Dawn AI gratis: le migliori alternative gratuite

Dawn AI è un’applicazione che sta raccogliendo l’attenzione del grande pubblico, così come avviene per i tanti software legati all’intelligenza artificiale che si stanno affacciando sul mercato in questi giorni.

Stiamo parlando di un’app che permette di generare disegni di vario tipo attraverso un’AI avanzata. L’interfaccia user-friendly e la raffinatezza delle immagini generate attraverso il suo funzionamento, stanno rendendo Dawn AI alquanto popolare tra addetti ai lavori e semplici curiosi.

Nonostante ciò, le funzionalità avanzate di tale app richiedono un prezzo da pagare di 3,49 euro a settimana. Per questo motivo, sono molti gli utenti che stanno cercando alternative gratuite a Dawn AI e, in questo articolo, abbiamo proprio raccolto una serie di software simili ma che, allo stesso tempo, non richiedono soldi per funzionare.

Alternative gratuite Dawn AI

Tieni presente che, con tutta probabilità, nei prossimi mesi questa lista di app è destinata ad allungarsi vertiginosamente vista l’attenzione che l’AI sta raccogliendo a livello mondiale.

In ogni caso, qui di seguito avrai comunque tutti gli strumenti per dare sfogo alla tua curiosità su questa tematica.

DALL-E 2

DALL-E 2 è un fantastica alternativa gratuita a Dawn AI perché è stata creata da un team di artisti molto esperti.

Stiamo parlando di un vero e proprio “generatore di arte” che, analizzando il testo immesso dall’utente va a disegnare un’immagine. DALL-E 2 utilizza alcuni principi basati sull’apprendimento automatico per rendere sempre più apprezzabili le sue produzioni.

Questo è stato progettato da Open AI come uno strumento generativo che crea artisticamente un’opera da zero invece di basarsi su disegni o bozze già presenti nel sistema.

DALL-E 2 può già contare una libreria costituita da 650 milioni di combinazioni grafiche e, con tutta probabilità, questo numero è destinato ad aumentare nei prossimi mesi.

NightCafe AI

Anche NightCafe AI risulta essere un sostituto più che efficace rispetto a DAWN AI.

Si tratta, anch’esso, di uno strumento che trasforma un input testuale in un disegno. Il risultato di tale lavoro poi, viene ottimizzato attraverso il già citato apprendimento automatico.

L'immagine risultante viene quindi migliorata utilizzando lo stesso framework una volta conforme agli standard specificati e genera immagini a dir poco impressionanti.

Nota bene: NightCafe AI funziona attraverso crediti e, pur offrendone alcuni gratis all’inizio, è poi necessario pagare per poter generare altre immagini.

DreamBooth AI

Poteva Google tirarsi indietro davanti a questa sfida? Neanche per sogno!

Il progetto DreamBooth AI rappresenta per il colosso tecnologico la sua massima espressione nel contesto dell’intelligenza artificiale applicata al rapporto tra testo e immagini.

DreamBooth separa l'argomento di una fotografia dal suo contesto originale per sintetizzarlo accuratamente nella nuova ambientazione. I risultati forse sono un po’ più surreali ma comunque di altissimo impatto visivo.

Stable Diffusion AI

Stability AI ha lanciato Stable Diffusion, un creatore di arte IA open source, lo scorso 22 agosto. Questo si basa sul linguaggio di programmazione Python per generare immagini dal notevole impatto visivo.

Chiunque abbia un PC e una GPU potente, può costruire praticamente qualsiasi tipo di realtà visiva immaginabile grazie al paradigma di sintesi delle immagini Stable Diffusion open source.

Midjourney AI

Simile a DALL-E, Midjourney è un'applicazione AI che genera immagini dall'input di testo. Attualmente, lo strumento è in open beta ma sta già mostrando tutte le sue potenzialità al pubblico.

Questo sistema è in grado di generare risultati sorprendenti dagli input di testo, tanto da competere con Dawn AI ad armi praticamente pari. Anche in questo caso però, parliamo di uno strumento gratuito solo fino a un certo punto.

Dopo 25 prompt di generazione infatti è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile con Midjourney AI del costo di 10 dollari.

Cos'è Dawn AI

Dawn è un generatore di immagini di intelligenza artificiale (AI) così come tanti altri. Perché dunque è così ricercato? Questo programma artistico AI è in grado di semplificare il processo di generazione, rendendo di fatto il suo utilizzo alla portata di tutti.

Dawn AI può creare una grafica del tutto unica usando solo un suggerimento verbale e un solo tocco di un pulsante. Se dai al generatore di arte AI un argomento da cui trarre ispirazione, si prenderà cura di tutto il resto.

Il grosso limite di questa app è il suo prezzo. L'edizione gratuita ha diverse restrizioni, tra cui filigrane applicate alle immagini, una restrizione sul numero di risultati che possono essere salvati e velocità di generazione più lente.