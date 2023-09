iPhone 15, i probabili prezzi: ecco quanto costeranno i 4 modelli

I nuovi modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro di Apple verranno svelati ufficialmente il prossimo 12 settembre, in occasione dell’evento che il colosso di Cupertino tiene ogni anno presso l’Apple Park. In queste ultime settimane sono emersi molti dettagli sui quattro nuovi prodotti della Mela, ma gli utenti sono curiosi di sapere soprattutto quanto costeranno questi dispositivi.

L’iPhone 15 avrà un display da 6,1 pollici, mentre l’iPhone 15 Plus sarà un dispositivo da 6,7 pollici. Tra le novità più importanti spicca la presenza di una porta USB-C invece di una porta Lightning su tutti i modelli di iPhone 15; inoltre, la Dynamic Island sarà disponibile anche per iPhone 15 e iPhone 15 Plus oltre che per iPhone 15 Pro e Pro Max.

Stando alle indiscrezioni, la società del CEO Tim Cook non dovrebbe introdurre alcun aumento di prezzo per iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Il modello ‘standard’ della serie dovrebbe avere un prezzo di partenza di 1.029 euro per la sua variante con 128 GB di storage, mentre l’iPhone 15 Plus con 128 GB di memoria interna partirà da 1.179 euro.

Venendo invece agli altri due modelli, l’iPhone 15 Pro è un telefono con un display da 6,1 pollici mentre l’iPhone 15 Pro Max sarà un dispositivo da 6,7 pollici. Apple riserverà funzionalità premium per i modelli Pro che dovrebbero giustificare il prezzo più alto. Inoltre i modelli iPhone 15 Pro includeranno alcuni piccoli aggiornamenti in termini di design: questi iPhone potranno infatti contare su cornici più sottili e un nuovo materiale in titanio per il telaio che sostituirà l’acciaio inossidabile.

In più, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno alimentati con un chip A17 aggiornato da 3 nanometri che li renderà più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico. Come l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus standard, anche i modelli iPhone 15 Pro passeranno da Lightning a USB-C, ma la gamma Pro includerà una porta USB-C aggiornata con velocità di trasferimento USB 3.2 o Thunderbolt 3.

Rispetto ai modelli iPhone 15 standard, i prezzi per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dovrebbero leggermente aumentare, come riportato anche da Bloomberg lo scorso luglio e anche da Jeff Pu, analista tecnologico della società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong. Secondo le indiscrezioni l’iPhone 15 Pro dovrebbe costare 1.439 euro nella sua variante base da 128 GB, mentre serviranno 1.589 euro per la variante base dell’iPhone 15 Pro Max.