonno con dati su durata, fasi di sonno leggero, profondo e fase REM (pisolini compresi) ed anche misurazioni sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). I dati raccolti sono molti, hanno un ottimo livello di precisione e un interessante livello di profondità che permette di effettuare analisi più approfondite e che farà sicuramente piacere a chi ama dati e statistiche. La precisione dei dati, facilmente paragonabile a quella di prodotti di fascia superiore, e la loro unione in vari parametri, come il livello di Prontezza basato su una analisi dei dati del sonno e delle attività quotidiane e l’indice PAI che riassume in un solo valore il nostro status fisico quotidiano, riescono a trasmettere con semplicità un chiaro quadro della nostra situazione fisica.

Alle tante rilevazioni giornaliere si affianca un ottimo tracking delle attività sportive. Active 2 riesce a tracciare 160 sport differenti, con 25 che vengono riconosciuti automaticamente. Anche in questo campo Active 2 si comporta molto bene con una buona precisione dei dati e tante informazioni che tornano utili sia per chi si allena semplicemente per tenersi in forma, o provarci quantomeno come faccio io, sia per chi ha pretese più serie e segue dei piani di allenamento più precisi e dettagliati. Ci sono tanti sport praticabili, anche il Padel per chi se lo stesse chiedendo, e personalmente l’ho usato in palestra ed in piscina con una ottima precisione, anche nel conteggio delle vasche, e per varie passeggiate dove ho potuto testare il GPS integrato che funziona bene, anche se potrebbe andare leggermente in difficoltà in centri con palazzi particolarmente alti. Un GPS generalmente buono che si aggancia ai satelliti abbastanza velocemente e che ci consente anche di usare la navigazione e le mappe offline gratuite scaricabili dall’app Zepp.

Da segnalare la possibilità di scaricare percorsi in formato GPX, di associare fasce cardio Bluetooth e di sincronizzare i dati degli allenamenti con Strava.

Funzioni smart: notifiche, chiamate e assistente vocale

Ed arriviamo, finalmente, a parlare della parte smart dell’orologio. Qui tutto cambia in base allo smartphone che utilizzate: Android o iPhone.

Con entrambi abbiamo la possibilità di leggere le notifiche di tutte le applicazioni, di gestire la musica in riproduzione sul telefono, di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth con una buona qualità audio sia per noi grazie ai buoni speaker che per il nostro interlocutore ed utilizzare l’assistente vocale ZeppFlow per controllare l’orologio e fare domande semplici con un feedback scritto e vocale in italiano chiaro e preciso. Oltre a questo possiamo salvare tessere associative, ma non possiamo effettuare pagamenti perché manca il chip NFC riservato alla versione premium che costa circa 30/35 euro in più e che si appoggia a Curve per i pagamenti contactless.

La differenza tra iPhone ed Android sta tutta nella gestione delle notifiche. iPhone ci permette solamente di ricevere e leggere le notifiche per intero, emoji comprese, anche se a dir la verità un metodo per rispondere alle notifiche degli smartwatch Amazfit con iPhone c’è grazie all’app Beeper, trovi in questo video la guida ufficiale di Amazfit, mentre su Android possiamo rispondere nativamente alle notifiche, anche di WhatsApp ma non di Telegram, utilizzando la piccola tastiera a schermo, l’assistente vocale o tramite risposte create dall’intelligenza artificiale in base al messaggio ricevuto.

Piccola nota sulla vibrazione, ha una qualità nella media ed è leggermente zanzarosa, ma ha una intensità corretta per farsi sentire al bisogno senza risultare fastidiosa.

Prezzo e conclusioni

Andando a tirare le somme di questa recensione, possiamo sicuramente riassumente il tutto affermando che Active 2 è uno smartwatch eccellente che, nonostante qualche difetto come la mancanza dell’NFC e di un sistema non evoluto come quello dei modelli top, funziona benissimo in ogni contesto ed è adatto sia a chi predilige la parte smart sia a chi vuole uno smartwatch da usare per allenarsi e per tracciare il proprio stato di salute.

Amazfit Active 2 è in assoluto uno dei migliori smartwatch economici del 2025, il vero best buy nella fascia dei 100 euro.