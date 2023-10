I migliori 20 ad blocker per il tuo browser

Gli annunci online sono diventati una parte pervasiva delle nostre vite digitali. Appaiono su siti Web, app nonché all’interno dei feed dei social media.

Sebbene queste pubblicità sono una fonte lecita di entrate per i creatori di contenuti, possono essere invadenti, rallentare i tempi di caricamento e consumare enormi quantità di dati se hai traffico mobile limitato.

Gli ad blocker sono emersi come soluzione per contrastare l’eccessiva presenza pubblicitaria online. Questi strumenti offrono agli utenti un’esperienza di navigazione più pulita e veloce.

Ricorda però sempre una cosa importante: se i blocchi degli annunci migliorano la tua esperienza di navigazione, è importante supportare anche i creatori di contenuti. Per questo motivo, ti consigliamo di disattivare il blocco su siti Web che conosci e/o da cui ottieni informazioni di qualità.

I migliori ad blocker: le tante opzioni disponibili

Online esiste un numero enorme di ad blocker. Questi offrono una varietà di funzioni notevole, così come alcuni di essi sono attivi su più browser, altri invece lavorano con un solo browser (di solito Google Chrome).

Tieni presente che, molto spesso, si tratta di estensioni browser e che, quelle che si occupano di bloccare gli annunci sono tra le più ambite dagli utenti. Ciò significa che, per questioni di sicurezza, devi sempre fare grande attenzione quando ne installi una.

In altri casi, andremo a consigliarti veri e propri browser stand-alone che, per caratteristiche proprie, permettono di fermare con efficacia qualunque tipo di pubblicità.

Andiamo dunque ad analizzare 20 tra gli ad blocker più diffusi: in base alla loro descrizione, potrai scegliere quale si adatta maggiormente alle tue abitudini online.

1- AdBlock Plus

AdBlock Plus è uno dei più popolari ad blocker in circolazione, che offre un efficace blocco su più piattaforme.

Questo agisce su vari tipi di annunci, inclusi banner, popup e annunci video. Lo strumento consente inoltre agli utenti di personalizzare le proprie scelte di blocco. Non solo: AdBlock Plus va oltre le classiche funzioni di questi strumenti, proponendo anche una basilare protezione da malware.

2- uBlock Origin

uBlock Origin è un ad blocker tra i più leggeri, che si concentra su fattori come efficienza e prestazioni rispetto all’aspetto estetico.

È noto per il suo basso utilizzo della memoria e la capacità di bloccare gli annunci mantenendo tempi di caricamento rapidi. uBlock Origin offre anche ottime opzioni di filtraggio: consente agli utenti di perfezionare le proprie scelte di blocco per un’esperienza di navigazione personalizzata.

3- AdGuard

AdGuard è una delle migliori utility di questa lista. Non solo blocca gli annunci, ma filtra anche tracker, tentativi di phishing e malware.

Stiamo parlando di un’app utilizzabile per Windows, Mac, Android e iOS ma, allo stesso tempo, anche di un’estensione browser. Il tutto con ampio margine di manovra per quanto riguarda funzionalità lato privacy e personalizzazione.

4- Privacy Badger

Privacy Badger è un sistema di blocco degli annunci unico nel suo genere, sviluppato dalla Electronic Frontier Foundation (EFF).

Questo si concentra sulla protezione della privacy degli utenti bloccando tracker e cookie di terze parti che possono spiare le tue attività online. Privacy Badger inoltre, è un’utility “intelligente”, che impara i tuoi comportamenti mentre navighi, adattandosi per bloccare annunci e tracker in base alle tue scelte precedenti.

5- Ghostery

Ghostery è un’estensione incentrata sul blocco degli annunci e sulla protezione privacy che consente agli utenti di tenere sotto controllo quanto e come viene monitorato online.

Blocca ad, tracker e script, migliorando anche la velocità di caricamento delle pagine. Ghostery fornisce anche informazioni dettagliate sui tracker di una specifica pagina Web, fornendo agli utenti informazioni dettagliate su come vengono raccolti i loro dati.

6- Pi-hole

Pi-hole è una soluzione di blocco degli annunci unica nel suo genere, che funziona a livello di rete.

È progettato per essere installato su una rete locale, bloccando gli annunci per tutti i dispositivi collegati a alla. Ciò include smartphone, tablet e smart TV. Pi-hole utilizza un sistema di blocco basato su DNS per fermare gli annunci prima ancora che questi raggiungano i tuoi dispositivi.

7- Brave (browser)

Brave è un browser Web incentrato sulla privacy che può vantare in questo senso anche un’interessante funzione di blocco degli annunci incorporata.

Questo agisce su ads e tracker indesiderati in maniera molto efficace. Brave aumenta la velocità e sicurezza fornendo agli utenti un’esperienza complessiva di navigazione senza interruzioni.

8- Opera (browser)

Opera è un browser Web ricco di funzionalità che offre un blocco degli annunci integrato. La funzione di blocco degli annunci è abilitata per impostazione predefinita, fornendo agli utenti un’esperienza di navigazione pulita e senza pubblicità.

Opera include anche una VPN gratuita che consente agli utenti di navigare sul Web in modo più sicuro.

9- Disconnect

Disconnect è un potente strumento di blocco per annunci e tracker che si concentra sulla privacy e sulla sicurezza.

A rendere Disconnect diverso da tanti i nomi della lista, vi è proprio una funzione legata all’aspetto della sicurezza. Questo strumento, infatti, crittografa le tue connessioni Internet per proteggere il traffico dati in entrata/uscita. Disconnect è disponibile, come estensione, per la maggior parte di browser in circolazione.

10- Poper Blocker

Poper Blocker è un ad blocker super leggero, specializzato nel bloccare gli annunci pop-up e pop-under. Il tutto per fornire un’esperienza di navigazione più fluida e pulita.

Poper Blocker è disponibile come estensione per i browser più diffusi come Chrome e Firefox.

11- AdLock

AdLock è una delle migliori soluzioni per il blocco degli annunci, in grado di fermare efficacemente gli annunci su browser, app e persino annunci in-app.

Offre filtri personalizzati, funzioi anti-tracciamento e protezione da malware e tentativi di phishing. AdLock ha anche un’interfaccia intuitiva e supporta più piattaforme, tra cui Windows, Android e iOS.

12- Nano Adblock

Nano Adblock è un’estensione per il blocco degli ads, nota per il suo modo di lavorare semplice ed efficiente.

Si basa sul progetto open source uBlock Origin e offre funzionalità di blocco avanzate. Nano Adblock fornisce un’interfaccia utente minimalista e si concentra sul fornire un lavoro rapido e affidabile senza utilizzare troppe risorse.

13- AdAway

AdAway è uno strumento disponibile solo per dispositivi Android.

Funziona modificando il file dell’host sul tuo dispositivo, bloccando con efficacia gli annunci su tutte le app e i browser. AdAway necessita dell’accesso root per funzionare, ma offre una soluzione estremamente efficace.

14- AdBlocker Ultimate

AdBlocker Ultimate è un’estensione gratuita e open source disponibile per i browser più diffusi come:

Chrome

Firefox

Opera

Edge

Blocca annunci, pop-up, banner e annunci video molesti. Fa tutto questo, ma conserva comunque una certa leggerezza, con impatti minimi a livello di prestazioni. AdBlocker Ultimate offre anche più funzionalità come la prevenzione del rilevamento anti-adblock.

15- Block This is

Block This is è un’app per dispositivi Android che blocca gli annunci su tutte le app e i browser che agiscono in questo OS.

Utilizza il blocco degli annunci basato su DNS, simile a quanto già visto con Pi-hole. Si tratta di uno strumento facile da configurare e non richiede l’accesso root, rendendolo un’opzione molto interessante per gli utenti Android.

16- AdGuard Pro

Se questo nome non ti suona nuovo, c’è un motivo evidente: AdGuard Pro è la versione premium del già citato AdGuard.

Rispetto ala versione gratuita, questa include anche una funzione di filtro DNS che gli utenti possono personalizzare a seconda delle esigenze. AdGuard Pro, inoltre, consente inoltre agli utenti di agire anche su dispositivi iOS.

17- AdBlock Fast

AdBlock Fast è un sistema ad blocker per dispositivi Android che si concentra su velocità ed efficienza (non per niente, sul sito ufficiale viene pubblicizzato come il sistema di blocco annunci più veloce al mondo).

Questo offre un’esperienza di navigazione semplificata senza impattare le prestazioni. AdBlock Fast sfrutta anche algoritmi di blocco degli annunci ottimizzati per offrire tempi di caricamento rapidi delle pagine e un utilizzo minimo delle risorse.

18- Smart AdBlocker

Smart AdBlocker è una soluzione di blocco basata sull’intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per fermare gli annunci intrusivi.

Questo sistema è in grado di imparare dal feedback degli utenti e migliorare continuamente le sue capacità. Smart AdBlocker è disponibile sotto forma di estensioni del browser e app per Android e iOS.

19- Trustnav Adblocker

Trustnav Adblocker è un’estensione del browser disponibile per Chrome e Firefox.

Questo sistema blocca ads, popup e tracker. Migliora la velocità di navigazione e la privacy offrendo un’interfaccia pulita. Trustnav Adblocker fornisce anche una dashboard intuitiva con statistiche su annunci e tracker bloccati.

20- AdBlock per Safari

AdBlock per Safari è una popolare estensione progettata specificamente per il browser Safari di Apple.

Questa blocca efficacemente annunci, popup e tracker, migliorando l’esperienza di navigazione su dispositivi macOS e iOS. AdBlock per Safari offre filtri personalizzati e una gamma di funzionalità che possono aiutare gli utenti a rendere più sicura la propria navigazione.

Considerazioni finali

Gli ad blocker sono diventati strumenti essenziali che consentono agli utenti di ottenere un’esperienza di navigazione facile e priva di pubblicità moleste. Con la loro capacità di fermare ads, ridurre l’utilizzo dei dati e migliorare i tempi di caricamento delle pagine, questi strumenti offrono diverse preziose funzionalità agli utenti.

Dalle scelte popolari come AdBlock Plus e uBlock Origin alle opzioni focalizzate sulla privacy come Privacy Badger e Ghostery, il mercato offre una varietà di soluzioni notevole, ideale se stai cercando qualcosa che funzioni su misura per te.