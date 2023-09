Come abbiamo già visto pochi giorni fa, il nuovo modello del celebre telefono di Apple è in arrivo. Eccoci quindi a parlare dei migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max, presto estremamente utili per rendere l’esperienza col nuovo gioiellino di Apple ancora più speciale. Abbiamo già stilato una lista dei migliori caricabatterie per iPhone 15, 15 Pro e Max, accessori fondamentali e di cui munirsi ancora prima dell’acquisto. Infatti, tra le più importanti novità della nuova uscita spicca una nuova porta USB-C, che garantirà la ricarica rapida utilizzando i caricatori Apple ma che renderà inutilizzabili tutti i caricabatterie dei modelli precedenti. Oltre a questi dispositivi, il nuovo iPhone 15 potrà essere arricchito da tanti altri accessori utili: nella nostra lista abbiamo inserito cover, cuffie, power bank e tanti altri device esterni in grado di rendere l’esperienza d’uso ancora più ricca e completa. Continua quindi a leggere per scoprire quali sono i migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max.

I migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Cuffie, cavi, cover protettive ed eleganti: gli accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max sono davvero tanti, e scegliere quelli giusti può davvero rivoluzionare l’esperienza d’uso con il nuovo gioiellino di Apple. Infatti, sebbene la Mela produca una vasta gamma di device e accessori pensati per essere utilizzati esclusivamente con iPhone, sul mercato è possibile trovare tante alternative più economiche e comunque estremamente performanti. Diamo un’occhiata a quali sono i migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max, partendo dalle cuffie fino ad arrivare alle batterie portatili.

Le migliori cuffie per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Si sa, al giorno d’oggi le cuffie sono accessori fondamentali per godersi appieno l’esperienza d’uso con iPhone e con i migliori smartphone in commercio. Ecco perché è buona norma muoversi in anticipo e partire subito alla ricerca del miglior modello in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Diamo un’occhiata alle migliori opzioni a tua disposizione.

Airpods

Tra i migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max spiccano indubbiamente le Airpods, le cuffie wireless prodotte da Apple e pensate proprio per essere utilizzate su iPhone. Si tratta di accessori che non sono inclusi nella confezione e che vanno quindi acquistati separatamente.

Alternative alle Airpods

Pur trattandosi di cuffie di alta qualità e create proprio per iPhone, le Airpods sono costose e non alla portata di tutti. Fortunatamente, sul mercato esistono tante ottime alternative in grado di offrire una perfetta compatibilità e un’ottima qualità audio. Ecco la nostra selezione delle migliori alternative alle Airpods.

I migliori smartwatch per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Tra i più amati accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max spiccano i migliori smartwatch, oggi estremamente diffusi tra gli utenti di tutte le età grazie alle incredibili comodità offerte. Anche in questo caso potrai scegliere tra i modelli Apple e alcune alternative più economiche. Ecco la nostra selezione dei migliori modelli.

Apple Watch

Apple Watch è considerato da tanti anni uno dei migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max. Il wearable di Apple è elegante, disponibile in diversi modelli e in grado di offrire il massimo della qualità e della compatibilità. Al momento dell’acquisto è possibile scegliere tra diverse versioni dello smartwatch della mela, che si distinguono l’una dall’altra per design, funzionalità, durata della batteria, cinturino e tanto altro.

Alternative a Apple Watch

Anche in questo caso, non sei costretto ad acquistare i modelli proposti da Apple. Hai infatti a tua disposizione una vasta selezione di alternative più economiche ma comunque performanti, eleganti e in grado di offrire una vasta gamma di funzionalità interessanti.

Le migliori cover per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Tra i migliori accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max non possono certo mancare le cover. iPhone è un telefono costoso, e proteggerlo al meglio delle tue possibilità è il modo migliore per mantenerlo sempre in salute, per evitare graffi o antiestetiche ammaccature. Ed è proprio qui che entra il gioco la cover, un accessorio fondamentale per la protezione del telefono e che può diventare un vero e proprio accessorio di stile. Sul mercato è possibile trovare cover per tutti i gusti: trasparenti, a libro, realizzate in pelle, rugged per chi ha una vita frenetica e sportiva e tanto altro ancora. Ecco la nostra selezione delle cover già disponibili per i modelli di iPhone in uscita.

I migliori power bank per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

Ultimo ma decisamente non meno importante, spicca il power bank, uno dei più utili accessori per iPhone 15, 15 Pro e Max. Si tratta di una vera e propria batteria portatile pensata per eliminare completamente l’ansia di dover ricaricare il telefono nel corso della giornata, quindi molto utile a studenti e professionisti che trascorrono molte ore lontano da casa e vogliono poter sempre contare sul proprio iPhone. Ecco la nostra selezione dei migliori power bank sul mercato.