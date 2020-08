Come rimuovere watermark da foto, immagini e video?

Rimuovere watermark da foto o altre tipologie di contenuti, siano essi immagini o video, può essere una necessità piuttosto concreta per molti utenti.

Se in molti casi un logo o una scritta in filigrana sono utilizzati di proposito per questioni di diritti, non è sempre così. A volte può trattarsi semplicemente della data e dell’orario presenti su una foto o su un video.

A prescindere dal motivo di tale presenza, esistono alcuni particolari software che permettono di “pulire” il contenuto. A tale scopo, abbiamo deciso di adottare Watermark Remover, un programma di Apowersoft in grado di svolgere tale compito con grande semplicità ed efficienza. Lo stesso, è disponibile per piattaforma Windows e, più precisamente, da Windows 7 alle versioni successive.

Rispetto a tante altre soluzioni infatti, questa si dimostra adattabile a qualunque tipo di utente: sia l’occasionale, sia chi ha questa necessità quotidianamente. Nelle prossime righe analizzeremo accuratamente le peculiarità che rendono questa applicazione una delle più apprezzate del settore.

Come rimuovere watermark da foto (e altri contenuti) con Watermark Remover

Il software su cui ci stiamo concentrando offre sia una modalità standard di funzionamento (gratuita) che un’alternativa definita VIP. Questa prevede la sottoscrizione una tantum, previo pagamento di 39 euro, o sottoscrizioni annuali da 29 euro, nonché mensili da 19 euro. Inoltre, per i lettori di OutOfBit, è disponibile il coupon 1138A-70A17-F4F1H-448AF che garantisce 1 mese di utilizzo gratuito

Watermark Remover, già dalla prima schermata, propone tutti i lavori che può compiere. Il tutto risulta automatizzato e, di fatto, l’utente deve compiere giusto qualche clic per ottenere il risultato sperato, a prescindere dall’azione che sta per compiere. A grandi linee, spiegheremo ogni compito offerto all’utente.

Rimozione watermark da foto

Loghi, scritte, date e qualunque altro tipo di disturbo presente su foto e immagini, possono essere facilmente rimossi attraverso questo pratico tool.

Una volta caricata un’immagine è possibile intervenire sulla stessa, selezionando l’area in cui è presente la filigrana. Fatto ciò, basta cliccare sul bottone Convert per ottenere una nuova immagine in cui è stata eliminata qualunque tipo di “interferenza”.

Rimozione watermark da video

Quando si tratta di rimuovere la filigrana da un video, la procedura è pressoché identica rispetto alla precedente. Selezionando il logo o la scritta che si intende rimuovere, è possibile cliccare su Convert per ottenere un video ripulito.

Ovviamente, in questo caso, il tempo di elaborazione richiede qualche decina di secondi (a seconda della lunghezza del filmato).

Nota bene: gli utenti non VIP, possono avere delle limitazioni per quanto concerne la durata del video in cui si è rimosso il watermark.

Rimozione logo Tiktok

Watermark Remover lavora anche in maniera particolarmente accurata sui video del noto social network Tiktok. Si tratta di uno strumento simile al precedente, ma che permette di lavorare in maniera specifica sui contenuti presenti online nella suddetta piattaforma.

Utilizzando direttamente il link al contenuto video, è possibile scaricare in locale lo stesso ottenendo una versione senza alcun tipo di filigrana.

Aggiunta watermark a foto

Il programma proposto da Apowersoft, consente anche di effettuare l’operazione inversa, ovvero apporre il proprio watermark su una foto di proprietà.

Chi intende proteggere le proprie immagini dunque, può utilizzare questo servizio per creare una filigrana che le renda difficili da “rubare”. Anche in questo caso, il software garantisce il massimo di semplicità in fase di utilizzo.

Aggiunta watermark a video

L’ultima funzione presentata da Watermark Remover, riguarda l’aggiunta di filigrana a un contenuto video. Se per quanto concerne le foto questo compito risulta solitamente semplice, per i filmati software come quello di cui stiamo parlando sono indispensabili.

Anche in questo caso, Watermark Remover colpisce per semplicità e rapidità d’uso: nel giro di pochi secondi e qualche clic, è possibile apporre il proprio logo sul proprio filmato. Si tratta di una funzione non utile ma essenziale per videomaker, che si tratti di professionisti o di YouTuber e/o streamer amatoriali.

Conclusioni

Quando si tratta di rimuovere watermark da foto il software proposto da Apowersoft si dimostra uno dei più efficaci, rapidi e semplici da utilizzare. Grazie ai vari tool disponibili, questa soluzione si adatta a qualunque tipo di esigenza, sia per chi lavora abitualmente su immagini e foto, sia chi si trova a interagire con contenuti video.

Il tool proposto infatti, si propone come ideale sia per un utilizzo amatoriale che per ambiti professionali, svolgendo sempre in maniera ineccepibile il proprio lavoro. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visitare il sito di Apowersoft dedicato a questo programma.