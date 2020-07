Google Chrome è il browser web più utilizzato in assoluto con tante funzioni che semplificano, di molto, la navigazione web. Da diversi anni, uno dei principali punti di forza di Chrome è rappresentato dal sistema di estensioni che permette l’aggiunta di funzionalità extra a quelle già disponibili “di serie” per gli utenti del browser di Google.

Una categoria ben precisa delle estensioni disponibili per gli utenti di Chrome è rappresentata dalle estensioni per la sicurezza.

Si tratta di software aggiuntivo che l’utente può includere nel browser per migliorare la sicurezza della connessione e la protezione dei dati personali durante la navigazione web. Risultano fondamentali in quanto affidarsi ai soli strumenti di Chrome per la protezione dei propri dati può essere rischioso.

Andiamo dunque a scoprire quali sono le migliori estensioni di Google Chrome per la sicurezza della navigazione web!

Premessa

Per poter scaricare una qualsiasi estensione di Google Chrome è possibile fare riferimento al Chrome Web Store. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Google, sarà possibile esplorare il portale per poter individuare le estensioni più in linea con le proprie necessità. Per installare un’estensione tra quelle presenti sul Web Store basta cliccarci sopra e scegliere l’opzione Aggiungi.

Per gestire le estensioni installate in Chrome, disattivarle o disinstallarle è, invece, possibile fare riferimento alla sezione Estensioni del browser (accessibile da Impostazioni -> Estensioni oppure cliccando sul tasto Estensioni alla destra della barra degli indirizzi). Da questa sezione si ha la possibilità di monitorare il funzionamento di tutto il software. Cliccando sull’opzione Dettagli sarà poi possibile verificare le impostazioni e i permessi di ogni singola estensione installata in Chrome.

Ricordiamo che disattivando un’estensione (basta cliccare sull’apposito tasto presente nella pagina riepilogativa delle Estensioni al di sotto dell’nome dell’estensione stessa), il software resterà installato sul proprio PC ma non sarà attivo e, quindi, non sottrarrà risorse al sistema. In caso di necessità, l’utente potrà riattivarla in qualsiasi momento.

Cookie AutoDelete: lo strumento ideale per gestire i cookies

I cookies rappresentano uno degli elementi principali della navigazione web. Si tratta di pacchetti di informazioni che i siti web inviano al computer dell’utente per monitorare le sue attività con il sito stesso. Alcuni cookies vengono eliminati, in automatico, una volta abbandonato un sito mentre altri restano attivi, ad esempio per ricordare al portale che un determinato utente ha già eseguito l’accesso con il proprio account.

In linea di massima, i cookies sono nella maggior parte dei casi “innocui” per la sicurezza dell’utente ed hanno il solo scopo di semplificare la navigazione web. In alcuni casi, questi dati vengono usati per applicare un monitoraggio costante alla navigazione web dell’utente senza il suo esplicito consenso. Gestire i cookies non è semplicissimo e comporta, in diversi, una vera e propria perdita di tempo.

Per semplificarsi la vita entra in gioco Cookie AutoDelete, una delle estensioni di Chrome più utili in assoluto. Si tratta di un tool che permette di gestire nel migliore dei modi i cookies durante la navigazione web con Google Chrome garantendo all’utente un controllo completo di tutte le informazioni scambiate tra il PC e un sito web, ad esempio permettendo di eliminare in automatico i cookies alla chiusura della scheda di navigazione.

Cookie AutoDelete include anche una vasta gamma di impostazioni, gestibili dal menu dell’estensione, che permettono di tenere sotto controllo qualsiasi aspetto legato ai cookies. Da notare che è possibile impostare un’auto-pulizia periodica autorizzando l’estensione ad eliminare tutte le informazioni di navigazione.

Click & Clean: un tool “all-in-one” per gestire Chrome

Un’altra estensione che permette all’utente di fare “pulizia” e gestire i dati di navigazione in modo sicuro è Click&Clean. Si tratta di un tool completo che offre agli utenti di Google Chrome un vero e proprio controllo avanzato del browser. Dalla schermata principale dell’estensione, accessibile semplicemente cliccando sull’apposita icona, è possibile accedere a svariati controlli come “Chiudi il browser in sicurezza” ed “Elimina i dati personali”.

Click&Clean permette anche di svuotare la cache rapidamente, avviare la navigazione in incognito e testare la sicurezza di un determinato sito web. Da notare anche la possibilità di analizzare l’utilizzo della memoria da parte di Chrome e delle varie estensioni, con informazioni estremamente dettagliate, ed accedere ad una gestione avanzata dei cookies di navigazione. L’estensione permette di tenere traccia anche dei download e della cronologia, semplificando l’accesso alle varie funzioni del browser.

Con Click&Clean, quindi, si avrà a disposizione un’estensione molto articolata in grado di includere le funzionalità di diverse altre estensioni. Si tratta, di fatto, di un tool “all-in-one” che può tornare utile sia per un costante monitoraggio della navigazione che per interventi di controllo e pulizia “una tantum”.

HTTPS Everywhere: l’estensione irrinunciabile per la sicurezza della navigazione

La maggior parte dei siti web, al giorno d’oggi, utilizza il protocollo HTTPS che garantisce la massima sicurezza nella comunicazione tra il PC dell’utente ed il sito in questione. L’accesso a siti web che non utilizzano HTTPS è considerato non sicuro e può comportare un rischio aggiuntivo per i dati dell’utente. Per fortuna, però, esiste un’estensione Chrome che effettua in automatico l’upgrade della connessione per noi!

Si tratta di HTTPS Everywhere, un’estensione garantisce uno switch immediato da http a https offrendo un livello di protezione aggiuntivo per la sicurezza dei dati dell’utente. È una soluzione davvero ottima per proteggere la navigazione contro i rischi legati all’accesso a siti web che non utilizzano connessioni con protocolli di sicurezza elevati.

Una volta installata l’estensione, HTTPS Everywhere andrà ad incrementare, notevolmente, la sicurezza della navigazione senza che l’utente debba fare praticamente nulla. Basterà lasciare attiva l’estensione per poter contare sul protocollo HTTPS per ogni sito visitato. In base alle esigenze del momento, inoltre, l’estensione consente di criptare le richieste di connessione o di disattivare l’applicazione del protocollo HTTPS per un determinato sito, il tutto con un semplice click.

Fair Adblocker: protegge dalla pubblicità fastidiosa ed è personalizzabile

Gli adblock sono tra le estensioni più richieste tra le tante disponibili per Google Chrome. Fair Adblocker è una delle migliori di questa categoria offrendo una protezione completa da tutte le pubblicità ed i pop-up fastidiosi che possono caratterizzare la navigazione web ed, in particolare, l’accesso a siti in versione desktop che utilizzano un sistema di pop-up particolarmente invasivo.

Fair Adblocker garantisce la visualizzazione delle sole pubblicità non invasive, permettendo all’utente di accedere in modo completo ai contenuti disponibili sui vari siti web, senza scocciature legate a pop-up ed altre pubblicità invasive. Al tempo stesso garantisce comunque un supporto ai siti web che utilizzano pubblicità che non intralciano la navigazione.

Tra le caratteristiche che rendono Fair Adblocker una delle migliori estensioni della sua categoria troviamo le tante opzioni con cui l’utente può personalizzare il funzionamento dell’adblock. Fair Adblocker permette di scegliere cosa bloccare e cosa no, offrendo un controllo completo all’utente che potrà anche gestire una “white list” dei siti.

Fair Adblocker include anche una sezione interamente dedicata alle statistiche di navigazione, con informazioni dettagliate in merito a pubblicità, tracking, adware e popups bloccati. Consultando i dati raccolti dall’estensione, sarà possibile avere informazioni precise in merito alle autorizzazioni concesse ed al tipo di contenuti visualizzati.

Blur: un password manager avanzato

Google Chrome integra un password manager che consente di salvare i dati d’accesso ai vari siti web e, in fase di creazione di un account, consiglia anche le password da creare per garantire un buon livello di sicurezza. Per massimizzare la sicurezza nella gestione dei propri dati è però possibile puntare su di un’estensione davvero interessante denominata Blur.

Quest’estensione si caratterizza come un vero e proprio password manager avanzato con diverse funzionalità aggiuntive mirate all’incrementare la sicurezza e la protezione dei dati dell’utente. Blur prevede un sistema di criptaggio delle password salvate, aggiungendo quindi un livello di protezione extra per i dati degli account.

Molto interessante anche il sistema di Masking. Con Blur, infatti, le informazioni relative all’indirizzo e-mail, al numero di telefono e persino ai dati di pagamento vengono protette e non vengono condivise con siti esterni. Ad esempio, registrandosi ad un determinato sito web verrà fornito un indirizzo e-mail diverso da quello dell’utente che comunque riceverà le comunicazioni alla sua casella di posta.

Nel caso in cui un attacco hacker riuscisse a sottrarre informazioni ad un sito dove ci si è registrati, l’indirizzo e-mail (così come il numero di telefono o i dati di pagamento) non entreranno in possesso degli hacker in quanto protetti dal sistema di Masking di Blur. L’estensione offre, quindi, all’utente la possibilità di scegliere quali opzioni attivare in modo da adeguare i livelli di protezione alle effettive esigenze.

Da notare che Blur offre una protezione completa all’utente anche grazie all’utilizzo dell’app per dispositivi mobili (scaricabile su smartphone Android e iOS) che permette di gestire, in modo ancora più sicuro, i propri dati d’accesso e i vari account anche in ambito mobile oltre che da desktop, con una completa sincronizzazione.

DuckDuckGo: ricerche web in sicurezza

DuckDuckGo è un noto motore di ricerca alternativo che può rappresentare un sostituto eccellente di Google nel caso in cui si voglia essere una ricerca senza lasciare tracce e senza che Google raccolga i propri dati. Con l’estensione di DuckDuckGo sarà possibile eseguire delle ricerche web sicure e non tracciate, ottenendo quindi un’elevata protezione della propria privacy. Quest’estensione è un’ottima soluzione sia per chi usa quotidianamente DuckDuckGo che per chi preferisce fare ricerche su Google ma, occasionalmente, può aver bisogno di un motore di ricerca con standard superiori per quanto riguarda la privacy.

Web of Trust: l’estensione per valutare l’affidabilità dei siti web

Un’altra estensione di Google Chrome da installare per una navigazione sicura è Web of Trust (WOT). Si tratta di un’estensione che permette di verificare l’affidabilità di qualsiasi sito web. Sono gli stessi utenti a valutare la sicurezza e la trasparenza dei portali web contribuendo a rendere più agevole l’individuazione di siti potenzialmente dannosi.

L’estensione WOT è attiva anche durante l’utilizzo di un motore di ricerca andando ad indicare accanto ai risultati di una ricerca l’affidabilità di un sito web. Per i siti affidabili è presente un punto verde mentre per i siti potenzialmente dannosi c’è un punto rosso. In grigio, invece, vengono riportati i siti senza valutazioni.

Web of Trust non è un’estensione che interviene direttamente sulla sicurezza della navigazione. Nonostante questo è sicuramente un utile strumento, da affiancare alle altre estensioni indicate in precedenza, per valutare l’affidabilità di un sito web prima di effettuare l’accesso effettivo. In questo modo, si potranno prevenire gli accessi potenzialmente pericolosi e non sarà necessario l’intervento di altri strumenti software di sicurezza. La combinazione di più estensioni, infatti, permette di massimizzare la sicurezza del browser web e della navigazione.