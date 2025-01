Come disattivare completamente Apple Intelligence su iPhone: guida dettagliata per gli utenti

Con l'inclusione delle funzioni di Apple Intelligence nei dispositivi come iPhone, iPad e Mac, molti utenti si trovano a fare i conti con nuove opzioni di intelligenza artificiale. Sebbene la tecnologia prometta di migliorare l'esperienza dell'utente, recenti sondaggi mostrano che una significativa parte dei possessori di iPhone non riesce a coglierne i vantaggi. In questo articolo, esploreremo come disattivare le funzioni di Apple Intelligence, dai singoli strumenti alle impostazioni generali, per garantire un utilizzo ottimale del proprio dispositivo.

La scarsa utilità delle funzionalità di Apple Intelligence

Recenti indagini sul gradimento delle funzionalità di Apple Intelligence hanno rivelato che circa il 75% degli utenti non percepisce un reale valore in queste aggiunte. Questo scetticismo risulta comprensibile, considerando che tali strumenti, sebbene innovativi, possono sembrare ridondanti o addirittura superflui per l'utente medio. In aggiunta, si deve considerare che Apple Intelligence occupa ben 7GB di spazio di archiviazione locale su ogni dispositivo. Questo aspetto potrebbe incuriosire o preoccupare data l'importanza dello spazio memorizzato nei telefoni.

La natura opzionale di Apple Intelligence è una nota positiva; gli utenti possono attivare o disattivare le funzionalità in base alle loro esigenze. A differenza di altri giganteschi tech come Google e Microsoft, Apple offre un maggiore controllo all'utente su quali strumenti usare. Se le funzionalità come gli strumenti di scrittura e i riassunti delle notifiche risultano inutili, gli utenti possono disattivarle facilmente.

Disattivazione delle funzionalità specifiche di Apple Intelligence

Se hai già attivato Apple Intelligence e vuoi procedere alla disattivazione di alcune singole funzioni, il processo è piuttosto semplice. La prima cosa da fare è aprire le Impostazioni del tuo iPhone. Qui troverai un menu dedicato a Apple Intelligence e Siri, dove puoi personalizzare le tue preferenze. Ad esempio, se desideri disabilitare i riassunti delle notifiche, sarà sufficiente navigare in Impostazioni > Notifiche > Riassumi Notifiche e disattivare la funzione.

In aggiunta, le funzionalità relative ai Writing Tools e alla Creazione Immagini possono essere gestite tramite il pannello di controllo Screen Time. Accedendo a Impostazioni > Restrizioni sui contenuti e sulla privacy, puoi attivare le restrizioni e successivamente disabilitare Writing Tools o Image Creation. Anche se il metodo può sembrare poco intuitivo—disegnato principalmente per impedire ai bambini di barare nei compiti—risulta efficace per chi desidera un uso controllato della tecnologia.

Come disattivare completamente Apple Intelligence

Per quegli utenti che desiderano disattivare completamente Apple Intelligence, il processo è altrettanto diretto. Apri le Impostazioni e vai su Apple Intelligence & Siri. Qui, troverai un interruttore che ti permette di abilitare o disabilitare tutte le funzionalità di Apple Intelligence.

Quando hai premuto per la prima volta questo interruttore, iOS ha scaricato i modelli necessari per elaborare localmente le operazioni di intelligenza artificiale. Questi modelli occupano circa 7GB di spazio sul tuo dispositivo, anche se disattivi Apple Intelligence in seguito. Se desideri recuperare questo spazio occupato, sarà necessario ripristinare il tuo iPhone e non attivare Apple Intelligence durante il processo di configurazione. La procedura di reset si trova in Impostazioni > Generali > Trasferisci o Ripristina iPhone > Cancella contenuto e impostazioni. Prima di procedere, assicurati che tutti i tuoi dati importanti siano stati esportati in modo sicuro.

In un'epoca in cui la tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite, la possibilità di scegliere come e quando utilizzarla rappresenta un grande vantaggio. Apple Intelligence, pur non convincendo molti utenti, offre opzioni di personalizzazione che possono migliorare l'esperienza; potrebbe essere un'opportunità interessante, oppure decidere di disattivarla per sempre.