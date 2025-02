Firewall o Antivirus: quali sono le differenze?

Che differenza tra firewall e antivirus?

Questi due strumenti, sebbene abbiano fini simili, sono molto più diversi di quanto tu possa pensare.

Sebbene entrambi operino nel contesto della cybersecurity, mitigando i rischi legati agli attacchi informatici, gli stessi operano in modo molto diverso.

In questo articolo approfondiremo entrambi gli strumenti, per comprendere la reale differenza tra gli stessi.

Cos’è un firewall?

Un firewall è essenzialmente un sistema di sicurezza che controlla il traffico tra una rete interna (come la tua rete domestica o aziendale) e Internet. Puoi pensarlo come a un filtro che decide quali pacchetti dati possono passare e quali no, in base a regole predefinite.

I firewall possono essere sia software che hardware. I primi sono installati direttamente sul computer, come ad esempio Microsoft Defender Firewall di Windows, mentre quelli basati su hardware sono periferiche che devi collegare alla tua linea.

Se ciò ti sembra strano, tieni presente che con tutta probabilità anche il router che stai usando filtra la tua connessione, con una funzione tipica dei firewall hardware.

Oltre a questa suddivisione, ne esiste un’altra. I firewall basati sulla rete operano a livello di infrastruttura nella sua interezza, proteggendo tutti i dispositivi connessi alla stessa rete.

D'altra parte, i firewall basati sull'host operano direttamente sui singoli dispositivi (come un computer o uno smartphone). Questo significa che ogni dispositivo ha le sue regole personalizzate per gestire il traffico in entrata e in uscita.

A prescindere dal modo in cui agisce, un firewall generalmente lavora andando ad analizzare i vari parametri del traffico di rete, come indirizzi IP di origine e destinazione, porte utilizzate dai protocolli come TCP/UDP per comunicazioni HTTP/HTTPS, lo stato delle connessioni attive e, in alcuni casi, anche il contenuto dei pacchetti.

Firewall o VPN?

Quando utilizzi una VPN (Virtual Private Network), questa crea una sorta di "tunnel" sicuro attraverso cui passano i tuoi dati quando sei connesso a Internet via Wi-Fi pubblico o altre reti non sicure.

Anche se la VPN offre protezione aggiuntiva criptando i dati trasmessi, non sostituisce completamente le funzioni del firewall ma le va di fatto a potenziare.

Cos’è un antivirus

Un antivirus è un software progettato per proteggere i tuoi dispositivi da minacce come virus, worm, trojan, spyware e ransomware.

Il funzionamento di questi software si basa su diverse strategie. La semplice scansione alla ricerca di malware rappresenta la base di ogni antivirus che si rispetti, sia in tempo reale che programmata.

Una volta che lo strumento individua qualcosa di sospetto, blocca il file incriminato cercando di isolarlo dal sistema. In molti casi, questo viene collocato in una sorta di area protetta, chiamata quarantena. Da qui, l’utente può agire eliminando lo stesso, effettuando ulteriori analisi e ricerche, oppure ripristinarlo, in caso di falso positivo.

Per compiere questi interventi, gli antivirus si affidano a database che, perlomeno nei casi dei software più affidabili, vengono aggiornati costantemente con tutte le minacce più recenti.

Antivirus o anti-malware?

I termini antivirus e anti-malware sono ormai usati in modo intercambiabile. Entrambe le parole si riferiscono a software che bloccano virus e altri tipi di malware dai dispositivi.

Tuttavia, mentre il primo si concentra principalmente sui virus più classici (che richiedono l’intervento dell’utente per attivarsi), il termine anti-malware copre una gamma più ampia inclusa ad esempio worm, che si attivano anche senza un’azione specifica dell’utente.

Firewall e antivirus possono coesistere?

Ovviamente sì. Proprio per le differenze che ti abbiamo appena mostrato, questi due strumenti possono collaborare per rendere i tuoi dispositivi più sicuri.

Per esempio, abbinare firewall e antivirus ti permette di avere un sistema di sicurezza multistrato. Ciò significa che, abbinando i due sistemi di protezione, è molto più difficile che avrai a che fare con delle falle. Se è vero che qualunque antivirus o firewall può avere delle lacune, abbinare due strumenti diminuisce drasticamente la possibilità di falle.

Un esempio? Firewall come ZoneAlarm offrono anche protezione zero hour e protezione anti-phishing, funzioni che il tuo antivirus (sebbene eccellente) potrebbe non offrirti. Un discorso di questo tipo è fattibile, per esempio, con il blocco preventivo dei siti Web dannosi.

Quando il firewall può esserti più utile?

Un firewall mostra il massimo della sua efficacia in casi come:

Accessi potenzialmente pericolosi a Wi-Fi pubbliche , con un’azione protettiva che limita le minacce. Se sai che accederai a una rete a rischio, nello specifico, ti consigliamo di modificare le regole del firewall per renderlo più efficace;

, con un’azione protettiva che limita le minacce. Se sai che accederai a una rete a rischio, nello specifico, ti consigliamo di modificare le regole del firewall per renderlo più efficace; Intromissioni da parte di hacker , con attacchi DDoS e altri tipi di aggressione;

, con e altri tipi di aggressione; Controllo totale rispetto alle attività online delle app . Se vuoi limitare l’accesso di un software alla rete o monitorare quanta banda utilizza, con le regolazioni del tuo firewall puoi gestire al meglio tali aspetti;

. Se vuoi limitare l’accesso di un software alla rete o monitorare quanta banda utilizza, con le regolazioni del tuo firewall puoi gestire al meglio tali aspetti; Creazione di “aree sicure”. I firewall ti aiutano a isolare determinate parti della tua rete o alcune cartelle dall'accesso esterno, aiutandoti a creare zone sicure interne.

Quando la priorità dovrebbe essere un antivirus?

Per quanto concerne gli antivirus, questi sono strumenti ideali in caso di:

Minacce malware zero-hour , con l’antivirus che interviene prontamente (in caso di scansione in tempo reale), per bloccare gli agenti malevoli e ridurre al minimo i rischi di infezione;

, con l’antivirus che interviene prontamente (in caso di scansione in tempo reale), per bloccare gli agenti malevoli e ridurre al minimo i rischi di infezione; Protezione da ransomware , un attacco tanto temibile quanto diffuso. Protezione da ransomware: se il tuo dispositivo è infetto da crittografia ransomware, una buona suite antivirus ti offre anche uno spazio cloud remoto per proteggere i file dai cybercriminali;

, un attacco tanto temibile quanto diffuso. Protezione da ransomware: se il tuo dispositivo è infetto da crittografia ransomware, una buona suite antivirus ti offre anche uno remoto per proteggere i file dai cybercriminali; Protezione di cartelle sensibili , con la creazione di aree protette, che vengono monitorate con maggiore attenzione dall’antivirus;

, con la creazione di aree protette, che vengono monitorate con maggiore attenzione dall’antivirus; Funzioni aggiuntive, come VPN o password manager che possono essere occasionalmente abbinati ai pacchetti forniti con gli antivirus.

I due strumenti possono andare in conflitto tra loro?

In generale, questi due tipi di software sono progettati per lavorare insieme, ma possono presentarsi casi in cui entrano in conflitto tra loro o presentano problemi di compatibilità.

Se utilizzi un antivirus come Microsoft Defender Antivirus di Windows, puoi comunque installare altri software antivirus/antimalware non Microsoft senza grossi problemi. Tuttavia, dovresti verificare la compatibilità prima dell'installazione per evitare conflitti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema o il suo funzionamento stesso.

Tieni poi presente che, alcune soluzioni, integrano già nativamente entrambe le soluzioni. Ad esempio Avast e McAfee includono entrambi un firewall all'interno delle loro suite di protezione. Andare ad aggiungere ulteriori software simili, in questi casi, comporta di certo un rallentamento complessivo della macchina e talvolta anche della connessione, senza vantaggi tangibili.