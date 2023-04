La batteria di iPhone si scarica velocemente? Ecco come risolvere

Non è raro che la batteria di un iPhone si scarichi più velocemente di quanto dovrebbe. Se il tuo telefono patisce di un problema di questo tipo, i motivi possono essere molteplici. Che si tratti di una batteria difettosa, di un bug relativo a un’app specifica o un aggiornamento iOS, in questa guida cercheremo di capire come porre rimedio a tale situazione.

Al fine di comprendere il motivo scatenante e trovare l’adeguata contromossa, dunque, ti consigliamo di leggere attentamente i seguenti passaggi.

Le batterie di iPhone si scaricano rapidamente? Ecco come rimediare

Da quando Apple ha lanciato iOS 13, molti proprietari di iPhone hanno segnalato problemi con il consumo della batteria. In tanti, infatti, hanno riscontrato che la batteria passava dalla carica completa al 20% in un paio d’ore: un decremento inaccettabile, che va a limitare molto l’uso del dispositivo.

Ci sono state anche segnalazioni di iPhone che si surriscaldano facilmente e si riavviano senza un apparente motivo, anche quando il telefono non è in uso.

Se noti comportamenti anomali di questo tipo, puoi seguire una serie di accorgimenti che potrebbero, con pochi e semplici tocchi sul display, rimettere le cose apposto.

Chiudi le app problematiche

Un’app con qualche problema o bug potrebbe consumare più energia del dovuto da un iPhone.

In genere, uscire semplicemente da un’app non migliora la durata della batteria su un iPhone. Tuttavia, se qualcosa non va con il software in questione, l’effetto di tale malfunzionamento potrebbe influire sull’energia a disposizione.

Puoi scoprire se un’app utilizza troppa batteria andando in Impostazioni – Batteria, quindi osservando le app aperte e quante risorse stanno occupando. Cerca tutto ciò che utilizza una quantità elevata di energia ed eventualmente chiudi l’app.

Disattiva il Wi-Fi

Potresti essere oltre la portata di una rete Wi-Fi, quindi il telefono è in modalità di ricerca costante. Se il tuo iPhone non riesce a connettersi al Wi-Fi o non ha alcun servizio dal tuo gestore di telefonia mobile per il traffico dati, continua a cercare una rete a cui connettersi, scaricando così la batteria.

Disattiva il Wi-Fi e impedisci che si connetta automaticamente oppure metti il telefono in modalità aereo per ridurre il consumo.

Regola la luminosità

Le regolazioni della luminosità di un iPhone può avere un impatto sulla durata della batteria. Così come qualunque altro tipo di telefono, infatti, un display più luminoso richiede più risorse.

Disattiva la luminosità automatica, quindi imposta la luminosità dello schermo su un’impostazione più tenue o attiva la modalità oscura. Cambia il tema del colore sul dispositivo con tonalità più scure.

Posiziona l’iPhone a faccia in giù quando ricevi le notifiche

Ogni volta che ricevi una notifica sul tuo iPhone, lo schermo del telefono si illumina. Dunque, più notifiche ricevi, più velocemente si scarica la batteria.

Se lasci il telefono a faccia in giù, questo può aiutare a evitare il consumo della batteria: l’iPhone continuerà a ricevere notifiche, ma lo schermo non si illuminerà. Se non controlli tutte le notifiche che ricevi, puoi dunque evitare che la batteria dell’iPhone si scarichi troppo velocemente.

Disattiva le notifiche e-mail

Quando le impostazioni e-mail dell’iPhone hanno attivato le notifiche, il dispositivo controlla costantemente i server e-mail per vedere se ci sono nuove comunicazioni, con relativo dispendio energetico.

In tal senso dovrai agire su Impostazioni – Mail – Notifiche, disattivando tale voce.

Disabilita Alza per riattivare

Una delle funzioni utilizzate automaticamente dagli iPhone è la funzione Alza per riattivare, che accende lo schermo dell’iPhone ogni volta che viene sollevato o spostato.

Ciò potrebbe farti risparmiare il fastidio di dover premere il pulsante di accensione ogni volta che desideri visualizzare lo schermo, ma provoca il consumo della batteria ogni volta che il telefono viene spostato.

Vai su Impostazioni – Display e luminosità, quindi disattiva l’interruttore Alza per riattivare. La disattivazione di tale funzione migliora la durata complessiva della batteria dell’iPhone e, se sposti spesso il tuo dispositivo, questo miglioramento potrebbe risultare ben percepibile nell’arco della giornata.

Configura widget e notifiche

Inutile ricordarti che anche i widget possono avere un impatto sulla batteria e le relative prestazioni.

Dunque, se vuoi ottimizzare i consumi, dovresti ridurre sensibilmente il loro numero a schermo.

Conclusioni

Dopo questi tentativi di ottimizzare i consumi della batteria sul tuo iPhone, dovresti aver notato dei miglioramenti. In caso contrario, dovrai intervenire in maniera più decisa.

Oltre a controllare la presenza di eventuali aggiornamenti di iOS, potresti effettuare un backup dei dati presenti sul telefono e poi agire con un ripristino o persino un hard reset del dispositivo.

Nel caso ciò non serva a nulla e il tuo iPhone sia ancora in garanzia e il decremento delle prestazioni vada a rendere inutilizzabile il telefono, potresti ricorrere all’assistenza Apple per cercare di porvi rimedio.