Migliori giochi di carte per Android

I nostri smartphone sono diventati dei veri e propri computer in miniatura. Grazie alle loro capacità elevate, sono in grado di riprodurre una serie di videogiochi complessi, ben distanti dal caro vecchio snake dei primi telefonini.

Eppure, vi sono dei classici intramontabili che restano presenti sui dispositivi, ovvero i giochi di carte. Che si tratti di solitari o di qualcosa di più complesso, queste app restano inaspettatamente presenti sui dispositivi.

Giochi di carte per mobile, da Scopa a UNO

In questo articolo abbiamo deciso di selezionare una serie di giochi che puoi facilmente scaricare sul tuo smartphone, per giocare sia in single player che con amici (e non solo). Ecco le app più interessanti che abbiamo individuato.

Scopa – Gioco di Carte Online

Scopa resta, senza ombra di dubbio, uno dei giochi di carte più popolari nel nostro paese. Nello specifico, questa app si presenta come un titolo sviluppato da WhatWapp Entertainment, rivelandosi inaspettatamente profondo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Oltre a poter scegliere il mazzo di carte (napoletane, milanesi, bergamasche, piacentine, siciliane, sarde, bresciane, toscane o romagnole), come giocatore puoi anche personalizzare diverse opzioni di gioco. Si parla, per esempio, di utilizzare o meno il Re Bello, la Napola e l’Asso Piglia Tutto.

Non solo: Scopa – Gioco di Carte Online ti consente di scegliere tra partite in single player (con tre diverse difficoltà) o di giocare in multiplayer, con partite testa a testa o a coppie. Di fatto, se sei un appassionato di Scopa, apprezzerai di certo questa app.

NetBet

Il famoso casinò online NetBet offre un’applicazione che propone i giochi del caso, inclusi quelli di carte.

Disponibile sia tramite browser che applicazione, la piattaforma ti offre blackjack e baccarat, oltre a una serie di giochi che vanno oltre le semplici carte.

Nello specifico, parliamo di blackjack e baccarat, oltre a diverse varianti di poker come Casino Hold’em e Caribbean Stud Poker. Il tutto senza contare anche altri giochi tipici dei casinò come roulette, videopoker e quant’altro.

Briscola

Anche Briscola rientra tra i giochi di carte più famosi e apprezzati d’Italia e, nella sua versione digitale, non delude di certo gli appassionati.

L’app ti permette di sfidare sia l’AI che amici (tramite Facebook) in partite estremamente veloci. Con 15 obiettivi e la possibilità di scegliere il mazzo di carte, Briscola si conferma come un gioco immediato, rapido e ideale per passare qualche minuto di distrazione.

Scopone – gioco di carte

Come da tradizione, Scopone mette di fronte due coppie di giocatori, con la possibilità di scegliere tra scopone scientifico o semplice (cambia il numero di carte a partita).

Il menu ti permette di scegliere se terminare la partita a 21 o a 51 punti, se inserire carte particolari (Re Bello, Napola, Asso Piglia Tutto) oltre a impostare il livello di difficoltà. Se sei un appassionato di questo gioco, è semplicemente imperdibile.

Canasta

Canasta è un gioco di carte francese ma che, negli anni, si è ritagliato un ampia schiera di appassionati anche in Italia.

L’app Android, disponibile anche per Windows, ti permette di giocare contro altri utenti in carne e ossa o contro l’AI. Puoi scegliere tra diversi mazzi di carte, modificare il colore delle stesse e visualizzare le tue statistiche.

Solitario

Il Solitario è il gioco di carte per eccellenza, che ti permette di divertirti anche senza dover competere con nessuno. Una sfida contro te stesso che, su dispositivi Android, prende forma con l’app proposta da IGC Mobile.

Il titolo in questione, per sua natura, è alquanto semplice. Nonostante ciò offre diverse possibilità di personalizzazione: dal mazzo di carte allo sfondo. Sono disponibili anche diverse modalità di gioco, inclusa la variante Vegas.

UNO

Anche UNO non può mancare alla lista di giochi di carte su mobile.

Stiamo parlando dell’app ufficiale, con tanto di tornei mondiali, diverse modalità di gioco e temi personalizzabili. I diversi livelli di difficoltà rendono l’app fruibile tanto dai giocatori più esperti quanto dai novizi, rendendo UNO accessibile a chiunque.