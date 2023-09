I Migliori caricabatterie per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max

L’annuncio dei nuovi modelli di iPhone è vicino e con esso si avvicina il solito dilemma: la confezione conterrà un caricabatterie per iPhone 15 o dovremo comprarlo separatamente? Da qualche anno a questa parte, purtroppo, la risposta è sempre la stessa: a partire dall’uscita di iPhone 12, Apple ha smesso di includere un caricatore nella confezione, costringendo gli utenti affezionati ad acquistarne uno separatamente. Sebbene possa sembrare un problema di poco conto, in realtà l’acquisto del giusto caricabatterie è fondamentale per il corretto funzionamento del dispositivo e per salvaguardarne la salute della batteria. Infatti, acquistare il caricabatterie sbagliato può portare ad alcuni fastidiosi problemi, a partire da una ricarica molto lenta del dispositivo, fino ad arrivare a un eventuale sovratensione. Inoltre, l’enorme disponibilità di modelli sul mercato rende l’acquisto ancora più difficile. Niente paura però: in questa guida ti spiegheremo come scegliere il miglior caricabatterie per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max e ti aiuteremo a compiere un acquisto mirato.

Come abbiamo visto nei mesi passati, una delle principali novità dei nuovi iPhone 15 è indubbiamente l’introduzione della porta USB-C, che per la prima volta consentirà agli utenti di usufruire della ricarica rapida. Sebbene possa sembrare un’ottima notizia, gli ultimi annunci ufficiali hanno spento le speranze dei fan più fedeli: la ricarica rapida sarà infatti disponibile solamente per chi acquisterà un caricabatterie ufficiale Apple certificato MFI. Questo significa che, purtroppo, se hai già un modello precedente di iPhone non sarà possibile utilizzare il caricatore in tuo possesso e dovrai necessariamente acquistarne uno nuovo.

Procedendo nella lettura, troverai la nostra selezione dei migliori caricabatterie per i nuovi modelli di iPhone, progettati appositamente per ricaricare la batteria in modo efficiente e senza provocare inutili danni al dispositivo. Nella lista abbiamo incluso anche una serie di cavi e accessori di qualità in grado di rendere l’esperienza di ricarica ancora più confortevole.

Non ho un caricabatterie

Come già accennato, purtroppo anche nel caso tu sia già in possesso di un modello più o meno recente, sarai comunque costretto ad acquistare un caricabatterie per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max. Infatti, i vecchi caricatori con connettore Lightning non saranno più compatibili con la nuova uscita, che presenterà finalmente una porta USB-C universale. Quindi, se non sei già in possesso di un caricabatterie di questo tipo che sia abbastanza potente da ricaricare il nuovo iPhone 15, ti consigliamo di optare per l’acquisto di un modello potente, da 20 o 30W, e che sia di una buona marca. Per esempio, Anker produce delle ottime soluzioni che possono essere utilizzate per caricare i nuovi iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max, ma anche una vasta gamma di dispositivi elettronici.

Vorrei un caricatore multi-porta

La nuova porta USB-C consentirà di utilizzare per iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max lo stesso caricatore che usi per altri device. Ecco perché, al momento dell’acquisto, potrebbe essere utile optare per un modello multi-porta, che offra la possibilità di caricare la batteria di più dispositivi contemporaneamente. Chi non si ritrova spesso e volentieri a dover caricare il telefono, il tablet, lo smartwatch, le console di gioco portatili e altri dispositivi? Un caricatore con più porte può risolvere questo problema. Anche in questo caso, Anker produce una lunga serie di modelli creati appositamente per questo scopo. In ogni caso, sul mercato esistono diverse soluzioni di alta qualità, che grazie alla potenza di circa 30W consentono di offrire un’ottima velocità di ricarica e di caricare velocemente più dispositivi contemporaneamente.

Ho già un caricatore (veloce), ma ha la porta USB normale

Ognuno di noi ha già sicuramente a casa un caricabatterie USB standard di quelli con la porta USB-A che funziona perfettamente e, magari, che supporta anche la ricarica rapida. In questo caso, acquistare un nuovo modello apposta per iPhone non ha molto senso. Fortunatamente, oggi sul mercato è possibile acquistare dei comodi adattatori da USB-C femmina a USB-A maschio dotati della certificazione per la ricarica veloce, che consentono di trasformare il caricatore in nostro possesso in un perfetto caricabatterie per iPhone 15.

Caricabatterie da auto

Se hai bisogno di un caricabatterie da utilizzare in macchina hai davanti a te diverse opzioni: se la tua auto è già equipaggiata con una porta USB o una porta USB-C, non dovrai fare altro che acquistare un normale caricabatterie USB-C o utilizzarne uno in tuo possesso.

Le migliori alternative al MagSafe

La ricarica wireless tramite l’innovativo sistema MagSafe ha svoltato la vita a molti utenti appassionati di tecnologia. Tuttavia, molti si sono lasciati scoraggiare dal prezzo: il caricatore MagSafe ufficiale Apple ha infatti un costo elevato e non accessibile a tutti. Fortunatamente, in commercio è possibile trovare una grande varietà di alternative più economiche ma di alta qualità, che consentono di ricaricare velocemente diversi modelli di iPhone senza la scomodità dei filo. Ecco i migliori modelli sul mercato.

Altri accessori che potrebbero tornarti utili

Se usi spesso il telefono fuori casa, potresti trovare molto utile l’acquisto di uno dei migliori powerbank sul mercato. Si tratta di piccole batterie compatte a cui è possibile collegare il tuo iPhone o qualsiasi altro dispositivo elettronico per caricarne la batteria in modo semplice veloce, anche quando sei fuori casa. In commercio troverai anche tante soluzioni MagSafe, ancora più comode per chi trascorre molto tempo lontano da casa. Ecco la nostra selezione dei migliori modelli compatibili con iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max.