Quali iPhone verranno aggiornati ad iOS 18? Quali con l’AI?

In queste ultime ore si sta facendo un gran parlare del nuovo iOS 18 e della nuova Apple Intelligence che promettono di rivoluzionare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare i nostri iPhone. Abbiamo già parlato nel nostro approfondimento di tutte le novità presentate nel WWDC di ieri, in questa guida vogliamo però fare chiarezza, visto che sembra esserci molta confusione sui social, rispondere ad alcune domande e capire quali iPhone verranno aggiornati ad iOS 18, quando sarà disponibile e, soprattutto, quali saranno i modelli compatibili con IA.

iPhone che riceveranno iOS 18

iOS 18 sarà compatibile con questi modelli di iPhone lanciati dal 2018 ad oggi:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE (2nd e 3rd generazione)

La versione 18 di iOS arriverà quindi su tutti i telefoni che avevano già ricevuto l’aggiornamento ad iOS 17 lo scorso anno, rimane quindi escluso definitivamente iPhone X.

Quando uscirà iOS 18

La beta per gli sviluppatori di iOS 18 è già disponibile ed installabile, parliamo di una versione ancora acerba del sistema operativo di iPhone, senza AI e sicuramente affetta da bug, pertanto ne sconsigliamo vivamente l’installazione.

La beta pubblica sarà invece disponibile dal prossimo luglio e la versione definitiva sarà rilasciata per tutti, molto probabilmente, a metà settembre.

Quali iPhone riceveranno Apple Intelligence

Tutti gli iPhone lanciati dal 2018 ad oggi verranno quindi aggiornati ad iOS 18, ma solamente i modelli con chip A17 Pro avranno a disposizione anche le funzioni legate all’intelligenza artificiale, parliamo quindi solo di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Per tutti gli altri modelli bisognerà accontentarsi della versione aggiornata del sistema senza AI.

Brutte notizie per noi italiani

Ma i problemi e le limitazioni non finiscono qui, le funzioni legate all’intelligenza artificiale saranno limitate al mercato americano, o quantomeno sugli iPhone settati con lingua di sistema inglese americano. Questo limiterà fortemente quindi la diffusione di AI e non sono ancora note le tempistiche precise del rilascio di queste funzionalità in altre lingue, molto probabilmente dovremmo attendere un anno per averla anche in italiano. Se però non volete rinunciare a queste funzionalità avanzate potrete testarle modificando lingua e zona dalle Impostazioni di iPhone e settando la zona su Stati Uniti e la lingua su English (US).