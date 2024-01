S Pen, occhio a questi accessori: potrebbero non farla funzionare

Anche se qualche anno fa Samsung ha deciso di mettere fine alla linea di telefoni Galaxy Note, l’iconica S Pen è riuscita a sopravvivere grazie ai top di gamma Galaxy S e ai Galaxy Tab con etichetta Ultra. Tuttavia non è raro che i possessori di S Pen si ritrovino a dover fare i conti con qualche problema che riguarda proprio questo importante accessorio.

Di recente, infatti, è emerso che alcune custodie e accessori magnetici per telefoni possono interferire con la S Pen e renderla inutilizzabile.

Tanto per fare un esempio, le custodie di terze parti con design simile a MagSafe incorporano potenti magneti: il campo magnetico che vanno a generare può interferire con il campo di risonanza elettromagnetica della S Pen. Questo campo consente al display di determinare la posizione della S Pen con precisione millimetrica: quando il campo di risonanza elettromagnetica viene disturbato da un campo magnetico esterno generato da un accessorio, la S Pen può diventare imprecisa o addirittura non rispondere affatto.

Un problema del genere che ruota attorno a una custodia in stile MagSafe per il Galaxy S23 Ultra è stato evidenziato da ETnews. Le verifiche effettuate poi dal sito SamMobile hanno permesso di scoprire che qualsiasi campo magnetico può interferire con la S Pen, non solo con le custodie in stile MagSafe.

Il sito ha quindi attaccato il disco di ricarica di un Galaxy Watch sul retro del Galaxy S23 Ultra, provando poi a scrivere qualcosa utilizzando la S Pen. Anche se il disco di ricarica ha un’attrazione magnetica relativamente debole, la S Pen non è stata comunque in grado di agire.

La buona notizia è che il problema non è permanente. Le custodie magnetiche e gli accessori per i telefoni Galaxy non dovrebbero creare problemi duraturi alla S Pen: tuttavia, finché i loro campi magnetici vanno a interferire, la S Pen sembrerà sempre difettosa. In questi casi la soluzione più ovvia è quella di rimuovere eventuali accessori magnetici dal proprio telefono Galaxy.

​