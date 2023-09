Cosa controllare quando acquistiamo un telefono Android usato

Se stai pensando di acquistare un telefono Android usato, ci sono alcune cose che devi sapere prima di scegliere il tuo telefono Android usato.

Al di là di ovvi consigli riguardo il diffidare da prezzi troppo bassi per essere veri e pagamenti in criptovalute, andremo a vedere alcune analisi più tecniche che dovresti fare per ridurre al minimo il rischio di problemi pur mantendo tutti i vantaggi rispetto all’acquisto di un nuovo smartphone. Iniziamo!

Controlla IMEI e numero di serie

L’IMEI (International Mobile Equipment Identity) e il numero di serie sono codici alfanumerici che identificano in modo univoco un dispositivo mobile sulla rete e per il produttore. È buona norma controllare questi codici quando si acquista un telefono usato, per evitare di comprare un dispositivo segnalato come smarrito o rubato. La maggior parte dei rivenditori di telefoni usati effettua autonomamente un controllo dello stato tramite IMEI e lo riporta nell’inserzione, ma non sempre è così.

Se IMEI e numero di serie non sono stati verificati, è opportuno richiederli al venditore e controllarli personalmente tramite servizi online come CheckMend o Phonecheck. Questi database consentono di appurare se il telefono sia stato segnalato come rubato, inserito in black list o oggetto di una richiesta assicurativa.

Meglio evitare l’acquisto di un dispositivo non attivabile o non utilizzabile su alcuna rete. Verificare questi codici è un passaggio fondamentale per tutelarsi da spiacevoli sorprese e assicurarsi di acquistare un telefono dalla provenienza certa.

Controlla le valutazioni del venditore

Uno dei fattori più importanti da verificare prima di effettuare un acquisto da un venditore online è controllare le sue valutazioni e recensioni. Queste forniscono un’indicazione oggettiva dell’affidabilità e serietà del venditore, basata sulle esperienze concrete di altri acquirenti. Alcune piattaforme mettono a disposizione sistemi di rating dettagliati, che aggregano diversi indicatori come punteggio complessivo, percentuale di feedback positivi, numero di transazioni effettuate. Analizzando questi dati è possibile farsi rapidamente un’idea del grado di professionalità del venditore.

Bisogna tenere presente che false recensioni positive possono sporadicamente verificarsi. Nel complesso, i feedback riflettono in modo veritiero l’operato del venditore, trattandosi di giudizi effettivamente espressi da altri utenti dopo aver concluso una compravendita. Prima di procedere con un acquisto, soprattutto di prodotti costosi e delicati come gli smartphone, è pertanto consigliabile dedicare alcuni minuti a verificare lo storico e la reputazione online del venditore. Ciò può prevenire spiacevoli sorprese ed esperienze negative che si sarebbero potute evitare con un minimo supplemento di attenzione.

Cosa non ti stanno mostrando?

Quando si valuta l’acquisto di uno smartphone usato online, è importante prestare attenzione non solo a ciò che il venditore mostra, ma anche a ciò che potrebbe non mostrare nelle foto ed elencare nella descrizione. È buona norma diffidare di inserzioni con un numero limitato di immagini, che non permettano di visualizzare chiaramente tutti i lati e particolari del dispositivo. Si consiglia di richiedere foto aggiuntive da prospettive multiple, che mostrino frontalmente, posteriormente e lateralmente il telefono, oltre a tutti i tasti, porte e interfacce.

Un campanello d’allarme è l’assenza di foto che ritraggono il dispositivo acceso e funzionante. Il retro del telefono potrebbe essere similmente omesso per nascondere danni o imperfezioni. È legittimo nutrire sospetti quando l’inserzione tace su dettagli rilevanti o appare volutamente vaga nella descrizione di difetti estetici o malfunzionamenti. Chiedere chiarimenti e ulteriore documentazione fotografica è una pratica raccomandata per minimizzare il rischio di brutte sorprese.

Ciò permette di accertarsi delle reali condizioni del dispositivo ed eventuali problematiche non palesate dal venditore, che potrebbero compromettere l’esperienza d’uso o richiedere costose riparazioni.

Chiedi informazioni sulla batteria

La salute e l’efficienza della batteria sono aspetti fondamentali da considerare quando si acquista uno smartphone usato. La capacità della batteria di mantenere la carica diminuisce fisiologicamente con l’uso e l’invecchiamento del dispositivo. È pertanto opportuno informarsi sullo stato di salute della batteria, ovvero sulla sua capacità residua rispetto alle specifiche originali. Una bassa salute della batteria implica una rapida scarica della carica, rendendo necessaria una ricarica molto più frequente.

Per i dispositivi Samsung Galaxy esiste una funzione integrata che permette di verificare lo stato di salute dalle impostazioni. Per gli altri modelli Android si possono utilizzare applicazioni di terze parti. In ogni caso, è buona norma chiedere questa informazione al venditore prima dell’acquisto. Conoscere la condizione della batteria permette di valutare se sia necessaria una sostituzione in tempi brevi, con ulteriore spesa da mettere in conto.

Acquistare uno smartphone con batteria prossima al termine del ciclo di vita significa ritrovarsi presto con un dispositivo utilizzabile per brevi periodi lontano dalla presa di corrente.

Accessori e confezione originali sono un buon segno

Quando si acquista uno smartphone usato, è difficile valutare il livello di cura e attenzione dedicato al dispositivo dal precedente proprietario. Alcuni utilizzatori proteggono meticolosamente il telefono con custodie e pellicole, altri adottano abitudini più trascurate. Un indizio positivo sull’uso attento e responsabile di uno smartphone può essere la presenza degli accessori originali, come caricabatteria, cuffie e cavo dati. Ancor più significativa è la disponibilità della confezione e manualistica originale.

Il fatto che il proprietario abbia conservato e includa questi elementi accessori nella vendita depone probabilmente a favore di una buona cura generale del dispositivo. Al contrario, la mancanza degli accessori può far sorgere il sospetto di una custodia meno attenta. Questo non è ovviamente un criterio di valutazione assoluto. Esistono eccezioni in entrambe le direzioni.

La presenza degli accessori originali è statisticamente correlata ad un utilizzo più coscienzioso, e può costituire un buon indice nel delicato processo di valutazione di uno smartphone di seconda mano.

Conclusioni su come scegliere un telefono Android usato

L’acquisto di uno smartphone Android di seconda mano richiede alcuni importanti accorgimenti per evitare spiacevoli sorprese e assicurarsi un prodotto pienamente funzionante. In primo luogo, è essenziale rivolgersi a rivenditori affidabili, che garantiscano un rigoroso controllo e selezione della merce. Piattaforme come Swappa, Gazelle ed eBay, pur con differenze nel modello operativo, offrono sistemi di rating dei venditori e protezione dell’acquirente.

Prima di concludere la transazione, IMEI e numero di serie vanno controllati per escludere un dispositivo rubato o non attivabile. Foto dettagliate da ogni angolazione permettono di valutare lo stato dello smartphone. Diffidare di descrizioni troppo vaghe o lacunose. Chiedere informazioni sulla salute della batteria può far emergere la necessità di una sostituzione onerosa.

La presenza di scatola, manuali e accessori originali depone probabilmente a favore di un utilizzo attento. Seguendo queste precauzioni è possibile acquistare un telefono Android usato con un buon rapporto qualità/prezzo, senza temere di ritrovarsi con un prodotto difettoso, inutilizzabile o bisognoso di costose riparazioni. Un pizzico di scetticismo e alcuni semplici controlli pre-acquisto permettono di effettuare una scelta oculata e soddisfacente.