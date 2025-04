Delta Emulator porta il multiplayer online per i giochi Nintendo DS su iOS

Con l’evoluzione delle applicazioni dedicate all’emulazione su dispositivi iOS, Delta Emulator emerge come una delle soluzioni più promettenti per gli appassionati di videogiochi retro. Adesso, gli utenti hanno l’opportunità di immergersi nell’esperienza multiplayer online per i giochi Nintendo DS. Questo nuovo aggiornamento segna un passo importante, dal momento che le opzioni di gioco si ampliano notevolmente, avvicinandosi a quelle disponibili nel mondo Android.

L’arrivo del multiplayer online su Delta Emulator

Dopo un’intensa fase beta, Delta Emulator ha ufficialmente lanciato la funzionalità di multiplayer online per i giochi Nintendo DS. Questo aggiornamento, arrivato nella versione 1.7, permette di sfruttare i server WFC comunitari, offrendo un modo semplice e accessibile per connettersi. L’app non solo supporta i giochi Nintendo DS, ma si estende a tutte le console Nintendo, dal NES al Nintendo DS.

Configurare il multiplayer online è un processo semplificato. Delta Emulator include una selezione di server WFC pre-configurati, come Wiimmfi, WiiLink WFC, e AltWFC. Gli utenti possono facilmente selezionare uno dei server desiderati dalle impostazioni del core Nintendo DS, mentre l’app si occupa del resto. Per coloro che desiderano una personalizzazione maggiore, è possibile anche inserire le impostazioni DNS per connettersi ad ulteriori server, mantenendo la libertà di scelta nel gioco.

Giochi popolari disponibili per il multiplayer

Una volta completata la configurazione, gli utenti di iOS possono sfidarsi online in titoli iconici come Mario Kart DS, Metroid Prime Hunters e Pokémon Nero/Bianco. Un aspetto interessante è che gli utenti di iPhone possono competere non solo con altri possessori di dispositivi iOS, ma anche con giocatori su Android e console, grazie alla compatibilità del core MelonDS. Questa innovazione rende Delta Emulator un punto di riferimento per l’emulazione portatile, in grado di unire giocatori provenienti da diverse piattaforme.

Miglioramenti nel supporto alle performance

Oltre all’introduzione del multiplayer online, il recente aggiornamento ha portato con sé miglioramenti significativi anche per il core N64, includendo OpenGL ES 3.0. Questo aggiornamento promette migliori performance grafiche, anche se può causare problemi con alcuni giochi. Per affrontare eventuali difficoltà, gli utenti hanno la possibilità di tornare a OpenGL ES 2.0, assicurandosi un’esperienza di gioco fluida e ottimale.

Nonostante gli sforzi per migliorare l’emulazione su iOS, la strada è ancora lunga. Le limitazioni sulla compatibilità di alcune piattaforme, come Dreamcast, e l’assenza del supporto JIT continuano a frenare le performance. Tuttavia, la disponibilità di emulatori come Delta Emulator, Provedence e RetroArch direttamente sull’App Store segna una svolta positiva nel panorama dell’emulazione su dispositivi Apple.

La crescente popolarità degli emulatori su iOS

L’aumento dell’interesse verso gli emulatori su iOS è cresciuto in modo esponenziale da quando Apple ha allentato le proprie restrizioni sull’argomento. Prima, gli utenti avevano l’obbligo di procedere con il jailbreak dei propri iPhone per installare emulatori, ma ora è possibile caricarli direttamente. Questa apertura ha cambiato radicalmente il modo in cui i giocatori possono accedere ai propri titoli preferiti, rendendo l’emulazione più accessibile e user-friendly.

In un contesto in cui gli amanti del gaming retro cercano sempre nuove opportunità per connettersi e giocare, Delta Emulator si conferma come uno dei leader in questo settore, rispondendo alle esigenze di una community sempre più vasta e appassionata di videogiochi storici.

Per ulteriori suggerimenti o informazioni, gli utenti possono contattare direttamente il team di Delta, assicurandosi di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e funzionalità in arrivo.