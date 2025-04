Problemi tecnici rinviano l’aggiornamento atteso per gli AirPods Max USB-C

La scena tecnologica è in fermento dopo l’annuncio da parte di Apple riguardo le nuove funzionalità degli AirPods Max in versione USB-C. I fan e i professionisti della musica attendono con ansia un aggiornamento che promette di elevare l’esperienza d’ascolto a nuovi livelli. Tuttavia, un inconveniente nell’aggiornamento iOS 18.4 ha prolungato l’attesa, lasciando molti utenti in sospeso. Scopriamo di più su cosa comporta questa situazione.

Le aspettative per le nuove funzionalità audio

Le novità promesse da Apple riguardano l’introduzione di una modalità cablata che garantisce un’esperienza audio senza precedenti. Infatti, i miglioramenti previsti per i giocatori e i livestreamer sono significativi. Con il nuovo aggiornamento, Apple sostiene di ridurre la latenza audio, allineandola a quella degli altoparlanti integrati presenti in altri dispositivi della casa. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per coloro che utilizzano gli AirPods Max per lavoro o per piacere, facendo diventare queste cuffie un prodotto sempre più competitivo nel panorama audio professionale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il firmware atteso promette anche di abilitare il playback a bassa latenza, che migliorerà notevolmente l’esperienza per i professionisti del settore musicale, specialmente negli ambienti di lavoro che utilizzano software come Logic Pro. Inoltre, si prevede che le funzionalità di Audio Spaziale Personalizzato e tracciamento della testa rendano l’uso delle cuffie ancora più coinvolgente, e in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze degli utenti.

Il malfunzionamento nell’aggiornamento di iOS 18.4

Tuttavia, la speranza di un rapido rilascio è stata ostacolata da un bug nel sistema iOS 18.4, che impedisce il download e l’installazione del firmware da parte degli utenti. Nonostante il software sia già presente sui server di Apple, i possessori di AirPods Max con connettore USB-C non riescono a installarlo. Sebbene il problema sembri colpire esclusivamente il modello più recente, gli utenti del vecchio modello Lightning devono rassegnarsi a rimanere privi delle nuove funzionalità, dato che Apple ha confermato che queste rimarranno escluse per loro.

Il primo a individuare l’anomalia è stato lo sviluppatore Aaron Peris. La comunicazione ufficiale di Apple, in merito alla situazione, lascia intendere che la casa sta lavorando per risolvere il problema, ma nel frattempo, la data esatta di rilascio rimane incerta. Gli utenti dovranno dunque attendere ulteriormente, nonostante l’aggiornamento fosse previsto per la fine di marzo, per poter finalmente sfruttare appieno le potenzialità delle loro cuffie.

Le modalità di aggiornamento poco chiare

Aggiornare le cuffie AirPods Max è sempre stato visto come un processo complicato e poco trasparente. Le istruzioni fornite da Apple risultano vaghe: si consiglia di connettere gli AirPods a un dispositivo con il software più recente, di collegarli e poi attendere nelle vicinanze. Tuttavia, non esiste un pulsante per forzare manualmente l’aggiornamento, il che rende il tutto più frustrante, specialmente in un momento come questo in cui gli utenti sono ansiosi per le nuove funzionalità.

La dinamica di aggiornamento, essendo piuttosto automatica, ha il rischio di far passare inosservate anomalie come quella attuale. Ciò non stupisce chi segue da vicino le vicende relative ai prodotti Apple, dove ogni aggiornamento è spesso accompagnato da attese e speranze, insieme a qualche intoppo tecnico. Con la comunicazione ufficiale che fa sapere che il nuovo software è in arrivo “presto”, la speranza di poter finalmente godere di un audio di alta qualità tramite il collegamento cablato rimane accesa, ma i tempi di attesa potrebbero rivelarsi più lunghi del previsto.