USB Type-C: tutto ciò che devi sapere

La pressoché totalità dei nuovi telefoni in circolazione, inclusi gli iPhone, hanno optato per la tecnologia USB-C per trasferire i dati ed effettuare le ricariche. Questa soluzione, di fatto, sta pensionando i cavi MicroUSB per Android e Lightning su iPhone.

La reversibilità del connettore e la stessa spina su entrambe le estremità del cavo, rappresentano alcuni dei principali vantaggi rispetto a tale tecnologia. Eppure, USB-C è tutt’altro che infallibile.

A tal proposito, potresti farti alcune domande sul suo funzionamento. In tal senso, abbiamo preparato una domande, con relative risposte, che potresti esserti fatto a riguardo.

Perché dovresti passare a USB-C?

Che tu voglia accogliere o meno questa novità, USB-C è diventato la norma quando si tratta di computer, smartphone e tablet.

Il suo design arrotondato rende le prese USB-C facile da collegare e, a differenza delle vecchie porte USB. Come la porta Lightning di Apple, USB-C può essere collegata capovolta, quindi non è necessario armeggiare con i cavi oltremisura.

Se vai al lavoro o semplicemente al bar, l’utilizzo di USB-C ti aiuta a semplificare anche il tuo trasporto quotidiano dei dispositivi. Puoi portare con te un singolo alimentatore che funziona con tutti i tuoi dispositivi USB-C, con alcuni prodotti del settore che possono persino caricare più dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, hai solo bisogno di un singolo cavo di questo tipo che può essere utilizzato, per esempio, anche con una memoria SSD portatile. Naturalmente, questo si estende a tutti gli altri dispositivi USB come controller di gioco, adattatori di rete e tanti altri.

USB-C può anche gestire segnali audio e video, con alcuni monitor che consentono direttamente un ingresso di questo tipo e altri che necessitano solo di un adattatore per HDMI o DisplayPort. Nella maggior parte dei casi, le risoluzioni video fino a 4K sono supportate a 30 Hz.

Tutti i cavi di questo tipo sono uguali?

Assolutamente no: USB-C è, in fin dei conti, un connettore piuttosto che uno standard. Se acquisti un cavo economico per caricare i tuoi dispositivi, ad esempio, potresti scoprire di non ottenere la massima velocità di ricarica. Dunque, quando cerchi un prodotto di questo tipo, valuta bene cosa stai comprando.

Anche se questo è più probabile con i telefoni Android più economici, anche aziende come Apple sceglieranno la strada più economica con USB-C sul suo ultimo iPhone 15, un telefono senza dubbio di alto livello, supporta solo velocità USB 2.0 da 480 Mbps. Apple vende anche alcuni cavi di ricarica USB-C con velocità USB 2.0, quindi se non presti molta attenzione, potresti finire per dover attempi molto lunghi di ricarica.

Alcuni cavi sono economici e sono ottimi per lavori di sola ricarica, ma hanno difficoltà con trasferimenti di dati, soprattutto se lavori con file voluminosi. Fortunatamente, alcuni dei migliori cavi USB-C supportano sia velocità dati elevate che ricarica, quindi hai alcune opzioni. Dunque, valuta bene il prodotto che stai per mettere nel carrello.

Quali velocità di trasferimento dati puoi raggiungere?

Come accennato, USB-C è più un connettore piuttosto che uno standard, quindi i cavi e le porte USB-C possono avere un’ampia gamma di funzionalità.

Molti cavi USB-C si attengono al vecchio standard USB 2.0 con velocità poco entusiasmanti di 480Mbps, deludenti già dieci anni fa e ovviamente continuano ad esserlo. Lo standard USB 3 è più veloce, con velocità disponibili a 5 Gbps, 10 Gbps e 20 Gbps.

Nota bene: come i cavi, il tuo computer, fino alla porta che utilizzi, deve supportare queste velocità più elevate.

Per ottenere quei 20 Gbps reali, avrai bisogno di un dispositivo che supporti tale velocità oltre a un cavo compatibile.

Che cos’è Thunderbolt

Sicuramente avrai già sentito parlare dei famosi cavi Thunderbolt. Abbiamo già fatto un confronto tra essi e i cavi USB-C, anche se qui possiamo rinfrescarti un po’ la memoria.

Prendiamo in esame Thunderbolt 4, che ha anche requisiti più severi rispetto a USB-C, visto che parte da un minimo di 40 Gbps e 100 W di potenza erogata. Puoi anche trovare cavi certificati Thunderbolt per aiutarti a scegliere un prodotto di qualità.

Thunderbolt 5 fa un ulteriore salto di qualità con una velocità di trasferimento minima bidirezionale di 80 Gbps. Anche la ricarica arriva a ben 240 W con l’hardware giusto. Questo tipo di cavo ha anche il doppio della larghezza di banda per le schede grafiche esterne, apprezzate dai giocatori che non hanno spazio per un desktop.

Thunderbolt non è perfetto, ha un costo molto più elevato rispetto alla sola USB-C e, in realtà, non è necessario nella maggior parte delle applicazioni. Questo tipo di connessione è spesso riservata anche ai computer di fascia alta che possono sfruttare meglio la tecnologia con elementi come dock, GPU esterne e archiviazione di file ad alte velocità.

Con questi cavi la mia batteria si caricherà davvero più velocemente?

La velocità di ricarica sul tuo dispositivo dipende ancora principalmente dalla fonte di alimentazione e dal singolo dispositivo che stai caricando. Detto questo, USB-C con PD e PPS ha consentito la ricarica ad alta velocità su molti dispositivi con un massimo di 240 W supportati dagli standard più recenti.

Per i telefoni, la ricarica rimarrà per la maggior parte sotto i 100 W, con molti dispositivi più piccoli come il Samsung Galaxy S23 che si attengono a un massimo di 25 W. D’altra parte, il resto della linea Galaxy S23 supporta velocità fino a 45 W.

I computer che utilizzano USB-C si caricheranno molto più rapidamente, molti dei quali supportano velocità di 60 W e alcuni anche di più. I laptop MacBook e i Chromebook, ad esempio, utilizzano USB-C con una ricarica molto più rapida rispetto alla maggior parte dei telefoni o tablet. Ciò ha senso, poiché i computer sono molto più assetati di energia, soprattutto se dispongono di una GPU dedicata.

Infine vi è la questione temperature. Il nocciolo della questione è che immettere quanta più corrente possibile in una batteria ne causerà il surriscaldamento. Le batterie devono gestire questo calore rallentando la ricarica fino a quando non è possibile supportare nuovamente la massima velocità.

Indipendentemente dal cavo USB-C o dall’alimentatore, una batteria può assorbire solo una determinata quantità di energia alla volta.

Avrò bisogno di un nuovo adattatore?

Se in casa hai diversi adattatori per l’alimentazione con porte USB-A, non considerarli spazzatura. Puoi utilizzare un convertitore da USB-A a USB-C per continuare a utilizzare questi adattatori di alimentazione.

Se hanno utilizzato uno standard di ricarica proprietario diverso da QuickCharge o PD, è possibile che il tuo nuovo telefono non lo supporti e torni a velocità inferiori. Tuttavia, queste sono opzioni valide per un’eventuale ricarica notturna.

I vecchi caricabatterie possono essere lenti fino a 5 W, mentre le nuove opzioni QuickCharge arrivano fino a 15 W. Alcuni caricabatterie rapidi risalenti a prima che PD e PPS fossero standard potrebbero supportare velocità più elevate utilizzando tensioni che il tuo telefono non supporta.

Per ottenere le migliori velocità di ricarica dai tuoi dispositivi, avrai bisogno di un caricabatterie con potenza sufficiente per mantenere un certo ritmo di alimentazione. Se hai una scrivania piena di tecnologia come laptop, tablet e accessori vari che devi caricare tutti in un contemporanea, qualcosa come UGREEN Nexode 300W non avrà problemi a tenere il passo.

USB-C sarà davvero il futuro?

Nonostante i suoi problemi, USB-C è una tecnologia molto diffusa e apprezzata: non c’è dubbio che resterà in commercio per molti anni. Può essere una seccatura sostituire cavi e adattatori di alimentazione in tutta la casa ogni volta che esce un nuovo standard, ma con USB-C ottieni il vantaggio di far parte di un enorme ecosistema condiviso da alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo.

Non solo, ma USB-C sarà probabilmente compatibile con le versioni successive allo stesso modo di USB-A, con solo un semplice adattatore necessario per funzionare. Vale anche la pena tenere presente che c’è ancora un forte supporto per migliorare sempre questo tipo di connettività.

In conclusione, che tu voglia far parte dell’ecosistema Google, Microsoft o Apple, dovrai utilizzare USB-C per trarne il massimo dai tuoi dispositivi.