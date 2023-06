Migliori editor video online gratuiti

Questi strumenti di editing video online gratuiti mettono a tua disposizione tutte le funzionalità necessarie per creare un video dall’aspetto professionale, anche se non hai esperienza tecnica. Che tu stia realizzando un video per i social media o una presentazione per il lavoro, non hai bisogno di software costosi o di corsi accelerati per imparare a usarli. Grazie a questi editor di video online gratuiti, puoi modificare i tuoi video e renderli esattamente come desideri, senza alcuna difficoltà. Vediamo in questa guida quali sono i migliori per soddisfare le tue esigenze di editor.

Media.io

Media.io è un editor di video online con una delle interfacce più semplici, perfetto per coloro che sono alle prime armi o che utilizzano l’editor solo occasionalmente. Questo editor offre anche alcuni modelli video per creare facilmente contenuti comuni, come una demo di un prodotto, una schermata di registrazione di un podcast o una chiamata all’azione alla fine del video.

L’editor è suddiviso in sezioni per facilitare la navigazione e rendere la creazione del video meno complicata. Puoi caricare i tuoi contenuti dal tuo disco o da un link online, o addirittura registrare direttamente nell’editor. Media.io ha anche una funzione di sintesi vocale, che ti consente di digitare il testo e farlo leggere da un robot sulla videocamera. La sezione Testo ti consente di aggiungere testo ovunque sullo schermo, con l’ausilio di modelli per migliorarne l’aspetto.

Media.io può generare automaticamente i sottotitoli del tuo video o puoi caricarli manualmente. L’editor include modi semplici per aggiungere elementi come emoji, effetti di transizione come dissolvenze, e musica ed effetti sonori senza copyright. La versione gratuita di Media.io ti consente di esportare video fino a trenta minuti con una risoluzione di 1080p, ma con una filigrana.

Oslo.io

Lo streaming software di registrazione e trasmissione live Streamlabs offre ai creatori di contenuti online un editor video online gratuito chiamato Oslo, che può essere utilizzato da chiunque, anche se non si utilizza Streamlabs. L’editor è dotato di diverse impostazioni di orientamento per YouTube, TikTok, YouTube Shorts, Instagram e Facebook ed è ideale per i creatori di contenuti online.

Oslo, come Media.io, separa le sezioni per il caricamento di contenuti multimediali, suoni, transizioni, testo e filtri, e consente di registrare direttamente video, audio o il proprio schermo. Tutte le modifiche apportate al video possono essere visualizzate in anteprima dal vivo. Oslo offre anche la possibilità di collaborare con altri creatori, in quanto più utenti possono modificare il video o lasciare commenti l’uno per l’altro prima di terminare il progetto.

Il video può essere esportato direttamente sul proprio disco rigido o caricato direttamente su YouTube. Nel piano gratuito, Oslo non aggiunge filigrane ed esporta video fino a trenta minuti con una risoluzione di 1080p. Gli utenti registrati ottengono fino a 15GB di spazio di archiviazione per i media creati e caricati.

Mastershot.app

Mastershot è stato creato da uno sviluppatore frustrato dalle filigrane e dalle restrizioni imposte dagli altri editor di video online gratuiti. Mastershot si distingue dalla folla poiché non aggiunge filigrane o limitazioni ai tuoi video. Questo editor di video online è semplice e offre solo le funzionalità di base di editing video, ma fa il lavoro per la maggior parte delle persone. Con Mastershot puoi tagliare i video per eliminare le parti indesiderate, combinare clip video, immagini e file audio in un unico video, aggiungere audio, testo e immagini a qualsiasi file video e persino estrarre l’audio da un video.

Puoi esportare i tuoi video con una risoluzione di 1080p senza limiti di tempo o filigrane. Mastershot funziona completamente nel tuo browser, rendendolo più veloce rispetto ad altri editor online che richiedono di caricare il materiale sui loro server. I tuoi dati rimangono sul tuo computer, il che lo rende anche una scelta migliore in termini di privacy e sicurezza.

123Apps.com

Il sito 123Apps è un ottimo servizio completo di strumenti multiuso per le tue esigenze di editing video. Offre anche un insieme di strumenti di modifica audio, conversione di formato e modifica PDF. La sua specialità è l’editing video. Il sito presenta una vasta gamma di opzioni per tagliare, unire, ritagliare, ruotare, capovolgere, ridimensionare, ripetere o stabilizzare i tuoi video e aggiungere audio, immagini o testo.

È anche possibile rimuovere loghi, modificare il volume e modificare la velocità del video con facilità. Il servizio ti consente di esportare e scaricare video fino a 780p senza filigrane. Con un account gratuito, puoi caricare fino a cinque file al giorno, con una dimensione massima del file di 500MB. Il sito offre anche un editor video completo e gratuito, con cui puoi caricare file da Dropbox, Google Drive, un URL o dal tuo disco rigido.

Runway.com

Runway è un editor di video e immagini online che applica tecniche di apprendimento automatico per fornirti una vasta gamma di funzionalità uniche e potenti. Con Runway, puoi rimuovere oggetti o persone dai tuoi video, sostituire lo sfondo del video, tracciare automaticamente i movimenti di qualsiasi oggetto nel video e molto altro ancora. Puoi creare sottotitoli per i contenuti parlati, estrarre informazioni sulla profondità da qualsiasi video e applicare effetti bokeh ai tuoi video.

La versione gratuita di Runway ti consente di lavorare su tre progetti video con un massimo di 5GB di risorse, e puoi generare fino a otto secondi di video. Inoltre, puoi esportare i tuoi video con una risoluzione di 720p. Sebbene non sia in grado di creare video dal testo, le funzionalità disponibili sono molto impressionanti. Questo editor di video e immagini online è davvero unico e offre funzionalità che difficilmente troverai altrove.

Conclusioni sui migliori editor di video online gratuiti

È importante sottolineare che non esiste un miglior editor di video online tra quelli presentati in questa lista, in quanto la scelta dipende dalle esigenze e dalle preferenze personali dell’utente. È opportuno notare che questa lista non rappresenta l’intero panorama degli editor di video online disponibili, ma solo una selezione. Esistono infatti molte altre opzioni tra cui scegliere ma se stai cercando degli ottimi editor di video online gratuiti, in questa nostra guida sicuramente lo avrai trovato.