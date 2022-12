Come migliorare la durata della batteria di Apple AirPods

Sei alla ricerca di un modo per migliorare la durata della batteria di Apple AirPods? I famosi auricolari di Apple sono attualmente tra i più venduti e apprezzati in assoluto, proprio perché in grado di offrire ottime prestazioni. Tuttavia, può capitare che essi offrano un’autonomia inadeguata e che ti lascino senza carica nei momenti meno opportuni. I dispositivi wireless infatti, sebbene siano in grado di offrire una lunga serie di vantaggi (tra cui la meravigliosa assenza di fastidiosi cavi) hanno un lato negativo non indifferente: vanno necessariamente ricaricati e sono inutilizzabili se scarichi. Nel caso di Apple Airpods, gli utenti hanno la possibilità di caricare preventivamente la custodia e utilizzarla come se fosse un vero e proprio powerbank. Tuttavia, una volta esaurita la batteria della custodia è letteralmente impossibile utilizzare gli AirPods senza ricaricarli. Come fare allora per ottenere prestazioni migliori da entrambi i dispositivi? Dopo aver visto come utilizzare AirPods su Android e Windows, ecco la nostra selezione dei migliori accorgimenti da adottare per migliorare la durata della batteria di Apple AirPods.

Quanto durano gli AirPod?

Secondo quanto dichiarato da Apple, la durata della batteria degli AirPod di terza generazione può cambiare a seconda dell’utilizzo che ne si fa. Per esempio, è sicuramente possibile ascoltare la musica per oltre sei ore, mentre se si vuole parlare al telefono la batteria offrirà circa quattro ore di conversazione. Invece, la custodia dovrebbe avere una durata di circa 30 ore totali, che diventano venti se si trascorrono tante ore al telefono. Se dovessi aver notato una durata della batteria molto inferiore rispetto a quanto dichiarato da Apple, potrebbe voler dire che i tuoi AirPods sono difettosi. Se vedi tempi significativamente inferiori a questo, i tuoi AirPods potrebbero essere difettosi. In ogni caso, oggi con pochi accorgimenti è possibile migliorare la durata della batteria di Apple AirPods. Vediamo come fare.

Come migliorare la durata della batteria di Apple AirPods

Se non sei soddisfatto delle prestazioni dei tuoi nuovi auricolari, eccoti sette semplici accorgimenti da adottare per migliorare la durata della batteria di Apple AirPods.

1. Quando puoi, tieni Apple AirPods nella loro custodia

Come regola generale, il modo migliorare per migliorare la durata della batteria di Apple AirPods è tenere gli auricolari in carica nella loro custodia. In questo modo, oltre a ripararli da eventuali danni o cadute, saranno sempre pronti per essere utilizzati.

2. Non toccare con la custodia se non necessario

Ecco un accorgimento molto utile (e molto semplice) da adottare per migliorare le prestazioni della batteria di AirPods. La stessa Apple ha dichiarato più volte che aprire e chiudere ripetutamente la custodia può ridurre drasticamente la durata della batteria.

3. Usa un solo auricolare alla volta

Se riscontri spesso problemi di durata della batteria sui tuoi Apple AirPods, un buon accorgimento che puoi adottare è quello di utilizzare un solo auricolare alla volta, mentre carichi l’altro. Si tratta infatti di un ottimo modo per non rimanere mai senza auricolari. Inutile dire che la potenza e la qualità audio saranno dimezzati. Si tratta comunque di un buon accorgimento da adottare per migliorare l’autonomia degli auricolari durante una giornata di lavoro intensa e molto lunga, per utilizzarli più a lungo quando sono collegati a un laptop o per poter ascoltare la musica più a lungo durante un infinito viaggio in treno.

4. Evitare temperature estreme

Spesso e volentieri, i dispositivi dotati di batteria tendono a offrire prestazioni peggiori se esposti a temperatura estreme. Un buon metodo per evitare di compromettere la batteria di Apple AirPods è quello di evitare di esporli alla luce solare per troppo tempo e di conservarli in un luogo riparato quando si è fuori al freddo.

5. Limita l’utilizzo delle funzionalià smart

Apple AirPods offrono agli utenti alcune interessanti funzionalità smart. Tuttavia, sebbene si tratti di feature spesso molto utili, esse hanno un impatto non indifferente sulla durata della batteria. Trattandosi di funzionalità non essenziali, potrai disattivarne qualcuna e notare un netto miglioramento nelle prestazioni. Per esempio, se hai davanti a te una lunga giornata di lavoro o un viaggio in treno, potrai disattivare il rilevamento automatico dell’orecchio, la cancellazione del rumore e tanto altro.

6. Abbassa il volume

Potrebbe trattarsi di un consiglio scontato, ma ascoltare la musica a un volume molto alto può avere un impatto non indifferente sull’autonomia della batteria di Apple AirPods. Allo stesso tempo, abbassare il volume ti farà guadagnare qualche ora di ascolto in più.

7. Procurati un power bank

Se hai già adottato tutti gli accorgimenti suggeriti e continui a notare un calo delle prestazioni di Apple AirPods niente paura: puoi sempre risolvere acquistando uno dei migliori powerbank in commercio. Si tratta di una soluzione comoda, economica e soprattutto in grado di farti guadagnare ore e ore in più di utilizzo.

Migliorare la durata della batteria di Apple AirPods: per quanto caricarli?

Per quanto tempo dovresti caricare i tuoi Apple AirPods? E perché la durata della ricarica ha importanza nell’ottica del miglioramento della durata della batteria? La regola generale dice che caricare troppo o troppo spesso i dispositivi elettronici può portare a un invecchiamento precoce della batteria e inlfuire pesantemente sulla sua autonomia. Ecco perché non dovresti mai caricare i tuoi auricolari se non ne hai bisogno. Per esempio, se sai che dovrai stare fuori di casa per poco tempo, cinque minuti di ricarica ti garantiranno ben un’ora di riproduzione musicale. Ovviamente si tratta di un accorgimento che potrai adottare solamente quando avrai bisogno dei tuoi AirPods per qualche ora al giorno. Se invece li utilizzi per lavoro o per ascoltare la musica durante lunghi viaggi in treno dovrai necessariamente caricare i tuoi auricolari al 100%, in modo da garantirti le prestazioni massime e da non rimanere senza a metà del viaggio.

Inoltre, se sei ancora alla ricerca di un buon modo per migliorare la durata della batteria di Apple AirPods, sarai felice di sapere che essi sono dotati di una funzionalità di “ricarica ottimizzata” pensata proprio per aiutarti a calcolare il tempo di ricarica necessario in base alla tua routine: per esempio, a seconda di quali sono le tue abitudini quotidiane, gli auricolari si caricheranno fino all’80% per poi aspettare l’orario del tuo risveglio per raggiungere la carica massima. Questa funzionalità riduce drasticamente l’usura della batteria e contribuisce ad allungarne la vita e a migliorarne le prestazioni. Anche se dovrebbe essere attiva per impostazione predefinita, potrai abilitare questa feature andando su Impostazioni> Bluetooth e toccando la lettera I accanto ai tuoi AirPods. Se l’interruttore è verde, significa che la funzionalità è già attiva.