Come collegare Apple AirPods a un laptop Windows

Collegare AirPods, AirPods Pro o AirPods Max al tuo laptop Windows è facile come accoppiare qualsiasi altro dispositivo audio Bluetooth.

Una volta terminata la procedura, puoi utilizzare i tuoi AirPods per ascoltare musica e parlare con le persone durante le chiamate online direttamente dal tuo laptop, praticamente come se stessi utilizzando un dispositivo Apple.

Collega i tuoi AirPods a un laptop Windows 10 o Windows 11

Per avviare il processo di associazione, avvia Impostazioni sul tuo laptop Windows 10 o 11 premendo i bottoni Windows + I.

Se sei su Windows 10, vai in Impostazioni e poi su Dispositivi – Bluetooth e altri dispositivi. Su Windows 11 invece seleziona Bluetooth e dispositivi dalla barra laterale sinistra.

Nel riquadro a destra, attiva l’interruttore Bluetooth se non è già funzionante. In questo modo renderai la macchina ricettiva rispetto a questa tecnologia.

Quindi, nella parte superiore della pagina, seleziona Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo (con Windows 10) o Aggiungi dispositivo (su Windows 11). A questo punto Si aprirà una finestra Aggiungi un dispositivo. Qui, scegli Bluetooth e il tuo laptop inizierà a cercare i dispositivi abilitati nelle vicinanze.

Per rendere rilevabili i tuoi AirPods o AirPods Pro, inserisci entrambi gli AirPod nella custodia di ricarica e tieni il coperchio della custodia aperto. Sul retro della custodia, tieni premuto il pulsante Configurazione. Se hai AirPods Max, tieni invece premuto il pulsante di controllo del rumore sulle cuffie per 5 secondi.

La spia sulla custodia degli AirPods lampeggerà di luce bianca, indicando che gli AirPods sono pronti per l’accoppiamento. Nella finestra Aggiungi un dispositivo del tuo laptop, vedrai i tuoi AirPods. Fai dunque clic su di essi.

Il tuo laptop si accoppierà con i tuoi AirPods e quindi visualizzerà un messaggio che certificherà il successo dell’operazione. Chiudi la finestra Aggiungi un dispositivo facendo clic sul tasto Fine in basso. E questo è tutto.

I tuoi AirPods sono ora collegati al tuo laptop e puoi usarli per ascoltare l’audio e parlare durante le chiamate online.

Come scollegare le AirPods dal laptop

Successivamente, se vuoi disconnettere o annullare l’abbinamento dei tuoi AirPods, puoi utilizzare di nuovo l’app Impostazioni di Windows con una procedura diversa a seconda della versione del sistema operativo che stai usando.

Con Windows 10, vai su Impostazioni – Dispositivi – Bluetooth e altri dispositivi, seleziona i tuoi AirPods e scegli Disconnetti o Rimuovi dispositivo.

Se invece stai usando Windows 11, vai su Impostazioni – Bluetooth e dispositivi – Dispositivi, fai clic sui tre punti accanto ai tuoi AirPods e scegli Disconnetti o Rimuovi dispositivo.

Gli AirPods, così come tanti altri dispositivi Apple, sono considerati il top a livello di tecnologia e usabilità. Se, per qualche motivo, non ti trovi a tuo agio con questo prodotto, puoi comunque dare uno sguardo al nostro articolo riguardo le principali alternative agli AirPods.

Fonte howtogeek.com