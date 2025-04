Meta presenta novità per gli occhiali smart Ray-Ban: traduzione in tempo reale e nuovi colori

Meta ha lanciato interessanti aggiornamenti per i suoi occhiali smart Ray-Ban, introducendo nuove combinazioni di lenti e ampliando la disponibilità di alcune funzioni precedentemente riservate agli utenti del programma di accesso anticipato. Tra le novità più rilevanti, spicca la funzione di traduzione in tempo reale, l’invio di messaggi e la possibilità di effettuare chiamate tramite Instagram, oltre a conversazioni assistite da Meta AI, che si attivano in base all’oggetto su cui l’utente sta focalizzando l’attenzione.

Traduzione in tempo reale: una nuova dimensione nella comunicazione

La funzione di traduzione in tempo reale è stata presentata per la prima volta durante il Meta Connect 2024, tenutosi lo scorso ottobre. Dopo un avvio limitato attraverso il programma di accesso anticipato in alcuni paesi a partire da dicembre, oggi questa utile caratteristica diventa disponibile in tutti i mercati dove gli occhiali smart Ray-Ban sono in commercio. Gli utenti ora possono conversare con persone che parlano inglese, francese, italiano o spagnolo, ricevendo traduzioni immediate nella lingua preferita.

Un aspetto innovativo di questa funzione è che non è necessario essere connessi a una rete Wi-Fi o utilizzare dati cellulari, purché si effettui il download di un pacchetto linguistico locale in anticipo. Ciò rende la traduzione in tempo reale particolarmente comoda per i viaggiatori, poiché permette di comunicare anche in luoghi dove la connessione mobile potrebbe non essere disponibile.

Nuove combinazioni di lenti per un look personalizzato

Oltre alla funzione di traduzione, Meta ha introdotto nuove opzioni di colore per le lenti degli occhiali Ray-Ban, specificamente per il modello Skyler. Tra le nuove opzioni, gli utenti possono scegliere lenti di colore grigio a lustro con sfumature blu, mentre il modello in nero lucido è ora disponibile anche con lenti trasparenti o verdi. Questa disponibilità consente una personalizzazione maggiore, per chi desidera combinare stile ed innovazione tecnologica negli accessori quotidiani.

Espansione delle funzioni e nuove prospettive

Meta ha anche rivelato che alcune altre caratteristiche sono in arrivo o stanno per essere lanciate in modo più ampio. La funzione Live AI, che permette all’assistente intelligente di Meta di osservare in tempo reale con cosa sta interagendo l’utente per facilitare conversazioni naturali, sarà presto accessibile negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, la possibilità di inviare e ricevere messaggi diretti, foto, chiamate audio e video tramite Instagram è in fase di sviluppo e sarà disponibile nei prossimi mesi.

Un’altra novità riguarda l’accesso ad app musicali come Spotify, Amazon Music, Shazam e Apple Music, che inizierà ad estendersi oltre gli Stati Uniti e il Canada. Tuttavia, la richiesta di Meta AI di riprodurre musica o di fornire dettagli su ciò che si sta ascoltando rimarrà limitata a coloro che hanno impostato l’inglese come lingua predefinita.

Lancio in nuovi mercati e disponibilità futura

Meta ha confermato che l’assistente Meta AI, lanciato nel Regno Unito all’inizio di questo mese, sarà attivo in tutti i paesi dell’Unione Europea a partire dalla settimana prossima. Inoltre, l’azienda ha in programma di introdurre gli occhiali smart Ray-Ban in nuovi paesi come Messico, India e Emirati Arabi Uniti, anche se non è stata fornita una tempistica precisa per il lancio.

Con questi aggiornamenti, Meta continua a posizionarsi come leader nel settore della tecnologia indossabile, arricchendo l’esperienza degli utenti e ampliando le funzionalità delle sue novità.