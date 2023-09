Ha senso comprare delle vecchie AirPods?

Da quando sono uscite, le AirPods hanno riscosso un enorme successo. Ma dopo anni stanno uscendo nuove versioni e modelli, quindi la domanda sorge spontanea: ha ancora senso comprare delle vecchie AirPods? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare diversi fattori. In questo articolo analizzeremo tutti questi fattori per capire quando e se conviene ancora comprare delle vecchie AirPods risparmiando, confrontandole con le ultime versioni per sciogliere ogni dubbio.

Perché si scelgono le AirPods

Quando si estraggono le AirPods dalla custodia di ricarica, si collegano immediatamente all’ultimo dispositivo Apple utilizzato, senza dover selezionare manualmente il Bluetooth o entrare nelle impostazioni. Questa praticità ci fa risparmiare molto tempo rispetto ad altre cuffie. Grazie al chip H1 sviluppato da Apple, le AirPods utilizzano la condivisione istantanea tra dispositivi Apple.

Ciò significa che quando ci si sposta da un dispositivo all’altro, le AirPods cambiano automaticamente la connessione Bluetooth dall’iPhone all’iPad e viceversa. Le AirPods riconoscono quale dispositivo Apple si sta utilizzando e si collegano di conseguenza. Questa caratteristica, è una delle più apprezzate dagli utenti AirPods.

Il cambio automatico dei dispositivi, insieme ad altre caratteristiche come l’accoppiamento immediato, la ricerca tramite il servizio ‘Trova il mio’ di iCloud e la facilità d’uso rendono le AirPods una delle migliori scelte tra le cuffie wireless, in particolare per chi ha più dispositivi Apple. Il chip H1 sviluppato da Apple per le AirPods contribuisce in modo significativo a queste funzionalità uniche.

Perché acquistare delle vecchie AirPods

Acquistare un paio di AirPods di un modello precedente a un prezzo concorrenziale, può essere un’ottima scelta. I progressi nella qualità dell’audio e delle funzionalità tra un modello e l’altro di AirPods sono solo marginali mentre la tecnologia di base, come la connessione wireless e il pairing automatico, rimane essenzialmente identica. Dopo anni dal lancio iniziale, il prezzo degli AirPods tende a scendere sensibilmente sul mercato raggiungendo uno sconto fino al cinquanta percento rispetto al prezzo di listino iniziale.

Questo calo di prezzo combinato alla stabilità nel tempo delle prestazioni rende gli AirPods di vecchia generazione un’alternativa conveniente e ancora funzionale. I dati di vendita dimostrano come gli utenti tendano a rimanere soddisfatti degli AirPods per tre o quattro anni, a patto che rimangano integri, prima di passare al modello successivo. Confrontando le specifiche tecniche degli AirPods di prima generazione con gli AirPods 3, la differenza nella qualità audio è certamente percepibile ma non tale da giustificare l’aumento di prezzo nell’ordine rispetto ad AirPods di due generazioni precedenti.

Se un utente potesse acquistare al giorno d’oggi un paio di AirPods 2 a un prezzo molto basso, inferiore rispetto a quello di lancio, la convenienza economica prevarrebbe ampiamente sul guadagno marginale in termini di nuove caratteristiche introdotte con le generazioni successive. Pertanto, le AirPods vecchie offrono ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo quando acquistate a prezzo conveniente.

Cosa ne pensiamo delle AirPods 3

Le AirPods 3 offrono alcune interessanti funzionalità aggiuntive rispetto alle AirPods 2, mantenendo comunque un prezzo di lancio inferiore rispetto alle AirPods Pro 2. Queste nuove funzionalità includono un design simmetrico che offre lo stesso suono in entrambi gli auricolari, una batteria migliorata con un’autonomia fino a 6 ore e il supporto all’equalizzazione adattiva, in grado di regolare automaticamente le frequenze musicali in base alla forma dell’orecchio.

Il design simmetrico delle AirPods 3, abbinato all’equalizzazione adattiva, offra una migliore qualità del suono rispetto alle AirPods 2, in particolare per quanto riguarda i bassi. L’autonomia della batteria aumentata permette agli utenti di ascoltare più musica o effettuare più chiamate prima di dover ricaricare il case. Il case di ricarica wireless fornito con le AirPods 3 è in grado di eseguire un rilevamento di posizione più efficace rispetto alle versioni precedenti.

Le AirPods 3 non offrono alcune delle funzionalità premium delle AirPods Pro 2, come l’Active Noise Cancellation o la modalità Trasparenza. Pertanto, gli esperti ritengono che le AirPods 3 rappresentino un compromesso equilibrato tra le funzionalità delle AirPods 2 e le prestazioni migliorate delle AirPods Pro 2, a un prezzo inferiore rispetto a queste ultime.

Non sbarazzarti delle tue vecchie AirPods

Sebbene generalmente si consigli di evitare la tecnologia vecchia, le AirPods rappresentano un’eccezione. La qualità di questa linea è eccellente e, fintanto che non si perdono o si rompono, si dovrebbero essere in grado di apprezzarle per molti anni a venire. La prima linea di AirPods è stata rilasciata nel 2016, quindi le AirPods di terza generazione sono già due anni vecchie. Le prestazioni come il switching istantaneo tra dispositivi e la configurazione semplice rimangono valide.

Naturalmente, un modello più recente offrirà ulteriori aggiornamenti come la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale, ma se il prezzo è sufficientemente conveniente, le prestazioni complessive delle AirPods di vecchia generazione dovrebbero essere ancora all’altezza delle aspettative della maggior parte degli utenti. Purché non vengano persi o danneggiati, questi auricolari wireless hanno dimostrato di durare a lungo offrendo ancora un’esperienza audio soddisfacente. Inoltre, tramite appositi accorgimenti è possibile estendere la durata della batteria, rendendo ancora meno necessario l’aggiornamento ai modelli più recenti.

Conclusioni

Sebbene gli aggiornamenti apportino nuove funzionalità e miglioramenti, le AirPods di generazioni precedenti rimangono un prodotto di qualità. Fattori come la commutazione automatica tra dispositivi, la connettività Bluetooth affidabile e l’uso semplice rendono le AirPods un’opzione valida anche se non sono l’ultimo modello disponibile. Naturalmente, chi desidera caratteristiche come la cancellazione attiva del rumore o l’audio spaziale dovrà optare per le AirPods Pro.

Per gli utenti che apprezzano principalmente la semplicità e la praticità delle AirPods, i modelli standard più datati possono ancora offrire un’esperienza positiva. Come sempre, l’elemento chiave è il prezzo: se si possono acquistare AirPods di generazioni precedenti a una frazione del loro prezzo al lancio, allora il rapporto qualità-prezzo è decisamente a loro favore.

In conclusione, molto dipende dagli specifici scenari d’uso e dalle esigenze dell’utente singolo; non si può dare una risposta universalmente valida ma ogni caso va considerato separatamente.