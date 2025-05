Fare troppo affidamento sulla sicurezza del tuo Mac è un grave errore

Mac e MacBook sono sempre più diffusi anche nelle aziende, soprattutto grazie alla loro fama di dispositivi “sicuri per progettazione”. In effetti, macOS viene spesso considerato una piattaforma affidabile e protetta, un’opinione condivisa da molti addetti ai lavori e non solo.

Ma attenzione: anche se macOS viene visto come più sicuro rispetto a Windows, il 2024 ha segnato un cambio di rotta preoccupante, con un aumento sostanziale di attacchi mirati all’ecosistema Apple.

Dai classici infostealer come Amos Atomic e Poseidon, fino a campagne più sofisticate come BeaverTail e RustBucket, i cybercriminali stanno imparando a sfruttare alcune caratteristiche di macOS per colpire le aziende.

Il rischio più grande in questo contesto? Affidarsi ciecamente ai sistemi di sicurezza integrati di macOS. Se lavori in un’azienda, è fondamentale capire quali sono le nuove minacce e come difenderti in modo efficace, senza tralasciare alcun dettaglio.

In questo articolo ti spiegheremo perché, anche se sei il possessore di un Mac, la sicurezza è un aspetto che devi comunque considerare come prioritario.

Malware su Mac: un rischio che non puoi più sottovalutare

Fino a una decina di anni fa, i virus per Mac erano rari. Ma oggi la situazione è cambiata in modo drastico.

macOS è diventato un sistema operativo apprezzato dalle aziende o comunque da utenti che non hanno problemi a spendere molto denaro per acquistare prodotti Apple. Ciò si traduce in prede ambite per i criminali informatici.

A tutto ciò va aggiunto il problema legato alla falsa percezione degli utenti di una sicurezza assoluta. Molti utenti Mac credono ancora che il loro computer sia “sicuro per natura” e non pensano nemmeno di dover installare un antivirus. Al contrario, gli utenti Windows sono ormai abituati a proteggersi. Questa falsa sicurezza, però, oggi è fuori luogo.

La leggenda che “i Mac non prendono virus” è ormai stata smentita dai fatti, pur continuando a circolare la credenza che sia comunque più sicuro degli altri sistemi. È vero che Windows viene colpito da una quantità enorme di malware, ma questo non significa che i Mac siano immuni.

Nel 2024, i malware pensati per macOS sono cresciuti parecchio. I cosiddetti infostealer-as-a-service (come il già citato Amos Atomic, Banshee Stealer, Cuckoo Stealer, Poseidon e tanti altri) sono strumenti che puntano a rubare credenziali, password, dati finanziari e altre informazioni sensibili in poco tempo.

A rendere tutto ancora più inquietante vi è una cattiva notizia: questi malware non si nascondono più solo in giochi piratati o app di produttività, ma si camuffano da applicazioni aziendali molto usate, ampliando di molto il loro raggio d’azione.

I Mac sono davvero così sicuri “per progettazione”?

Apple ha scelto la comodità: su Mac basta una sola password per sbloccare il dispositivo, installare software e accedere al Keychain, il portachiavi che salva tutte le altre password (comprese quelle dei siti web e dei certificati aziendali).

Il problema è che questa comodità può diventare un’arma a doppio taglio. Gli hacker possono sfruttare AppleScript per mostrare una finestra di richiesta password identica a quella originale. Se ci caschi e inserisci la tua credenziale, il malware può accedere a tutte le tue informazioni sensibili.

Questo trucco è ormai usato da tantissimi infostealer su macOS, sia in ambito aziendale che domestico. E visto che queste funzioni sono parte integrante del sistema, c’è una ulteriore spiacevole verità da affrontare: è difficile che Apple possa risolvere il problema a breve.

Oltre ai malware che agiscono in modo immediato, ci sono anche attacchi molto più sofisticati. In questi casi, molto spesso, l’obiettivo qui è restare nascosti il più a lungo possibile, per spiare o rubare dati di valore all’ignara vittima.

Apple ha introdotto notifiche per gli elementi di login in background con macOS Ventura, ma gli hacker si sono già adattati, trovando nuovi modi per non farsi scoprire.

Tra le tecniche più usate c’è la “trojanizzazione” dei software: vengono infettate app molto diffuse o ambienti di sviluppo come Visual Studio e Xcode, così il malware si attiva ogni volta che usi questi strumenti.

In più, vengono sfruttati file di configurazione della shell Unix, come “.zshenv” e “.zshrc”, che si attivano ogni volta che apri il terminale, garantendo all’attaccante un accesso continuo al sistema.

Morale della favola: devi stare attento anche alle app che consideri affidabili e agli strumenti di sviluppo che usi ogni giorno.

Come difendere te o la tua azienda in modo efficace

Se vuoi davvero proteggere i Mac in azienda, non basta affidarsi alle difese standard. Ecco qualche consiglio pratico che potrebbe esserti molto utile:

Controlla cosa possono fare gli utenti: la maggior parte dei malware arriva tramite azioni dell’utente. Usa sistemi di gestione dei dispositivi per limitare i privilegi amministrativi e ridurre i rischi;

la maggior parte dei malware arriva tramite azioni dell’utente. Usa sistemi di gestione dei dispositivi per e ridurre i rischi; Forma i tuoi colleghi: Spiega i pericoli di salvare le password aziendali nel portachiavi di macOS. Meglio usare un password manager di terze parti, che risulti separato dal sistema operativo in uso;

Spiega i pericoli di salvare le password aziendali nel portachiavi di macOS. Meglio usare un di terze parti, che risulti separato dal sistema operativo in uso; Monitora il sistema: Installa software che ti permetta di vedere cosa succede sul Mac e di rilevare attività sospette;

Installa software che ti permetta di vedere cosa succede sul Mac e di rilevare Usa soluzioni di sicurezza avanzate: XProtect, il sistema di rilevamento malware di Apple, viene aggiornato di rado e copre solo una parte delle minacce. Meglio puntare su una soluzione di sicurezza che offra protezione in tempo reale.

Rivedi le tue certezze sulla sicurezza Mac

Pensare che i Mac siano a prescindere più sicuri può essere un errore imperdonabile. I fatti del 2024 lo dimostrano: i criminali stanno puntando sempre di più sui dispositivi Apple.

Se lavori in azienda, considera i Mac come bersagli primari quando pianifichi la sicurezza IT. Adotta una strategia a più livelli e forma gli altri dipendenti sui nuovi rischi emergenti. Solo così puoi evitare che la fiducia cieca nella sicurezza di macOS ti trasformi nel prossimo bersaglio facile per gli hacker.

Fonte: TechRadar