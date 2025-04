Roku presenta nuovi dispositivi di streaming e televisori per il 2025

Roku ha svelato una nuova gamma di prodotti di streaming e televisori, insieme a numerose funzionalità per i dispositivi esistenti, evidenziando l’impegno dell’azienda nel rinnovare la propria offerta. Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di innovazioni per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento, con modelli più compatti, efficienti e una varietà di opzioni per migliorare l’esperienza dell’utente.

I nuovi streaming stick: design compatto e funzionalità avanzate

Roku ha introdotto i suoi ultimi streaming stick: il Roku Streaming Stick e il Roku Streaming Stick Plus, che sostituiscono le versioni precedenti, il Roku Express e il Roku Express 4K+. Questi nuovi modelli sono progettati per risolvere alcune delle problematiche più frequenti riscontrate dagli utenti, come il problema di connettività occorrente quando i dispositivi sono troppo ingombranti.

Il design compatto dei nuovi stick garantisce che non occludano le porte HDMI adiacenti, facilitando la gestione dei cavi. Un’altra novità importante è l’efficienza energetica. Entrambi i device possono prelevare energia direttamente dalla porta HDMI del televisore, eliminando la necessità di un alimentatore esterno e contribuendo a mantenere gli spazi ordinati e privi di cavi in eccesso.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Roku Streaming Stick di base supporta la risoluzione HD e offre le stesse funzionalità software degli altri dispositivi Roku, mentre il modello Plus innalza il supporto video a 4K e HDR. Le due nuove opzioni di streaming sono anche fornite di un telecomando vocale e hanno un prezzo rispettivamente di $29.99 e $39.99. Gli utenti statunitensi possono preordinare questi stick a partire da oggi, con disponibilità a partire dal 6 maggio attraverso i principali rivenditori.

Aggiornamenti alla linea di televisori Roku

Accanto ai nuovi dispositivi di streaming, Roku ha presentato anche la sua nuova linea di televisori per il 2025. I televisori, realizzati dalla stessa azienda, includono sistemi di ottimizzazione personalizzati che garantiscono un contrasto e una precisione cromatica migliorati rispetto ai modelli precedenti. Oltre a un audio potenziato e a un avvio delle applicazioni più rapido, i nuovi Roku Plus Series si avvalgono della tecnologia Smart Picture Max, introdotta con la Roku Pro Series dell’anno scorso.

Questi televisori sono dotati di retroilluminazione mini-LED e di un tasto utile per trovare il telecomando, insieme alla gestione integrata dei cavi, rendendo il setup ancora più user friendly. È stata anche introdotta una modalità Bluetooth per le cuffie su tutti i modelli della serie 2025, che consente agli utenti di collegare facilmente le proprie cuffie ai televisori, migliorando ulteriormente l’esperienza di visione. Tra le novità, spicca l’imponente modello da 85 pollici della Roku Select Series, di cui l’azienda svelerà prossimamente ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità.

Novità software per i televisori Roku esistenti

Gli utenti di dispositivi Roku già in possesso non devono preoccuparsi né sentirsi trascurati. Roku ha annunciato una serie di nuove funzionalità che saranno rese disponibili anche per i modelli esistenti. Tra queste, una nuova fila “Coming Soon to Theaters” che mostrerà i film attualmente proiettati nei cinema e una sezione dedicata a contenuti brevi per le categorie All Things Food e All Things Home. Inoltre, ci sarà una fila personalizzata all’interno della Sports Zone per evidenziare gli eventi sportivi più interessanti.

Queste aggiunte evidenziano l’intenzione di Roku di migliorare costantemente l’esperienza dell’utente, proponendo aggiornamenti software che animano i dispositivi già sul mercato senza richiedere necessariamente un upgrade.

Telecamere di sicurezza: innovazione e integrazione

Non solo streaming e televisori. Roku ha annunciato anche il lancio di due nuove telecamere di sicurezza a batteria, adatte sia per ambienti interni che esterni. La Roku Battery Camera e la Battery Camera Plus si integrano perfettamente con i televisori Roku, permettendo agli utenti di visualizzare le immagini direttamente sul grande schermo. Questi dispositivi offrono una risoluzione video di 1080p e includono una modalità di visione notturna a colori, rendendoli una scelta pratica per la sorveglianza domestica.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle batterie ricaricabili a lunga durata, con la possibilità di aggiungere un pannello solare per una carica senza pensieri. Prezzi e dettagli aggiuntivi saranno resi noti nei prossimi mesi, prima del lancio ufficiale, ma queste telecamere rappresentano un passo verso una maggiore integrazione della tecnologia nell’ambiente domestico.