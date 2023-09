iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max: confronto dettagliato

iPhone 15 è finalmente stato annunciato, e con lui anche i suoi fratelli 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Ci troviamo davanti a dei veri e propri gioiellini tecnologici che faranno letteralmente impazzire i fan e gli appassionati dei dispositivi della Mela. Con ben quattro nuovi modelli, Apple ci regala una vasta gamma di nuove funzionalità, telefoni più resistenti, più prestanti dal punto di vista dell’autonomia e con fotocamere incredibili e professionali. Ma quale iPhone scegliere? Abbiamo tempo fino al 22 settembre per capire quale sia il modello che più si avvicina alle nostre esigenze. Ecco perché abbiamo creato per te una guida all’acquisto completa per acquistare il miglior iPhone in base ai tuoi gusti personali e alle tue necessità. In attesa della data di uscita iPhone 15, dai anche un’occhiata alle nostre guide all’acquisto per:

Confronto tra iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

Partiamo subito col confronto tra i nuovi modelli di iPhone 15 in modo da scegliere il più adatto alle tue esigenze.

iPhone 15

iPhone 15 vanta un design robusto da 6,1″ con Ceramic Shield e vetro a infusione di colore, che garantisce una resistenza eccezionale. Il display Dynamic Island ti fornisce notifiche e aggiornamenti in tempo reale per non perdere mai di vista ciò che è importante.

Il dispositivo sarà dotato di una memoria RAM da 6 GB e avrà una capacità di archiviazione che varierà da 128 GB a 512 GB.

La fotocamera principale da 48MP, dotata di teleobiettivo 2x, cattura dettagli sorprendenti sia da vicino che da lontano. Grazie al potente chip A16 Bionic, puoi godere della fotografia computazionale, un’esperienza di gioco fluida e un’eccezionale autonomia della batteria che dura un giorno intero.

Il chip A16 Bionic è il cuore pulsante dell’iPhone 15, ed è in grado di offrire una vasta gamma di funzionalità avanzate come per esempio la fotografia computazionale, le chiamate con modalità “Isolamento vocale” e prestazioni grafiche straordinariamente veloci per il gaming. Tutto ciò si traduce in un’efficienza incredibile e un’autonomia eccezionale.

iPhone 15 è finalmente dotato di un connettore USB-C che ti consentirà di utilizzare lo stesso cavo per caricare il telefono, il Mac o l’iPad. Inoltre, puoi utilizzare il tuo caricatore di iPhone 15 per caricare Apple Watch o gli AirPods, eliminando la confusione dei cavi.

Il sistema operativo iOS 17 offre una serie di nuove funzionalità, tra cui i nuovissimi poster di contatto per semplificare la gestione dei contatti e rendere le telefonate più divertenti, colorate e accattivanti.

La combinazione di vetro posteriore infuso con colore e una scocca in alluminio aerospaziale garantiscono una robustezza straordinaria ai nuovi modelli di iPhone. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone mai creato. Il dispositivo è inoltre resistente a schizzi, cadute e polvere, offrendo un’incredibile durabilità e tranquillità durante l’utilizzo, soprattutto per chi tende a far cadere spesso il telefono.

La fotocamera offre dettagli precisi e colori intensi per i tuoi ritratti, con la possibilità di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto. Inoltre, il riconoscimento automatico della profondità ti permette di creare ritratti con sfondo sfocato senza sforzo. Inoltre, il nuovo teleobiettivo 2x ti consentirà di creare ritratti perfetti senza alcuno sforzo.

La batteria di iPhone 15 offre un’incredibile autonomia fino a 20 ore di riproduzione video, permettendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare.

Infine, iPhone 15 sarà disponibile in cinque diverse colorazioni per venire incontro ai gusti di tutti gli utenti.

iPhone 15 Plus

L’iPhone 15 Plus rappresenta una versione estesa di iPhone 15, mantenendo tutte le caratteristiche del modello di base ma distinguendosi per un ampio schermo da 6,7″. Questa ampiezza di display è ideale per coloro che apprezzano un’esperienza visiva su larga scala.

Come il suo fratello minore, iPhone 15 Plus vanta un design robusto con un display Ceramic Shield e vetro a infusione di colore. Il sistema Dynamic Island assicura che tu possa visualizzare notifiche e attività in tempo reale, evitando di perdere di vista ciò che conta.

La fotocamera principale da 48MP, corredata di teleobiettivo 2x, ti consente di catturare dettagli straordinari sia da vicino che da lontano. Il potente chip A16 Bionic offre la capacità di fotografia computazionale, garantendo un’esperienza di gioco fluida e un’eccezionale autonomia della batteria per tutta la giornata.

Inoltre, l’iPhone 15 Plus supporta collegamenti e ricarica tramite il connettore USB‑C, fornendo una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze di connettività e alimentazione.

La batteria offre prestazioni ancora migliori, con oltre 26 ore di autonomia per riprodurre video.

Per il resto, le caratteristiche della versione Plus sono esattamente le stesse di iPhone 15.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro è l’evoluzione più potente e prestante di iPhone 15, poiché in grado di offrire una serie di caratteristiche ancora più avanzate.

Il dispositivo sarà dotato di una memoria RAM da 8 GB e avrà una capacità di archiviazione che varierà da 128 GB a 1 TB.

Il dispositivo vanta un ampio display Super Retina XDR always-on da 6,1″ con tecnologia ProMotion e Dynamic Island, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria. Il design in titanio di grado aerospaziale conferisce robustezza e leggerezza al telefono, con un tasto Azione configurabile per accesso rapido alle tue funzioni preferite.

La fotocamera principale da 48MP, dotata di teleobiettivo 3x, offre la possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione e una varietà di opzioni di lunghezza focale per ottenere inquadrature uniche. La fotocamera principale è stata ulteriormente migliorata per catturare dettagli e colori straordinari.

Il chip A17 Pro rappresenta una pietra miliare, offrendo prestazioni grafiche eccezionali che trasformano l’esperienza di gioco su dispositivi mobili, garantendo dettagli incredibili e personaggi realistici.

L’iPhone 15 Pro è compatibile con la tecnologia USB 3, che offre velocità di trasferimento dati significativamente superiori e agevolando flussi di lavoro professionali. Il connettore USB‑C consente anche di caricare il Mac o l’iPad utilizzando lo stesso cavo dell’iPhone 15 Pro.

La connettività Wi‑Fi 6E offre connessioni wireless estremamente rapide, consentendo il trasferimento veloce di file.

La tecnologia “Posizione precisa” sfrutta il chip Ultra Wideband di seconda generazione per fornire una localizzazione più accurata delle persone condividendo la loro posizione tramite l’app Dov’è.

Infine, l’autonomia della batteria raggiunge le 23 ore di riproduzione video, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max rappresenta un’evoluzione di iPhone 15 Pro, con uno schermo più grande, una fotocamera migliorata e una batteria più performante.

Questo dispositivo presenta un ampio display Super Retina XDR always-on da 6,7″ con tecnologia ProMotion e Dynamic Island, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Il design in titanio, leggero e robusto, è caratterizzato da un tasto Azione configurabile per un accesso rapido alle tue funzioni preferite.

La fotocamera principale da 48MP, abbinata a un teleobiettivo 5x, offre uno zoom ottico straordinariamente potente, il massimo mai visto su un iPhone. Questo ti consente di scattare primi piani nitidi anche da distanze notevoli e catturare momenti spontanei in modo dettagliato.

Il chip A17 Pro offre prestazioni grafiche di altissimo livello, garantendo un’esperienza di gioco eccezionale e dettagli incredibili.

La connettività USB-C con USB 3 consente un trasferimento dati fino a 20 volte più veloce, ottimizzando flussi di lavoro professionali.

La batteria del nuovo telefono top di gamma di Apple offre un‘incredibile autonomia, raggiungendo le 29 ore di riproduzione video e permettendoti di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi senza preoccuparti della ricarica.