Migliori smartphone a conchiglia del 2020

Un tempo i cellulari a conchiglia, o flip phone, rappresentavano un vero e proprio must have per gli appassionati di tecnologia. Poi, sono gradualmente caduti in disuso, tanto da far pensare all’impossibilità di poter trovare smartphone a conchiglia. Gli smartphone, infatti, hanno preso il sopravvento con display sempre più grandi e caratterizzati dall’assenza della tastiera, gestendo tutto con il touchscreen.

In realtà con gli anni accanto agli smartphone più venduti si sono ritagliati una buona fetta di mercato anche i migliori smartphone a conchiglia. Per alcuni sono ancora un tipo di dispositivo da acquistare. Alcuni modelli sono particolarmente adatti per gli anziani che preferiscono la tastiera fisica a quella touch. Molti artigiani preferiscono orientarsi verso i migliori smartphone a conchiglia perché sono più robusti e c’è meno rischio di danneggiare il display. Sì, esistono le cover, è vero, ma per un telefono da lavoro i migliori smartphone a conchiglia sono un’ottima soluzione. Anche come secondo telefono possono essere molto utili, integrando le principali app e servizi dei device di ultima generazione. Se poi hai ancora un vecchio smartphone, scopri come puoi riutilizzarlo in maniera utile e creativa.

In una nicchia di mercato non così ristretta come si potrebbe immaginare, i migliori smartphone a conchiglia stano tornando prepotentemente di moda. Motivo per cui ce ne vogliamo occupare andando a individuare i migliori modelli, quelli che potrebbero fare anche al caso vostro? Ecco quindi le nostre proposte relative ai migliori smartphone a conchiglia che è possibile trovare in circolazione.

Samsung Galaxy Z Flip

Come abbiamo anticipato il settore degli smartphone a conchiglia sta trovando nuovo interesse con i moderni device pieghevoli. Il Samsung Galaxy Z Flip è uno dei migliori esempi in questo senso. Certo, qui come prezzi siamo decisamente oltre lo standard, ma è la moderna evoluzione dei classici smartphone a conchiglia. Il Galaxy Z Flip è un device da 6.7” con un display FullHD+ da 1080x2520px sotto il quale lavora un processore Snapdragon 855+ octa-core, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). Il comparto fotografico prevede una fotocamera anteriore da 10MP (f/2.4) e una posteriore da 12MP (f/1.8). il sistema operativo è Android 10 con una batteria da 3300mAh.

Motorola Moto Razr V3i

Con il Motorola Moto Razr V3i facciamo un bel salto nel passato, ma con caratteristiche tecniche degne di uno smartphone, per un classico telefono a conchiglia. Parliamo di un device molto leggero (solo 100g), con processore single-core, 12MB di memoria interna espandibile fino a 512MB tramite microSD. Lo schermo è un display TFT LCD da 2.2” ed è presente anche una fotocamera da 1.2MP con la quale registrare anche dei video. La connettività è data dal Bluetooth 1.2 e un ingresso miniUSB.

LG H410

Uno dei migliori smartphone a conchiglia è sicuramente l’LG H410, un modello che integra sia la tastiera fisica che il display touch. Lo schermo è da 3.2” e prevede un menu semplificato per accedere alle principali applicazioni. Dal punto di vista tecnico l’LG H410 è un device molto interessante con 1GB di RAM, 4GB di memoria interna espandibile fino a 32GB, una batteria da 1700mAh e una fotocamera da 3MP. Il sistema operativo è Android 5.1.1 ed è da segnalare anche la presenza del supporto al 4G LTE e al GPS A-GPS.

Nokia 2720

Proposta Nokia nel settore dei telefoni a conchiglia, con display da 1,8 pollici, TFT. Leggerissimo (pesa solo 90 grammi), è un prodotto molto amato dagli appassionati di prodotti vintage, considerato che alle spalle ha un bel po’ di anni. Proprio per questo motivo, prima dell’acquisto è bene condividere con il venditore la compatibilità con le attuali schede.

TTfone TT750 – Lunar

Sicuramente tra gli smartphone flip meno conosciuti sul mercato, il TT750 è un valido cellulare con scocca a conchiglia. La tastiera è grande e permette di chiamare facilmente: incluso nel prezzo si ha il supporto di ricarica, comandi per alzare il volume, connettività Bluetooth e funzioni di base. Tra i suoi principali vantaggi, una leggerezza con pochi termini di paragone (90 grammi). Migliorabile l’autonomia della batteria.