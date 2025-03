Recensione SSD per iPhone Aiffro P10: un SSD MagSafe Veloce e Innovativo

Se hai un iPhone, sai benissimo quanto è facile riempire la memoria con foto, video e app. Magari hai appena fatto un viaggio e la galleria è stracolma di foto delle vacanze, oppure vuoi semplicemente registrare video in ProRes senza doverti preoccupare dello spazio disponibile.

Fino a poco tempo fa avresti dovuto liberare spazio sull’iPhone manualmente spostando foto e cancellando video oppure spostare tutto sul cloud o sul tuo computer. Ma oggi ti parlo di una interessante novità che potrebbe semplificare la vita a tutti gli utenti iPhone: l’Aiffro P10 Magnetic Portable SSD! Immagina un piccolo disco super veloce che si attacca magneticamente sul retro del tuo iPhone grazie al MagSafe e che ti permette, semplicemente collegando un cavo USB-C, di espandere di 1 o 2 TB la memoria del tuo iPhone. Questo piccolo disco SSD magnetico ti permette quindi di avere un sacco di spazio extra per foto, video e file, il tutto gestito con una velocità incredibile.

L’ho usato per molte settimane collegato al mio iPhone e in questa recensione ti racconto tutto quello che devi sapere sull’SSD magnetico e portatile Aiffro P10. Vedremo quanto è facile usarlo con l’iPhone, quanto spazio ti offre, quanto velocemente trasferisce i file e se vale davvero la pena acquistarlo se hai un melafonino.

Videorecensione in 1 minuto

Premessa: Perché un Disco SSD Portatile è un Accessorio Ideale per il Tuo iPhone

Prima di parlare del P10 nello specifico, capiamo perché un disco SSD portatile può essere una manna dal cielo per chi ha un iPhone, e perché la funzione magnetica potrebbe fare la differenza.

I Vantaggi di un Disco SSD Portatile per il Tuo iPhone:

Tanto Spazio Extra : Se il tuo iPhone è sempre pieno, un disco SSD portatile ti dà la possibilità di archiviare tutte le foto, i video e i file che vuoi senza dover cancellare nulla. Puoi fare backup completi del tuo telefono in un attimo.

: Se il tuo iPhone è sempre pieno, un disco SSD portatile ti dà la possibilità di archiviare tutte le foto, i video e i file che vuoi senza dover cancellare nulla. Puoi fare backup completi del tuo telefono in un attimo. Trasferimenti Super Veloci : Dimentica i tempi lunghi per spostare i file tra l’iPhone e il computer. Con un disco SSD portatile, tutto avviene in un lampo. Puoi scaricare le tue foto dal telefono e caricarle sul computer in pochi secondi.

: Dimentica i tempi lunghi per spostare i file tra l’iPhone e il computer. Con un disco SSD portatile, tutto avviene in un lampo. Puoi scaricare le tue foto dal telefono e caricarle sul computer in pochi secondi. Backup Facile e Veloce : Invece di affidarti solo al cloud, puoi fare un backup completo del tuo iPhone su questo disco in modo rapido e sicuro.

: Invece di affidarti solo al cloud, puoi fare un backup completo del tuo iPhone su questo disco in modo rapido e sicuro. Portabilità al Top: I dischi SSD portatili sono piccoli e leggeri, quindi puoi portarli sempre con te nella borsa o nello zaino, pronti all’uso con il tuo iPhone.

La Magia del Magnete: Se il disco ha l’attacco MagSafe, come il P10, attaccarlo al tuo iPhone diventa un gioco da ragazzi.

Gli Svantaggi di un Disco SSD Portatile per il Tuo iPhone:

Serve un Cavo : Nonostante il disco sia magnetico, il collegamento con iPhone deve in ogni caso avvenire via cavo.

: Nonostante il disco sia magnetico, il collegamento con iPhone deve in ogni caso avvenire via cavo. Prezzo Importante : Come abbiamo detto, i dischi SSD portatili costano un po’ di più delle chiavette USB e degli SSD portatili in formato classico, ma la velocità e la comodità spesso valgono la spesa.

: Come abbiamo detto, i dischi SSD portatili costano un po’ di più delle chiavette USB e degli SSD portatili in formato classico, ma la velocità e la comodità spesso valgono la spesa. Non Sempre Perfettamente Integrato: iOS potrebbe non gestire i dischi esterni allo stesso modo di un computer o di un Mac.

Design e Magnete: Perfetto da Attaccare al Tuo iPhone?

L’Aiffro P10 Magnetic Portable SSD si presenta con un design incredibilmente semplice e pulito ed una eccellente qualità costruttiva che lo rende solido e resistente. Dal punto di vista del design c’è ben poco da segnalare, questo SSD è un dischetto con il logo del produttore su uno dei due lati e con la presenza di una porta USB-C e di un piccolo pulsante sulla scocca.

Ad essere incredibili sono le dimensioni super compatte, parliamo di un diametro di 59 mm e di soli 6,5 mm di spessore che lo rendono super comodo da trasportare e poco ingombrante quando è attaccato all’iPhone.

Ottimo anche l’aggancio magnetico tramite MagSafe che ci permette di collegare l’SSD di Aiffro sul retro del nostro iPhone sfruttando i magneti. Ho provato a collegarlo ad un iPhone 13 e un iPhone 15 Pro Max e la presa si è dimostra ben salda, per staccarlo bisogna tirare abbastanza forte, e questo ci da la garanzia di non perderlo mentre lo utilizziamo, anche se siamo in movimento.

Quanto Spazio Extra Ti Offre per Foto e Video?

L’Aiffro P10 Magnetic Portable SSD è disponibile in diverse versioni, con diverse quantità di spazio e differenti colorazioni. Sul sito del produttore troverai 3 tagli di memoria: 1, 2 e 4 TB e 3 colorazioni: alluminio nero, alluminio naturale ed alluminio blu.

I differenti tagli di memoria ci permettono quindi di avere tutto lo spazio che ci serve per il backup dei nostri dati e per registrare i video in Pro Res. Le differenti colorazioni, invece, ci permettono di abbinarlo perfettamente alla colorazione del nostro smartphone senza che l’SSD stoni o attiri eccessivamente l’attenzione.

Velocità di Trasferimento ed Utilizzo con iPhone

Oltre ad essere compatto e ben costruito, l’SSD di Aiffro è semplicissimo da utilizzare e da collegare ad iPhone. Arriva già formattato e per collegarlo è sufficiente posizionarlo sul retro di iPhone, sfruttando il MagSafe, e collegare il cavo USB-C angolare.

Una volta collegato si è subito pronti ad usare il disco, iPhone lo riconosce automaticamente, e possiamo subito usarlo per il trasferimento dei file e per le registrazioni dei video in Pro Res. iOS ha alcune limitazioni relative al trasferimento dei file e devi forzatamente passare dall’app File per sfogliare i contenuti e i file presenti sul disco SSD e per copiarli sul tuo iPhone e viceversa.

Il grande vantaggio di P10 è da ricercarsi nella velocità di trasferimento dati che arriva fino a 2000 MB al secondo e ci permette di trasferire centinaia di foto e video rapidamente dal nostro iPhone in pochi secondi. Altrettanto velocemente potremmo usare il disco su PC o Mac per salvare tutti i nostri dati ed effettuare backup e salvataggi delle nostre applicazioni più importanti.

Ancora più importante è che l’elevata velocità di trasferimento ci permette di registrare anche video in Pro Res molto lunghi senza andare incontro ai problemi di spazio legati alla limitata memoria di iPhone.

Conclusioni Finali: L’Aiffro P10 Magnetic Portable SSD è il migliore SSD MagSafe per iPhone?

Se sei un utente iPhone che ha spesso problemi di spazio e cerca una soluzione veloce e comoda per fare backup e trasferire file, allora il P10 Magnetic Portable SSD è sicuramente un prodotto da prendere in seria considerazione. La comodità dell’attacco magnetico, unita alla velocità del Type-C, lo rendono un compagno ideale per il tuo smartphone Apple. Lo trovi in vendita sul sito di Aiffro a 139 euro.

Se cerchi un disco che si integri bene con il tuo iPhone e ti offra tanto spazio e velocità, il P10 Magnetic Portable SSD potrebbe essere proprio quello che stavi cercando!