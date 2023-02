Come fare sondaggi su WhatsApp da iPhone, Android, PC e Mac

Alla fine del 2022 WhatsApp ha finalmente introdotto la possibilità di effettuare dei sondaggi direttamente all’interno dell’applicazione. Uno strumento semplice ma che può tornare utile in molte occasioni. In questa guida vediamo come fare sondaggi su WhatsApp da iPhone ed Android, come rispondere e come visualizzare i risultati.

Videoguida completa

Cosa sono e come funzionano

I sondaggi su WhatsApp funzionano proprio come ci si immagina un sondaggio classico: si risponde ad una domanda selezionando una o più risposte fra quelle disponibili, una volta terminato il voto si possono controllare i risultati.

I sondaggi fatti direttamente all’interno dell’app di WhatsApp per i nostri smartphone Android ed iPhone tornano particolarmente comodi sia nelle chat singole che nei gruppi per porre domande, ottenere risposte e prendere una decisione che coinvolga più persone in maniera democratica.

Grazie a questa funzione possiamo quindi fare domande nelle chat e nei gruppi ed avere risposte in tempo reale. In passato era necessario affidarsi a servizi esterni, ora possiamo effettuare dei voti, selezionando fra 12 diverse risposte, direttamente all’interno dell’app.

Come creare un sondaggio su WhatsApp da iPhone

Fare un sondaggio su WhatsApp su iPhone è davvero semplice e ci permette di fare domande a risposta multipla in pochi secondi sui nostri smartphone.

Per creare il sondaggio su WhatsApp su iPhone procedi così:

Apri la chat o il gruppo in cui vuoi inviare il sondaggio Tocca sul pulsante + in basso a sinistra Nel nuovo menu tocca sull’icona Sondaggio che trovi in basso Nella nuova schermata Crea sondaggio avrai la possibilità di inserire tutto quello che serve Nella parta, chiamata Domanda, dovrai semplicemente inserire la domanda che vuoi fare Nella parte bassa, chiamata Opzioni, ti basta scrivere le risposte possibili, puoi inserirne fino ad un massimo di 12 Quando il tuo sondaggio è pronto ti basta cliccare su Invia in alto a destra A questo punto devi solo attendere i voti per capire le preferenze e prendere la tua decisione

Come creare un sondaggio su WhatsApp da Android

La procedura per aprire un sondaggio su Android usando WhatsApp è davvero molto simile a quella vista per iPhone. Procedi così:

Dopo aver aperto il gruppo o la chat che ti interessa premi sulla graffetta Premi sull’icona Sondaggio In questa pagina aggiungi la Domanda che vuoi fare Nella parte Opzioni inserisci le risposte possibili, puoi inserirne un massimo di 12 Quando sei pronto premi il tasto Invio

Come creare un sondaggio su WhatsApp Web o dall’app per PC e Mac

Se usi WhatsApp tramite la versione browser o con l’app per PC e Mac puoi inviare i sondaggi in maniera altrettanto semplice. Ti basta fare così:

Clicca sulla graffetta che trovi in basso a sinistra all’interno di chat e gruppi Premi sull’icona in alto dei sondaggi Scrivi la Domanda e le varie Opzioni del sondaggio Quando sei pronto clicca su Invio ed attendi le risposte

Come rispondere ai sondaggi su WhatsApp

Rispondere ai sondaggi, indipendentemente dalla piattaforma che stai usando, è estremamente semplice: ti basta cliccare su una o più risposte in base alle tue decisioni.

Puoi naturalmente cambiare voto e ti basta cliccare sull’opzione che hai già selezionato per togliere il voto e poi assegnarlo alla risposta che preferisci.

Come visualizzare i risultati

Per vedere i risultati dovrai semplicemente aprire la chat individuale o il gruppo, ritrovare il sondaggio e premere su Mostra voti, in questa pagina vedrai il dettaglio dei vari voto e le risposte con più voti identificate da una stella.