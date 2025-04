Logitech aggiorna l’MX Creative Console: nuove funzionalità e compatibilità per i professionisti creativi

A distanza di qualche mese dal suo lancio, Logitech ha annunciato un’importante aggiornamento software per l’MX Creative Console, il dispositivo progettato per semplificare il lavoro dei professionisti creativi. Questa nuova versione offre compatibilità ampliata con diverse applicazioni, aggiungendo nuove funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza di utilizzo. L’aggiornamento è attualmente disponibile per il download nel Logi Marketplace.

Nuove integrazioni e funzionalità per Adobe

Tra le principali novità introdotte spicca l’integrazione con Adobe, in particolare con il plugin per Lightroom. Questa funzionalità innovativa consente di utilizzare il grande dial controller della console per allineare le immagini semplicemente ruotandolo. Inoltre, i tasti LCD della console possono essere personalizzati con scorciatoie, permettendo agli utenti di valutare e contrassegnare rapidamente le immagini. Queste nuove opzioni rendono il processo di editing fotografico più fluido e intuitivo.

In aggiunta al plugin di Lightroom, è stato introdotto anche un plugin per Figma, che sfrutta i tasti della console per facilitare operazioni di allineamento di testo e regolazione di spaziature e layout. Il dial può essere utilizzato per modificare dimensioni e spessori del testo, semplificando le attività quotidiane legate al design.

Compatibilità con altre piattaforme creative

L’MX Creative Console, lanciata nel mese di ottobre scorso, era già equipaggiata con plugin per diverse applicazioni di Adobe, tra cui Photoshop, Premiere Pro, Illustrator e After Effects. L’aggiornamento odierno amplia ulteriormente questa gamma, introducendo plugin anche per DaVinci Resolve e Affinity Photo, un’ottima alternativa a Photoshop per chi lavora nella grafica.

Questa evoluzione delle funzionalità risponde a una delle principali richieste da parte della community, che ha sottolineato come l’uso della console non solo velocizzi il flusso di lavoro, ma contribuisca a un aumento della produttività generale. In particolare, Anatoliy Polyanker, general manager della divisione MX di Logitech, ha espresso l’importanza di questi aggiornamenti, sottolineando come i nuovi plugin possano aprire a un potenziale utilizzo più ampio dell’MX Creative Console presso diversi professionisti creativi.

Un investimento per i professionisti del settore

Il prezzo dell’MX Creative Console è di 199,99 dollari e, considerando l’acquisizione da parte di Logitech di Loupedeck, noto per i suoi pannelli di controllo personalizzabili, questo prodotto si posiziona come un investimento interessante per streamer e creativi. La gestione del flusso di lavoro attraverso strumenti intuitivi e specifici ha il potere di trasformare l’approccio a molteplici attività, dalle riprese video all’editing fotografico, fino alla progettazione grafica.

Con l’arrivo di queste nuove funzionalità, Logitech si conferma come un attore chiave nel settore degli accessori per la produzione creativa, offrendo soluzioni sempre più mirate e pratiche per coloro che lavorano nel campo delle arti visive e digitali.