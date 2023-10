Come risolvere “Hey Siri” che non funziona su iPhone

Se hai un iPhone e stai riscontrando problemi con la funzionalità “Hey Siri“, non sei da solo. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni che puoi provare per far tornare a funzionare questa caratteristica utile. In questo articolo, esamineremo una serie di passaggi per risolvere i problemi con “Hey Siri” sul tuo iPhone e ripristinare questa comoda funzionalità.

Verifica la Compatibilità del Tuo Dispositivo

Non tutti gli iPhone supportano “Hey Siri”. La funzione è disponibile su modelli di iPhone a partire da iPhone 6s. È importante notare che alcuni modelli richiedono che il telefono sia collegato all’alimentazione, mentre altri supportano l’utilizzo “Hey Siri” anche senza questa condizione. Assicurati che la funzione “Hey Siri” sia configurata correttamente sul tuo dispositivo. Vai su Impostazioni e tocca Generali, quindi seleziona Siri e Ricerca. Assicurati che l’interruttore “Ascolta ‘Hey Siri'” sia attivato. Se è già attivato, ma la funzione non funziona ancora, potresti doverla disattivare e quindi riattivare.

Sembra incredibile, ma il modo in cui posizioni il tuo iPhone potrebbe influenzare il funzionamento di “Hey Siri”. Evita di mettere il telefono con il lato del microfono rivolto verso il basso, poiché potrebbe ostacolare la ricezione dei comandi vocali. Se stai utilizzando più dispositivi con Siri, come ad esempio AirPods, assicurati che il Bluetooth sia attivato. A volte, la connessione Bluetooth può interferire con il corretto funzionamento di “Hey Siri”.

Verifica le Impostazioni di Risposta di Siri

Potresti voler controllare e personalizzare le impostazioni di risposta per usare Siri. Questo ti permette di decidere come Siri risponde alle tue richieste. Puoi farlo andando su Impostazioni > Siri e Ricerca > Feedback di Siri. Molte volte, un semplice riavvio del tuo iPhone può risolvere molti problemi, compreso quello di “Hey Siri” che non funziona correttamente. Riavvia il dispositivo e vedi se la funzione torna a operare.

Se stai utilizzando una custodia protettiva per il tuo iPhone, potrebbe interferire con il funzionamento del microfono. Prova a rimuovere la custodia e verifica se “Hey Siri” inizia a rispondere correttamente. Le griglie del microfono potrebbero accumulare polvere e sporcizia nel tempo, influenzando la qualità delle registrazioni vocali. Assicurati di pulire delicatamente queste griglie con un panno morbido e privo di pelucchi.

Disconnetti gli AirPods non utilizzati

Se utilizzi AirPods o altri dispositivi audio wireless, potrebbero interferire con la rilevazione di “Hey Siri”. Assicurati di disconnettere gli auricolari non utilizzati e verifica se il problema si risolve. A volte, la lingua impostata per Siri potrebbe causare problemi con “Hey Siri”. Assicurati che la lingua di Siri sia impostata correttamente andando su Impostazioni > Siri e Ricerca > Lingua. La modalità Risparmio Energia potrebbe limitare alcune funzionalità del tuo iPhone, inclusa “Hey Siri”. Disattiva temporaneamente questa modalità per vedere se la funzione torna a funzionare.

Disattiva e riattiva Siri

Se “Hey Siri” continua a dare problemi, puoi provare a disattivare completamente Siri dalle impostazioni e poi riattivarlo. Questo processo potrebbe aiutare a risolvere eventuali conflitti interni. Quando stai configurando “Hey Siri”, cerca di farlo in un ambiente tranquillo. Il rumore di fondo eccessivo potrebbe interferire con la registrazione della tua voce. Molti problemi, compresi quelli legati a “Hey Siri”, possono essere risolti semplicemente aggiornando il sistema operativo del tuo iPhone. Verifica se sono disponibili aggiornamenti andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Altre risoluzioni dei problemi

Se il tuo iPhone è rimasto bloccato in modalità cuffie, “Hey Siri” potrebbe non funzionare correttamente. Prova a inserire e rimuovere rapidamente le cuffie per risolvere il problema. Se tutte le altre soluzioni falliscono, puoi provare a ripristinare le impostazioni del tuo iPhone. Vai su Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina Impostazioni. In alcuni casi, “Hey Siri” potrebbe non essere disponibile in determinati paesi a causa di restrizioni o limitazioni. Assicurati che questa funzione sia supportata nel tuo paese.

Se non riesci ancora a far funzionare “Hey Siri” dopo aver provato tutte le soluzioni di cui sopra, potrebbe essere il momento di contattare il supporto Apple per assistenza più approfondita. La funzione “Hey Siri” può rendere l’interazione con il tuo iPhone molto più comoda ed efficiente. Se incontri problemi con questa funzione, ora hai a disposizione una serie di soluzioni da provare.