Scaricare fumetti e manga gratis: i migliori siti e la nostra guida

Fumetti e manga, siano essi in formato PDF o in ebook, sono facilmente consultabili al giorno d’oggi grazie alla larga diffusione di tablet ed e-reader.

Abbiamo scelto di realizzare questo approfondimento al fine di comprendere meglio le potenzialità di questo mercato e segnalare le truffe che si aggirano dietro alcuni servizi. Va segnalato che scaricare fumetti e manga è ormai diventato semplice ed immediato: la lettura dei pdf e degli ebook è sempre più comoda grazie all’utilizzo dei diffusissimi tablet e degli ebook reader. Questi dispositivi ci permettono di portare con noi grandi quantità di file senza l’ingombro dei formati cartacei.

Prima di procedere con la nostra guida e spiegarvi come scaricare fumetti e manga gratuitamente dai migliori siti italiani e stranieri, ci teniamo a farvi notare che qualsiasi contenuto protetto da copyright non può in alcun modo essere scaricato ed utilizzato. Il nostro approfondimento ha solamente uno scopo informativo. L’articolo non vuole assolutamente funzionare come stimolo ad usufruire illegalmente di tali contenuti e non ci assumiamo la responsabilità di usi impropri.

I fumetti sono disponibili sui siti degli editori e se siete interessati comprateli originali, anche in formato digitale, visto che ne esiste la possibilità e la loro diffusione su web e negozi fisici è davvero capillare. Se decidi di acquistarli in formato ebook ti consiglio di leggere la nostra guida all’acquisto ai migliori ebook reader.

Vi presentiamo la lista dei migliori siti presenti sul web che vi permettono di usufruire di tali contenuti e dove potrete scaricare fumetti.

I migliori siti per scaricare fumetti e manga in italiano

MobiMart, il forum con un gran numero di contenuti

Mobimart è stato uno dei forum più frequentati d’Italia quando ancora si chiamava IPMart. Al suo interno potevate trovare una gran moltitudine di contenuti. Fra le varie categorie spiccava quella dedicata ai manga ed ai fumetti dove si trovavano davvero tanti contenuti scaricabili gratuitamente.

Questo sito trovava il suo punto di forza nella sua comunità che lo rendeva uno dei portali più forniti in svariati settori. Come spesso accade per i siti che contengono materiale protetto da copyright, il raccoglitore di manga IPMart è stato chiuso dalle autorità italiane ma è rinato sotto il nuovo nome di MobiMart.

Il Corsaro Verde, la più grande comunità torrent in Italia

Il Corsaro Verde è molto più di un semplice forum e ha preso il posto del vecchio TNT Village. Questa community online è basato sulla condivisione di moltissime idee e contenuti di moltissimi genere, in modo che gli iscritti, oltre a scaricare file, diano spunti per i nuovi contenuti e condividano il proprio materiale. Tutti i file, siano essi fumetti, libri, ebook, riviste, film o giochi, sono disponibili al download tramite torrent e sono nella grandissima parte dei casi disponibili anche in lingua italiana.

La grande disponibilità di contenuti in italiano, un’ottima comunità e un forum davvero ben realizzato lo rendono il miglior sito italiano dove scaricare fumetti, comics e manga.

Magazines PDF, un sito con contenuti molto vari

Magazines PDF è un ottimo sito portale dove potrete trovare numerosi fumetti nella categoria “Comics”. I contenuti sono suddivisi per settimane e mesi. La grande quantità di contenuti lo rende un sito davvero valido per il download gratuito di fumetti.

Piacevole ed interessanti le possibilità di iscriversi al feed RSS e il box “potrebbero anche interessarti” sotto a ogni fumetti, che vi permetteranno di scaricare le nuove edizioni dei vostri magazine preferiti non appena verranno pubblicati.

I migliori siti per scaricare fumetti e manga in inglese

AvaxHome, il sito per in download di fumetti più famoso



AvaxHome è un ottimo e famoso raccoglitore di riviste, quotidiani italiani ed esteri gratis e non solo. Al suo interno troviamo molti comics, fumetti e manga. Oltre a questo è possibile trovare moltissimo altro materiale.

Il sito, per via della enorme quantità di contenuti protetti da copyright presente, spesso viene oscurato dalle forze dell’ordine. In tal caso seguendo la nostra guida su come cambiare i DNS l’accesso al sito sarà di nuovo possibile.

Viste le chiusure e riaperture sempre più frequenti, abbiamo deciso di utilizzare come link ad AvaxHome quello alla lista dei Mirror. In questo modo saprete sempre, anche a distanza di mesi, quali sono gli indirizzi aggiornati di questo celebre portale!

PS: Purtroppo AvaxHome da diversi mesi ha scelto di utilizzare IcerBox come sito di filehosting. Il problema di questo sito è che per effettuare il download è necessario pagare un abbonamento mensile. Per aggirare questo limite collegati a dlfeb, che è a tutti gli effetti una copia di AvaxHome.

WorldMags

WorldMags è un sito che vi permette di procedere al download di moltissimi fumetti PDF in maniera semplice e diretta. Questo è sicuramente il portale ideale per tutti coloro che amano leggere fumetti e manga in lingua inglese, anche se è presente qualche PDF in italiano.

Utile la suddivisione per categorie che permette di navigare comodamente all’interno del sito. Grazie a questa impostazione sarà semplice ed immediato trovare i contenuti che ci interessano.

Altri siti per scaricare fumetti e manga illegalmente

Tra i siti che permettono il download illegale di fumetti segnaliamo anche:

Questi siti vengono aggiornati e spesso rimossi quindi ci scusiamo se prossimamente qualche sito risulterà offline, ma vi confermiamo che al momento della pubblicazione erano tutti pienamente funzionanti e completamente gratuiti.

Se avete altri interessanti siti segnalateceli e li inseriremo prontamente nella nostra lista.

Abbiamo scaricato il fumetto che volevamo, e ora?

Come leggere al meglio i fumetti scaricati in file PDF ed ebook

Una volta terminato il download del nostro fumetto, indipendentemente dal fatto che sia in PDF o in formato ebook, non ci resta altro da fare che leggerlo. Per leggere bene un fumetto vi consigliamo alcuni fra i migliori tablet per leggere materiale editoriale in qualsiasi formato, alternativamente potete leggerlo tranquillamente sul vostro smartphone o sullo schermo del vostro PC.

In questo articolo abbiamo visto migliori siti per scaricare fumetti in PDF ed ebook.