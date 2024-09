iPhone 16 e 16 Pro, Apple Watch 10 e AirPods 4 ufficiali: tutti i dettagli e i prezzi

Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre 2024, si è tenuto l’attesissimo evento It’s Glowtime di Apple.

In questo contesto, il colosso di Cupertino non solo ha presentato iPhone 16 Pro e iPhone 16, ma ha dedicato anche spazio ad altri dispositivi interessanti come Apple Watch Series 10 e AirPods 4. Novità interessanti sono state anche svelate riguardo Apple Intelligence e non solo.

Di seguito proponiamo un breve riassunto della live di Apple, durata più di un’ora e mezza, elencando le principali novità legate alla celebre compagnia.

La presentazione di iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Protagonista principale dell’evento è stato, come logico, il nuovo iPhone 16. Durante la presentazione del dispositivo, il CEO Tim Cook ha entusiasmato i fan affermando come questo telefono “Segna l'inizio di una nuova era entusiasmante. iPhone 16 alzerà l'asticella di ciò che un iPhone può fare”.

Il dispositivo si presenta con un display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1 pollici, con risoluzione 2556×1179 pixel a 460 ppi, con luminosità massima di 2000 nit. Lo schermo sarà anti-graffio e, secondo Apple, sarà due volte più resistente rispetto agli standard del settore. Così come iPhone 16 Plus (che analizzeremo in seguito), il display offre Dynamic Island, HDR, True Tone oltre a un rivestimento oleorepellente a prova di impronte.

Per quanto concerne il processore si parla di un Apple A18 (3nm), che combinato con le nuove batterie (più prestanti rispetto a quanto proposto con iPhone 15) dovrebbe garantire un’autonomia sostanzialmente migliorata rispetto al passato.

Il comparto fotografico si presenta con un obiettivo principale da 48 MP (zoom 2X a 12 MP), ultra-grandangolare da 12 MP e da una fotocamera frontale da 12 MP. I tagli di memoria disponibili sono 128 GB, 256 GB e 512 GB mentre si parla di 8 GB di RAM.

iPhone 16 si presenta con un design in alluminio e con la parte frontale del telefono realizzata in Ceramic Shield di nuova generazione. Il dispositivo sarà disponibile in cinque diverse colorazioni, ovvero nero, bianco, rosa, verde acqua e blu oltremare.

iPhone 16 Plus, rispetto al modello base, si presenta con un display OLED da 6.7 pollici (risoluzione da 2796×1290 pixel), dunque molto più ampio.

Altra differenza è costituita dalla batteria: sebbene Apple non abbia rivelato particolari dettagli, ha chiarito come questa sarà più performante rispetto a quanto proposto con iPhone 16 base.

Preordini e prezzi

Apple ha annunciato che i preordini saranno disponibili a partire dal prossimo 13 settembre. Per quanto concerne i prezzi, iPhone 16 sarà disponibile al costo di:

979 euro per la versione da 128 GB ;

per la versione da ; 1.109 euro per quella da 256 GB ;

per quella da ; 1.359 euro per quella da 512 GB;

I prezzi relativi a iPhone 16 Plus sono invece:

1.129 euro per la versione da 128 GB ;

per la versione da ; 1.259 euro per quella da 256 GB ;

per quella da ; 1.509 euro per quella da 512 GB.

iPhone 16 Pro e Pro Max

I nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max rappresentano il top che Apple può offrire ai suoi clienti più esigenti. I top di gamma della compagnia spingono sull’acceleratore, andando ancora oltre a quanto da iPhone 16 e16 Plus.

I display proposti sono rispettivamente da 6.3 e 6.9 pollici, entrambi OLED dotati di tecnologia Pro Motion,120Hz di refresh rate, e Always On ad 1 Hz. Il processore in dotazione è un Apple A18 Pro, realizzato con il fine di fornire il massimo supporto per Apple Intelligence.

Entrambi i dispositivi sono realizzati con materiali resistenti, come il titanio di grado 5. Ciò ha permesso alla compagnia di creare telefoni resistenti ed eleganti ma che, allo stesso tempo, risultano ergonomici.

Non meno apprezzabile è il comparto fotografico, con la nuova e avanzatissima Fusion camera da 48 MB, una fotocamera ultrawide da 48 MP e un teleobiettivo x5 da 12 MP. Anche per quanto riguarda l’autonomia, Apple ha voluto fare le cose in grande. Sebbene non siano stati elencati i dettagli, secondo l’azienda si tratta delle batterie più potenti che abbia mai realizzato.

Preordini e prezzi

Il preordine di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sarà disponibile dal prossimo 13 settembre, con le consegne che partiranno il 20 dello stesso mese.

Riguardo i prezzi, iPhone 16 Pro avrà un costo di

1.239 euro per la versione da 128 GB ;

per la versione da ; 1.369 euro per quella da 256 GB ;

per quella da ; 1.619 euro per quella da 512 GB ;

per quella da ; 1.869 euro per quella da 1 TB.

iPhone 16 Pro sarà invece disponibile per:

1.489 euro per la versione da 256 GB ;

per la versione da ; 1.739 euro per quella da 512 GB ;

per quella da ; 1.989 euro per quella da 1 TB.

Apple Watch Series 10

Come preannunciato, It’s Glowtime non ha presentato solo i nuovi iPhone, dedicando spazio anche ai nuovi Apple Watch.

Apple Watch Series 10 è stato presentato forte di uno schermo molto più ampio rispetto a quanto proposto da Apple Watch Ultra: nello specifico, si parla di un 30% di superficie in più. A migliorare sarà però anche la luminosità (fino a 2.000 nit), anche grazie all’introduzione di un nuovo display OLED grandangolare. Questo sarà in grado di offrire una maggiore luminosità anche se osservato da angolature particolari.

Lo spessore di appena 9,7 millimetri è un’altra novità sostanziale, con una sostanziale riduzione rispetto ai modelli precedenti. A scendere è anche il peso, con un peso che si riduce del 20% per quanto riguarda la versione in acciaio. Anche le prestazioni dovrebbero essere migliorate, soprattutto grazie al nuovo nuovo S10 SiP a 4 core.

Ciò che cattura l’attenzione di Apple Watch Series 10 sono però le nuove funzioni. Oltre a riprodurre contenuti audio direttamente tramite l’altoparlante integrato nell’orologio, si parla dell’introduzione di un sistema di avvisi relativi a casi di apnea notturna. Le batterie sono in grado di garantire fino a 18 ore di funzionamento (36 in caso di modalità Risparmio energetico).

Nel contesto dei prezzi si parla va dai 459 euro per il modello base da 42 mm fino ai 579 euro per il modello da 46 mm con GPS e cellular. Apple Watch Series 10 è già disponibile per il preordine.

AirPods 4

Sebbene gli AirPods 4 a prima vista non si discostino più di tanto dai modelli precedenti, in realtà le novità sono sostanziali. Tra di esse, spicca senza ombra di dubbio il nuovo chip audio H2, in grado di migliorare ulteriormente la qualità dell’audio riprodotto.

Attraverso la funzione Isolamento vocale, gli AirPods 4 sono in grado di ridurre al minimo il rumore di sottofondo, ottimizzando la ricezione della voce dell’utente anche in un contesto molto rumoroso. A tale funzionalità si aggiunge l’immancabile audio spaziale personalizzato, ma anche l’equazione adattiva e altre soluzioni mirate a fornire un accessorio impeccabile sotto ogni punto di vista.

La custodia di ricarica, di dimensioni più contenute rispetto al passato, viene alimentata attraverso presa USB-C ed è in grado di garantire fino a 30 ore di autonomia. Sia il modello standard che i dispositivi con cancellazione del rumore saranno disponibili al preorder a partire dal 20 settembre, con un prezzo rispettivamente di 149 e 199 euro.

Apple Intelligence e Siri

Infine, ampio spazio durante l’evento è stato dedicato anche ad Apple Intelligence. Come confermato dalla compagnia, l’IA sarà disponibile sul territorio statunitense a partire dal prossimo mese sui principali sistemi operativi dell’ecosistema Apple, ovvero iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1.

Le prime funzioni annunciate riguarderanno la capacità di scrivere email e messaggi attraverso l’IA, chiedere di riassumere le e-mail ricevute, generare nuove emoji, oltre a creare immagini attraverso prompt testuali, un po’ come avviene già con molti strumenti specifici disponibili online.

A ottenere un aggiornamento sostanziale sarà inoltre Siri. Grazie all’IA, l’assistente virtuale di Apple sarà in grado di discutere in modo più naturale con l’utente. Lo stesso potrà interrompere i discorsi di Siri senza che l’assistente perda il filo del discorso.

Tutte queste implementazioni, sfortunatamente, non interessano l’Italia. Sia Apple Intelligence che la versione rinnovata di Siri, per il prossimo futuro, non saranno accessibili sul territorio italiano.