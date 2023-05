4 semplici trucchi per far durare di più la batteria dell’iPhone

Tutti i possessori di un iPhone vorrebbero che la loro batteria durasse di più. Ebbene, la buona notizia è che Apple ha migliorato costantemente la durata della batteria. La cattiva è che nonostante i miglioramenti, la durata della batteria dell’iPhone sembra non bastare mai, soprattutto se il cellulare inizia ad avere un po’ di mesi alle spalle.

Per questo motivo, di seguito abbiamo voluto condividere quattro utili consigli che potrebbero avere un impatto decisivo sulla durata della batteria dell’iPhone. Scopriamoli insieme!

Come controllare l’utilizzo della batteria

Prima di iniziare a cambiare qualcosa, è necessario verificare lo stato di salute e l’utilizzo della batteria.

Per far ciò, apri l’app Impostazioni e vai nella sezione Batteria: qui saranno visualizzabili le statistiche di utilizzo personali, l’utilizzo delle app e la cronologia di ricarica. Questa schermata offre una panoramica sulla frequenza con cui si scarica la batteria, sul tempo medio di attività e inattività dello schermo e su un elenco delle app che consumano maggiormente la batteria.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le ultime 24 ore, ma è una buona idea esaminare il consumo della batteria anche negli ultimi 10 giorni, in quanto questo ti permetterà di evidenziare le applicazioni che consumano maggiormente la batteria piuttosto che quelle che si usano spesso.

Quindi, apri la scheda dello stato della batteria: questa schermata permette di sapere se la batteria è ancora in grado di mantenere la sua capacità massima e di fornire prestazioni complete. Ricorda che quando la batteria invecchia e subisce un maggior numero di cicli di carica e scarica, non è più in grado di mantenere la stessa potenza e di erogare la stessa tensione, quindi l’iPhone potrebbe limitare un po’ le sue prestazioni per evitare arresti anomali.

Cambia il modo in cui si utilizzano le app ad alto consumo di energia

Nella schermata della Batteria, scorri verso il basso e dai uno sguardo all’elenco degli utilizzi della batteria per app, sotto le statistiche della batteria. Controlla le ultime 24 ore, ma passa anche agli ultimi 10 giorni per vedere cosa c’è nell’elenco. È possibile toccare l’elenco per passare dall’ordinamento in base al consumo di batteria a quello in base all’utilizzo dell’app: di norma un’app che si usa sempre è quella che consuma più batteria.

Ora, l’idea di base è quella di utilizzare queste informazioni per modificare le proprie abitudini o le impostazioni delle app. Se per esempio si trascorre molto tempo in un’app e questa è in cima all’elenco di quelle che consumano la batteria, ridurne l’uso aiuterà la batteria a durare di più. Anche se ci si ferma qui, è probabile che si possa guadagnare una quantità significativa di durata della batteria semplicemente cambiando le proprie abitudini. Se, ad esempio, Twitter occupa il 20% o più della durata della batteria giornaliera, provate a ridurne un po’ l’uso.

Potete anche cercare dei valori anomali. Forse un’app che non usi spesso è in cima alla lista dei consumi della batteria? Potrebbe essere molto attiva in background, cosa che puoi disattivare nelle impostazioni dell’app. È anche possibile aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background per visualizzare un intero elenco di app con la funzione attivata e disattivare rapidamente quelle che stanno scaricando la batteria.

Abbassa la luminosità del display

Il display è una delle parti dell’iPhone che consuma più energia e c’è una relazione non lineare tra il consumo di energia e la luminosità. A volte basta una piccola riduzione della luminosità per far durare la batteria molto più a lungo, senza peraltro perdere di prestazioni e visibilità.

Dunque, apri il centro di controllo e controlla il livello di luminosità. Se è pieno a metà o più, probabilmente lo schermo del telefono è troppo luminoso: prova a ridurlo il più possibile, pur continuando a leggere facilmente lo schermo e a distinguere chiaramente i colori.

È inoltre possibile toccare e tenere premuto il cursore per usare le opzioni per la Modalità scura, Night Shift e True Tone (anche se, in verità, queste opzioni non sono in grado di impattare notevolmente sulla durata della batteria).

Usa le reti più adatte alle tue esigenze

In generale, negli ultimi anni le reti wireless sono diventate molto più efficienti dal punto di vista energetico: anche se è una seccatura accenderle e spegnerle in continuazione, potrebbe essere una buona idea per ottimizzare la durata della batteria dell’iPhone.

Attenzione, però. Ci sono alcune cose che necessitano un chiarimento:

un segnale forte consuma meno energia di un segnale debole. Se il segnale è debole (per qualsiasi rete), l’iPhone consumerà più energia per renderlo più forte o per cercare frequentemente altri canali o torri cellulari a cui unirsi. Un segnale stabile e forte consente un notevole risparmio di batteria;

Se il segnale è debole (per qualsiasi rete), l’iPhone consumerà più energia per renderlo più forte o per cercare frequentemente altri canali o torri cellulari a cui unirsi. Un segnale stabile e forte consente un notevole risparmio di batteria; a parità di condizioni, il Wi-Fi consuma meno energia del cellulare . Cerca di connetterti a un Wi-Fi forte quando puoi, e utilizza le chiamate Wi-Fi se il tuo operatore le offre;

. Cerca di connetterti a un Wi-Fi forte quando puoi, e utilizza le chiamate Wi-Fi se il tuo operatore le offre; l’LTE è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al 5G. Per impostazione predefinita, gli iPhone con capacità 5G useranno il 5G con giudizio, solo quando non avrà un impatto eccessivo sulla batteria. Ma è possibile andare sulle impostazioni e forzare l’LTE in ogni momento.

Consiglio n.4: attiva la modalità a basso consumo

Se può vuoi davvero risparmiare la batteria dell’iPhone, puoi sempre attivare la modalità a basso consumo. Per attivarla, vai sulle impostazioni della batteria e attiva l’opzione.

Quando si attiva la modalità a basso consumo, l’icona della batteria nella barra di stato diventa gialla e cambiano alcune funzioni dell’iPhone. L’aggiornamento delle app in background sarà drasticamente ridotto, l’iPhone non recupererà la posta fino a quando non verrà lanciata l’app, le foto non verranno sincronizzate, la luminosità del display sarà limitata, i display ProMotion saranno limitati a 60Hz, il timer di blocco automatico sarà impostato su 30 secondi e alcuni effetti visivi o animazioni saranno disattivati.

Si tratta certamente di un cambiamento drastico delle tue abitudini, che modificherà in modo sostanziale l’esperienza d’uso dell’iPhone. Non è detto che sia un male ma… tieni conto che le limitazioni potrebbero essere molto severe.