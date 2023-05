Cosa devi sapere prima di acquistare le AirPods

Se stai considerando l’idea di acquistare un AirPods, è importante che ti ponga alcune domande prima di prendere una decisione definitiva. Sebbene gli AirPods siano una scelta popolare, ci sono molti aspetti da considerare prima di effettuare l’acquisto. Ad esempio, esistono diverse opzioni di AirPods sul mercato, ma quale di queste è la migliore per le tue esigenze e il tuo budget? Non vuoi acquistare qualcosa che potresti poi pentirti di avere comprato. Pertanto, ti consigliamo di leggere questa nostra guida su cosa sapere prima di acquistare un AirPods.

Prodotti Apple AirPods

La prima e più importante domanda che devi farti quando stai considerando l’acquisto degli AirPods è se possiedi prodotti Apple. Anche se gli AirPods funzionano con dispositivi Android, non potrai accedere a tutte le funzionalità esclusive di iPhone, Mac e iPad. Se, invece, possiedi uno di questi dispositivi, potrai usufruire di funzionalità come Siri, pulsanti personalizzati, rilevamento dell’orecchio, facile controllo della batteria e una connessione Bluetooth senza interruzioni.

Per esempio, per utilizzare gli AirPods con il tuo iPhone, ti basterà aprire la custodia e metterli nell’orecchio. Gli AirPods rileveranno il tuo orecchio e potrai usarli immediatamente per chiedere a Siri di riprodurre una canzone. Tutte queste funzionalità sono inaccessibili su dispositivi non Apple.

Se non sei un fan dell’ecosistema Apple, i tuoi soldi saranno spesi meglio per altri auricolari wireless. Gli utenti Android possono consultare il nostro elenco dei migliori auricolari wireless per Android.

Oltre agli AirPods

Se possiedi un dispositivo Apple e stai considerando di acquistare un AirPods, dovrai decidere quanto denaro sei disposto a spendere e risparmiare. Oltre agli AirPods, ci sono molti auricolari e auricolari wireless economici che suonano ancora molto bene. Poiché gli AirPods sono tra gli auricolari wireless più costosi sul mercato, potrebbe valere la pena considerare altre opzioni.

Poiché gli AirPods offrono numerosi vantaggi quando vengono utilizzati con un dispositivo Apple, potresti ottenere più valore per i tuoi soldi optando per un paio di AirPods di seconda mano o di generazioni precedenti. Ad esempio, si possono trovare AirPod di seconda generazione nuovi o ricondizionati.

Potresti trovare offerte ancora migliori su siti come Amazon o altri siti di mercato o su siti dove ci sono persone che cercano di vendere i propri AirPods.

A cosa serve un AirPods

Prima di procedere all’acquisto degli AirPods, è importante riflettere su come esattamente li utilizzerai e immagini scenari d’uso in cui potresti aver bisogno degli auricolari wireless. Ad esempio, se hai bisogno di utilizzarli per le telefonate o solo per le passeggiate, in questo caso le scelte possono essere molte. Questa considerazione ti aiuterà a decidere se gli AirPods sono adatti alle tue esigenze e, in tal caso, quale tipo di AirPods dovresti acquistare.

Ecco alcuni scenari d’esempio che dovresti prendere in considerazione: se ti alleni spesso, potresti optare per gli AirPods Max poiché sono meno probabili di cadere dalla testa in posizioni di allenamento insolite. Gli AirPods Max non sono resistenti all’acqua, quindi è meglio non sudare troppo o nuotare con essi. Se desideri utilizzare gli AirPods per attutire il rumore durante le tue sessioni di studio o lettura, puoi scegliere gli AirPods Pro di prima o seconda generazione se non vuoi gli AirPods Max.

Tutti e tre i modelli hanno efficaci funzioni di cancellazione del rumore. In generale, gli AirPod di seconda e terza generazione sono un buon paio di auricolari wireless adatti a quasi tutti gli usi, con risultati nella media. Se non ti dispiace una qualità del suono inferiore o la cancellazione del rumore, dovresti assolutamente considerare questi AirPods poiché sono più convenienti.

Ci sono alcune situazioni in cui gli AirPods potrebbero non essere la scelta migliore. Poiché sono auricolari Bluetooth wireless, presentano una certa latenza. Il loro microfono ha alcuni svantaggi fondamentali, il che significa che potrebbero non essere la scelta migliore in situazioni in cui un buon microfono è importante, come nel caso di giocare o registrare podcast.

Gli AirPod in stile auricolare sono piccoli e facili da perdere. Se li utilizzi in luoghi affollati e turbolenti, come i mezzi pubblici o i concerti, potrebbero cadere e potresti perderli. Anche se puoi ancora provare a tracciare i tuoi AirPods con il tuo iPhone, è comunque importante tenerlo a mente.

La qualità del suono è molto importante

Gli AirPods offrono funzioni audio avanzate come la cancellazione adattiva del rumore, l’equalizzazione adattiva e l’audio spaziale. Per un audiofilo esigente, gli altoparlanti degli auricolari wireless potrebbero non essere sufficienti a garantire una qualità del suono soddisfacente. In effetti, gli altoparlanti degli auricolari sono troppo piccoli per competere con quelli delle cuffie cablate di alta qualità.

Gli AirPods sono noti per la loro comodità e convenienza, ma se la qualità del suono è la tua priorità assoluta, potresti prendere in considerazione altre opzioni. L’unico modello di AirPods che potrebbe soddisfare gli audiofili più esigenti è AirPods Max, grazie alle sue dimensioni maggiori e alle caratteristiche avanzate che offrono un’esperienza di ascolto superiore.

Molte cuffie cablate disponibili sul mercato con lo stesso prezzo hanno una struttura migliore e offrono una qualità del suono superiore. Le cuffie cablate hanno avuto più tempo per evolversi e migliorare rispetto agli auricolari wireless, il che le rende una scelta migliore per gli audiofili più esigenti.

Comodità

Se stai cercando qualcosa di comodo per le tue orecchie, che possa essere indossato a lungo senza causare fastidi, ti consiglio di optare per gli AirPod di terza generazione. Questi auricolari wireless sono leggeri, compatti ed efficienti. Sono progettati per adattarsi alle orecchie in modo confortevole ed elegante, senza dover essere inseriti all’interno dell’orecchio come gli AirPods Pro.

Questo li rende molto accessibili a una vasta gamma di utenti. Se non ti dispiace indossare auricolari in silicone nelle orecchie, gli AirPods Pro di seconda generazione possono offrire la cancellazione attiva del rumore e una migliore qualità del suono. Questi auricolari sono considerati tra i migliori, mentre se stai cercando una migliore qualità del suono e la cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro potrebbero essere la scelta migliore.

Conclusioni su cosa sapere prima di acquistare un AirPods

In conclusione, l’acquisto di AirPods è una scelta solida e coerente per il loro prezzo. Questi auricolari wireless offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e molte persone li utilizzano per un lungo periodo di tempo senza segni di usura. Sono anche molto resistenti e hanno un’autonomia della batteria eccezionale, considerando le loro dimensioni.

Prima di impegnarti finanziariamente, è importante porsi alcune domande per garantire un’esperienza ottimale. Queste domande ti aiuteranno a scegliere un buon paio di auricolari che soddisfino le tue esigenze specifiche.