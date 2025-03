Amazon lancia un nuovo strumento di intelligenza artificiale per personalizzare lo shopping

L’azienda Amazon ha svelato una nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa che promette di rendere l’esperienza di acquisto online ancora più personalizzata. Questo strumento, denominato “Interessi”, è stato presentato mercoledì e mira ad aiutare i clienti a scoprire prodotti che si allineano ai loro hobby e preferenze personali. Grazie a questa innovazione, gli utenti potranno ricevere suggerimenti mirati su prodotti di loro interesse, rendendo lo shopping un’esperienza più coinvolgente.

Come funziona lo strumento di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale di Amazon opera in background per analizzare le preferenze degli utenti e suggerire articoli pertinenti. Ad esempio, un fan della NFL potrebbe ricevere suggerimenti per abbigliamento sportivo specifico, mentre un appassionato di golf potrebbe scoprire attrezzatura da golf. Analogamente, chi ama la fotografia potrebbe trovare attrezzature fotografiche che corrispondono alle loro esigenze. Questo approccio personalizzato si distingue per la sua capacità di comprendere il linguaggio naturale degli utenti; i clienti possono comunicare richieste come “strumenti e gadget per amanti del caffè”, e l’AI cercherà i prodotti adatti direttamente nel catalogo di Amazon.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In aggiunta, lo strumento è in grado di generare raccomandazioni su misura in base ai limiti di prezzo indicati dagli utenti, semplificando ulteriormente il processo di acquisizione dei prodotti. Questa tecnologia non solo allevia la fatica di cercare tra le numerose opzioni disponibili, ma garantisce anche che gli articoli suggeriti siano in linea con il budget dell’utente.

Disponibilità e prossimi sviluppi

Al momento, “Interessi” è accessibile a un numero limitato di clienti statunitensi, disponibile tramite l’app di Amazon Shopping e sul sito mobile. Amazon ha dichiarato che prevede di ampliare l’accesso a questo strumento nei prossimi mesi, consentendo a un numero maggiore di utenti di beneficiare di questa novità. Coloro che hanno ricevuto accesso anticipato troveranno la funzionalità sotto la scheda “Me” nell’app, consentendo loro di scoprire e acquistare prodotti che si allineano perfettamente alle loro preferenze.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di innovazioni in ambito intelligenza artificiale da parte di Amazon, che sta potenziando anche altre funzioni come Alexa, rendendola più interattiva e capace di generare riassunti di recensioni dei prodotti. Tali modifiche si verificano in un momento in cui molte aziende tecnologiche stanno esplorando modi per far sì che i sistemi di intelligenza artificiale agiscano come assistenti veri e propri, offrendo un supporto significativo all’utenza.

Critiche e opinioni degli esperti

Nonostante l’entusiasmo di Amazon per questa novità, alcuni esperti del settore manifestano riserve riguardo al reale impatto dello strumento. Sucharita Kodali, analista della società di ricerca Forrester, ha espresso scetticismo, affermando che “Interessi” sembra più un’estensione delle già consolidate funzioni di personalizzazione attualmente utilizzate nel commercio al dettaglio. Secondo Kodali, “sembra solo un altro motore di raccomandazione con un layer di preferenze” che non presenta significative differenze rispetto alle funzionalità che l’e-commerce ha già offerto per decenni.

Nonostante le critiche, il lancio di “Interessi” avviene in concomitanza con il Saldo di Primavera di Amazon, che offre sconti su elettronica, articoli per la casa e prodotti di uso quotidiano, fino al 31 marzo. Questa iniziativa va a rafforzare l’immagine di Amazon come leader nell’innovazione del commercio digitale e nella personalizzazione dell’esperienza d’acquisto.