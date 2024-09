Le migliori cover e vetri temperati per iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max

Quali sono le migliori cover e vetri temperati per iPhone 16? Abbiamo creato questa guida apposta per fornirti consigli utili per scegliere in anticipo tutti gli accessori più importanti per proteggere il tuo nuovo iPhone!

Tutti gli accessori di protezione che troverai in questa lista sono assolutamente fondamentali per tenere al sicuro il telefono da urti, graffi e danni accidentali. Alcuni di essi, sono anche importanti per esprimere al meglio il tuo stile e la tua personalità.

Come già tutti sappiamo, i nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e Pro Max sono in arrivo il 20 settembre e saranno presto tra i migliori smartphone di fascia alta disponibili sul mercato. Gli appassionati di tecnologia troveranno infatti in questi nuovi modelli una fonte di enorme soddisfazione.

Come saranno i nuovi iPhone?

Prima di partire con la selezione delle migliori cover e vetri temperati per iPhone 16, diamo un'occhiata alle specifiche dei nuovi modelli di iPhone in uscita il 20 settembre!

iPhone 16 sarà dotato di un display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici, con risoluzione 2556×1179 pixel a 460 ppi e luminosità massima di 2000 nit. Lo schermo, resistente ai graffi e due volte più robusto rispetto agli standard del settore, offre le tecnologie Dynamic Island, HDR, True Tone, oltre a un rivestimento oleorepellente che evita le impronte.

Il processore Apple A18 (3nm), insieme a batterie più prestanti, garantirà un’autonomia migliorata rispetto ai modelli precedenti. Il comparto fotografico include un obiettivo principale da 48 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP, una fotocamera frontale da 12 MP e tagli di memoria che vanno da 128 GB a 512 GB, con 8 GB di RAM.

Il design in alluminio e la parte frontale in Ceramic Shield di nuova generazione sono caratteristiche distintive, e sarà disponibile in cinque colorazioni: nero, bianco, rosa, verde acqua e blu oltremare.

iPhone 16 Plus offre invece un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 2796×1290 pixel, e una batteria più performante rispetto al modello base, rendendolo ideale per chi cerca uno schermo più ampio e una maggiore autonomia.

I nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max rappresentano il meglio che Apple ha da offrire. Il Pro ha un display da 6,3 pollici e il Pro Max da 6,9 pollici, entrambi OLED con tecnologia Pro Motion, refresh rate a 120Hz e funzionalità Always On ad 1 Hz. Equipaggiati con il processore Apple A18 Pro, ottimizzato per il massimo supporto all’Apple Intelligence, e realizzati in titanio di grado 5, i nuovi modelli sono resistenti ed eleganti, ma anche ergonomici.

Il comparto fotografico include una nuova Fusion camera da 48 MP, un’ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo x5 da 12 MP. Anche l’autonomia sarà notevolmente migliorata, grazie a batterie che Apple definisce le più potenti mai realizzate.

Insomma, i nuovi attesissimi telefoni di Apple saranno dei veri e propri gioiellini da non lasciarsi scappare. Poiché si tratta di smartphone di fascia alta, e di conseguenza di un investimento relativamente importante, è sempre prudente prendere le precauzioni necessarie per garantirne la massima protezione da graffi, urti e cadute.

Ecco perché abbiamo stilato una lista delle migliori cover e vetri temperati per iPhone 16, al fine di aiutarti a preservare al meglio il tuo recente acquisto e mantenerlo in condizioni ottimali il più a lungo possibile.

Migliori cover e vetri temperati per iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

Come ti abbiamo già accennato, considerando il costo elevato, proteggere il tuo nuovo iPhone è essenziale, soprattutto se sei portato a farlo cadere. Fortunatamente, oggi esistono soluzioni efficaci per mantenere il tuo iPhone al sicuro anche durante attività ad alto rischio, ed esistono addirittura protezioni pensate appositamente per chi pratica sport estremi.

Ecco un elenco completo delle migliori cover e vetri temperati per iPhone 16. Abbiamo selezionato una vasta gamma di modelli in modo che tu possa trovare quello che meglio si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze e, perché no, al tuo stile personale.

Oggi ti proponiamo le migliori cover e vetri temperati per iPhone 16 iPhone 16 attualmente disponibili e aggiorneremo questo articolo periodicamente in modo che tu possa trovare l’accessorio che fa al caso tuo!

Partiamo subito!

Le migliori cover per iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

L’acquisto di una cover, da abbinare ovviamente a un affidabile vetro temperato, è cruciale per garantire una protezione completa al tuo iPhone 16. Sul mercato sono disponibili una vasta gamma di opzioni, pensate per soddisfare diversi gusti ed esigenze specifiche e che offrono ottimi livelli di protezione e senza mai rinunciare all’eleganza e allo stile.

Al momento dell’acquisto avrai infatti la possibilità di optare per una sofisticata custodia in pelle o ecopelle, perfetta da abbinare a borse, cinture, portafogli e a tanti altri accessori di stile. Allo stesso tempo, potrai optare per una cover più colorata e giovanile, un modo perfetto per dare un tocco di personalità al tuo telefono.

Se invece ami il design sobrio ed elegante di iPhone e desideri mostrarlo a tutto il mondo, le cover trasparenti in silicone rappresentano un'ottima scelta. Chi invece ama protare con sé tessere, carte di credito e biglietti dell'autobus, apprezzerà particolarmente le pratiche cover a libro o a portafoglio con scomparti appositi.

Se sei incline a praticare sport estremi o tendi a far cadere spesso il telefono, le cover per iPhone “rugged” rappresentano l'opzione ideale per offrire al tuo nuovo gioiellino una protezione completa da qualsiasi tipo di danno.

Ottime anche le cover MagSafe, che permettono di ricaricare il dispositivo godendo di una comodità in più, attaccando il caricatore direttamente alla cover, senza fastidiosi fili. Infine, se desideri tenere il telefono sempre a portata di mano, senza però rinunciare allo stile, puoi optare per l’acquisto di una cover con tracolla o con alcune eleganti cordine di perle. Ecco quindi una panoramica delle migliori custodie disponibili per il tuo iPhone 16 attualmente sul mercato.

Le migliori cover per iPhone 16

Le migliori cover per iPhone 16 Plus

Le migliori cover per iPhone 16 Pro

Le migliori cover per iPhone 16 Pro Max

I migliori vetri temperati per iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

La protezione con vetro temperato è un altro elemento essenziale per garantire una protezione completa del tuo iPhone da graffi e urti. Abbinato a una buona cover, il vetro temperato rappresenta un ottimo modo per essere sicuro di tenere il tuo telefono sempre al sicuro. Nonostante gli ottimi materiali di produzione, che lo rendono un telefono robusto e resistente, iPhone 16 richiede comunque una protezione extra, soprattutto se lo si utilizza in contesti sportivi all'aperto o se si è inclini a incidenti.

Il vetro temperato rappresenta un ottimo modo per mantenere lo schermo del telefono sempre al sicuro. La sua trasparenza totale non solo preserva l'estetica del dispositivo, ma non compromette affatto le prestazioni del dispositivo. Diamo quindi un’occhiata alle soluzioni migliori per garantire la massima protezione al vetro dell'iPhone 16.

I migliori vetri temperati per iPhone 16

I migliori vetri temperati per iPhone 16 Plus

I migliori vetri temperati per iPhone 16 Pro

I migliori vetri temperati per iPhone 16 Pro Max