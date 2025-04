Come massimizzare il valore di rivendita di un telefono?

Per massimizzare il valore di rivendita di un telefono c’è solamente una cosa da fare: prendersene meglio cura!

Ma come fare?

Abbiamo individuato di seguito alcuni spunti che speriamo possano esserti utili!

Usa una custodia

Gli smartphone moderni sono dotati di una resistente copertura in vetro e di uno chassis in alluminio. Alcuni telefoni di punta, come il Samsung Galaxy S25 Ultra e la gamma iPhone 16 Pro di Apple, sono dotati di un telaio in titanio ancora più resistente. Alcuni telefoni, come quelli della gamma Galaxy, sono dotati di un vetro di copertura più resistente ai graffi rispetto al vetro standard utilizzato su altri telefoni.

Tuttavia, indipendentemente dal telefono che uso, uso sempre una custodia e una protezione per lo schermo per una maggiore tutela.

Allo stesso modo, la protezione per lo schermo protegge il display da piccoli graffi e graffi causati dalla tasca o dal tavolo dei jeans. Si tratta di semplici misure di protezione aggiuntive aiutano ad aumentare il valore di rivendita dei miei telefoni, poiché puoi ottenere almeno il 20-30% in più per un telefono in ottime condizioni.

Conserva scatole e caricabatterie

Le scatole per smartphone non vengono fornite con tante chicche come una volta. Ottieni una custodia di base, un cavo USB-C, un pin di espulsione della SIM e documenti normativi. Nonostante questo, meglio non buttarle mai via.

Anche se non molto, questo aiuta a ottenere un valore di rivendita più elevato per il telefono.

Mantieni la batteria in salute

Si tratta di un consiglio più facile a dirsi che a farsi, ma bene cercare di massimizzare la salute della batteria per aumentarne il valore di rivendita.

In genere, ciò comporta non caricare frequentemente il telefono velocemente ed evitare la ricarica wireless veloce. Meglio anche evitare di scaricare a zero la batteria del telefono e poi caricarlo completamente.

A meno che non si sia in viaggio, è preferibile caricare il mio telefono con un normale caricabatterie da 10 W-20 W. In alternativa, se lo stato della batteria del telefono è diminuito notevolmente, puoi sostituirlo, usarlo per alcuni mesi e poi venderlo.

Richiedere la garanzia per ogni difetto

Finché il telefono o qualsiasi altro dispositivo è coperto dalla garanzia standard del produttore, meglio recarsi al centro di assistenza ufficiale per eventuali riparazioni o difetti al fine di mantenere intatta la garanzia del telefono e garantire una lavorazione di qualità, che aiuta a mantenere il valore di rivendita del telefono.

Per i dispositivi più vecchi che sono fuori garanzia, si possono portare in officine di riparazione di terze parti accreditate e con buone referenze.

Vendere prima dell’uscita del nuovo modello

Dal momento che le principali società lanciano nuovi modelli ogni anno, è opportuno calendarizzare le nuove uscite per vendere il telefono attuale poche settimane prima del suo varo.

Questo approccio può garantire di ottenere il 15-20% in più di valore per il telefono.

Prova più piattaforme di vendita

Prova diverse piattaforme come eBay, Facebook Marketplace e altri servizi simili per trovare quella più utile per i tuoi scopi, ottenendo il massimo valore per il vecchio telefono.

In alcuni casi potesti ottenere migliori risultati ricorrendo ai programmi di ritiro dei produttori. Google e Samsung, ad esempio, offrono valori di permuta potenziati per i vecchi telefoni quando lanciano la loro nuova ammiraglia di gamma. Ma per il resto, è di solito meglio vendere il telefono attraverso uno dei canali sopra menzionati, preferendo la messa in vendita su più marketplace.

Certo, questo richiede tempo, soprattutto se ci sono molti acquirenti interessati. Ma ancora una volta, ti aiuterà a ottenere il miglior prezzo di rivendita per il vecchio telefono.